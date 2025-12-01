Preço de AllUnity EUR hoje

O preço ao vivo de AllUnity EUR (EURAU) hoje é $ 1.16, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EURAU para USD é de $ 1.16 por EURAU.

AllUnity EUR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,681,148, com um fornecimento em circulação de 16.13M EURAU. Nas últimas 24 horas, EURAU foi negociado entre $ 1.16 (mínimo) e $ 1.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.1.

No desempenho de curto prazo, EURAU movimentou-se +0.00% na última hora e +0.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AllUnity EUR (EURAU)

Capitalização de mercado $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Fornecimento Circulante 16.13M 16.13M 16.13M Fornecimento total 16,130,798.33 16,130,798.33 16,130,798.33

A capitalização de mercado atual de AllUnity EUR é $ 18.68M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EURAU é 16.13M, com um fornecimento total de 16130798.33. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.68M.