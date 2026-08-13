Preço de Arena Two hoje

O preço ao vivo de Arena Two (ATWO) hoje é $ 0, com uma variação de 2.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATWO para USD é de $ 0 por ATWO.

Arena Two ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 53,205, com um fornecimento em circulação de 140.90M ATWO. Nas últimas 24 horas, ATWO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04753952, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ATWO movimentou-se +0.06% na última hora e -2.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.03K.

Informações de mercado de Arena Two (ATWO)

Capitalização de mercado $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K Volume (24h) $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 377.63K$ 377.63K $ 377.63K Fornecimento Circulante 140.90M 140.90M 140.90M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Arena Two é $ 53.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.03K. A oferta em circulação de ATWO é 140.90M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 377.63K.