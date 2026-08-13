Preço de Afroman hoje

O preço ao vivo de Afroman (FRO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRO para USD é de $ 0 por FRO.

Afroman ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 85,292, com um fornecimento em circulação de 999.14M FRO. Nas últimas 24 horas, FRO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FRO movimentou-se -0.02% na última hora e -7.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Afroman (FRO)

Capitalização de mercado $ 85.29K$ 85.29K $ 85.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.29K$ 85.29K $ 85.29K Fornecimento Circulante 999.14M 999.14M 999.14M Fornecimento total 999,139,751.942957 999,139,751.942957 999,139,751.942957

A capitalização de mercado atual de Afroman é $ 85.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FRO é 999.14M, com um fornecimento total de 999139751.942957. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.29K.