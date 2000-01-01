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Principais tokens de Governance por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Governance. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.83
+0.30%
+4.05%
+3.01%
$ 14.39B
$ 13.15K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.567
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.36
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
4
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7756
-0.03%
-2.51%
-4.48%
$ 1.31B
$ 966.93K
5
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05282
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
6
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.165
+0.23%
-3.39%
+4.69%
$ 1.20B
$ 84.72K
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3332
+0.27%
-1.15%
+12.56%
$ 1.14B
$ 980.67K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08769
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
9
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.4
+0.29%
-2.17%
+3.55%
$ 718.72M
$ 202.71K
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.452
+0.21%
-0.55%
+4.32%
$ 510.20M
$ 205.57K
11
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07596
-0.11%
-4.62%
-2.19%
$ 475.25M
$ 2.88M
12
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.235416
-11.41%
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+10.15%
$ 459.02M
$ 10.57M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2578
-0.31%
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$ 394.65M
$ 5.16M
14
FET
FET
FET
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$ 305.17M
$ 946.05K
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.77
0.00%
0.00%
+1.08%
$ 280.52M
$ 101.42K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2927
+0.31%
+1.14%
+1.42%
$ 247.20M
$ 443.45K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1958
-0.15%
-0.51%
-2.25%
$ 212.35M
$ 274.78K
18
OP
OP
OP
$ 0.0863
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$ 185.33M
$ 673.88K
19
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.747
+2.80%
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+17.56%
$ 172.79M
$ 58.09K
20
ENS
ENS
ENS
$ 4.062
+0.17%
-2.99%
-3.47%
$ 164.14M
$ 13.72K
21
Compound
Compound
COMP
$ 16.32
-0.55%
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$ 162.90M
$ 3.38K
22
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1241
+0.08%
-4.26%
-7.84%
$ 123.50M
$ 1.28M
23
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08326
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$ 117.51M
$ 663.20K
24
Kaito
Kaito
KAITO
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$ 108.29M
$ 669.69K
25
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07369
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-0.55%
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$ 101.13M
$ 2.87M
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11134
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$ 93.91M
$ 746.51K
27
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0024816
+0.45%
-0.04%
-2.11%
$ 72.57M
$ 33.13M
28
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.5
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-5.89%
$ 69.82M
$ 29.73
29
RE
RE
RE
$ 0.43386
-1.00%
-2.65%
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$ 68.44M
$ 512.99K
30
SNX
SNX
SNX
$ 0.197
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$ 329.71K
31
0x
0x
ZRX
$ 0.07804
+0.03%
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$ 754.01K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008129
-0.32%
-3.38%
-2.13%
$ 49.04M
$ 19.81M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
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34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
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35
Spark
Spark
SPK
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36
$ 0.005885
+0.50%
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$ 10.14M
37
Alaya AI
Alaya AI
AGT
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38
AnkrNetwork
AnkrNetwork
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39
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
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40
UMA
UMA
UMA
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41
deBridge
deBridge
DBR
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42
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
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43
Band
Band
BAND
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44
Bancor
Bancor
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45
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
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46
FRAX
FRAX
FRAX
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47
Core DAO
Core DAO
CORE
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$ 3.56M
48
ICON
ICON
ICX
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49
Arkham
Arkham
ARKM
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-0.38%
-0.90%
-2.45%
$ 21.14M
$ 659.63K
50
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.101
-0.20%
-1.75%
-1.17%
$ 21.14M
$ 481.76K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Governance e por que são populares?
Tokens de Governance representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 193 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $29.97B.
Qual é o token de Governance com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Governance acompanhados na MEXC, VOLT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 46.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Governance existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 193 tokens de Governance, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Governance incluem HYPE, UNI, AAVE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Governance?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Governance é de aproximadamente $29.97B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Governance, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.