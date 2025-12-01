Preço de ApeStrategy hoje

O preço ao vivo de ApeStrategy (APESTR) hoje é $ 0.00208612, com uma variação de 2.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APESTR para USD é de $ 0.00208612 por APESTR.

ApeStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,969,336, com um fornecimento em circulação de 944.49M APESTR. Nas últimas 24 horas, APESTR foi negociado entre $ 0.00205902 (mínimo) e $ 0.00214925 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0246464, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00149075.

No desempenho de curto prazo, APESTR movimentou-se +0.17% na última hora e +27.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ApeStrategy (APESTR)

Capitalização de mercado $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Fornecimento Circulante 944.49M 944.49M 944.49M Fornecimento total 944,490,617.5128801 944,490,617.5128801 944,490,617.5128801

A capitalização de mercado atual de ApeStrategy é $ 1.97M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de APESTR é 944.49M, com um fornecimento total de 944490617.5128801. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.97M.