Preço de Warden hoje

O preço ao vivo de Warden (WARD) hoje é R$ 0.003187, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WARD para BRL é de R$ 0.003187 por WARD.

Warden ocupa atualmente a posição #1567 em capitalização de mercado, totalizando R$ 797.77K, com um fornecimento em circulação de 250.32M WARD. Nas últimas 24 horas, WARD foi negociado entre R$ 0.002947 (mínimo) e R$ 0.003235 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.8343659461640582085, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0114902723386078266.

No desempenho de curto prazo, WARD movimentou-se -0.63% na última hora e -32.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 97.30K.

Informações de mercado de Warden (WARD)

Classificação No.1567 Capitalização de mercado R$ 797.77KR$ 797.77K R$ 797.77K Volume (24h) R$ 97.30KR$ 97.30K R$ 97.30K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.19MR$ 3.19M R$ 3.19M Fornecimento Circulante 250.32M 250.32M 250.32M Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública WARDEN

A capitalização de mercado atual de Warden é R$ 797.77K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 97.30K. A oferta em circulação de WARD é 250.32M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.19M.