Informações de preço de ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00481044 $ 0.00481044 $ 0.00481044 Mínimo 24h $ 0.005407 $ 0.005407 $ 0.005407 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00481044$ 0.00481044 $ 0.00481044 Máximo 24h $ 0.005407$ 0.005407 $ 0.005407 Máximo histórico $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 Menor preço $ 0.00438126$ 0.00438126 $ 0.00438126 Variação de Preço (1h) +4.93% Alteração de Preço (1D) -2.58% Variação de Preço (7d) -2.72% Variação de Preço (7d) -2.72%

O preço em tempo real de ALLINDOGE (ALLINDOGE) é $0.00526714. Nas últimas 24 horas, ALLINDOGE foi negociado entre a mínima de $ 0.00481044 e a máxima de $ 0.005407, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ALLINDOGE é $ 0.01291751, enquanto o mais baixo é $ 0.00438126.

Em termos de desempenho de curto prazo, ALLINDOGE variou +4.93% na última hora, -2.58% nas últimas 24 horas e -2.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Capitalização de mercado $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Fornecimento Circulante 994.50M 994.50M 994.50M Fornecimento total 994,503,435.657931 994,503,435.657931 994,503,435.657931

A capitalização de mercado atual de ALLINDOGE é $ 5.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALLINDOGE é 994.50M, com um fornecimento total de 994503435.657931. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.19M.