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O preço ao vivo de VeriFarm hoje é 0.07027 BRL. A capitalização de mercado de VFARM é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VFARM para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de VeriFarm hoje é 0.07027 BRL. A capitalização de mercado de VFARM é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VFARM para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação VeriFarm (VFARM)

Preço em tempo real de 1 VFARM para BRL

R$0.3647532
R$0.3647532R$0.3647532
+0.04%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de VeriFarm (VFARM)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:27:15 (UTC+8)

Preço de VeriFarm hoje

O preço ao vivo de VeriFarm (VFARM) hoje é R$ 0.07027, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VFARM para BRL é de R$ 0.07027 por VFARM.

VeriFarm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- VFARM. Nas últimas 24 horas, VFARM foi negociado entre R$ 0.06965 (mínimo) e R$ 0.07115 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, VFARM movimentou-se +0.17% na última hora e +16.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.41K.

Informações de mercado de VeriFarm (VFARM)

--
----

R$ 1.41K
R$ 1.41KR$ 1.41K

R$ 70.27M
R$ 70.27MR$ 70.27M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de VeriFarm é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.41K. A oferta em circulação de VFARM é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 70.27M.

Histórico de preço de VeriFarm BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.06965
R$ 0.06965R$ 0.06965
Mínimo 24h
R$ 0.07115
R$ 0.07115R$ 0.07115
Máximo 24h

R$ 0.06965
R$ 0.06965R$ 0.06965

R$ 0.07115
R$ 0.07115R$ 0.07115

--
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--
----

+0.17%

+0.04%

+16.57%

+16.57%

Histórico de preços de VeriFarm (VFARM) em BRL

Acompanhe as variações de preço de VeriFarm para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0001458+0.04%
30 diasR$ +0.009+14.68%
60 diasR$ +0.03869+122.51%
90 diasR$ +0.04066+137.31%
Variação de preço de VeriFarm hoje

Hoje, VFARM registrou uma variação de R$ +0.0001458 (+0.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de VeriFarm

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.009 (+14.68%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de VeriFarm

Expandindo a visualização para 60 dias, VFARM teve uma variação de R$ +0.03869 (+122.51%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de VeriFarm

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.04066 (+137.31%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de VeriFarm (VFARM)!

Confira agora a página de histórico de preço do VeriFarm.

Análise para VeriFarm

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de VeriFarm. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de VeriFarm?

Os preços da VeriFarm (VFARM) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Demanda do mercado e volume de negociação
2. Sentimento e tendências gerais do mercado de criptomoedas
3. Progresso no desenvolvimento do projeto e atualizações tecnológicas
4. Anúncios de parcerias e expansão do ecossistema
5. Utilidade do token dentro da plataforma VeriFarm
6. Dinâmica de oferta e tokenomics
7. Notícias regulatórias que afetam o DeFi e os tokens agrícolas
8. Engajamento da comunidade e taxas de adoção
9. Condições econômicas mais amplas e apetite por risco
10. Concorrência de projetos semelhantes de blockchain agrícola

Por que as pessoas querem saber o preço de VeriFarm hoje?

As pessoas querem saber o preço da VeriFarm (VFARM) hoje por vários motivos: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, programar ordens de compra/venda, avaliar tendências do mercado e analisar oportunidades de investimento. Os dados de preços em tempo real ajudam traders e investidores a gerenciar riscos e maximizar retornos.

Previsão de preço para VeriFarm

Previsão de preço de VeriFarm (VFARM) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de VFARM em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de VeriFarm (VFARM) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de VeriFarm pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço VeriFarm pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de VFARM para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de VeriFarm.

Como comprar e investir em VeriFarm em Brasil

Pronto para começar com VeriFarm? Comprar VFARM é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar VeriFarm. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de VeriFarm (VFARM).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e VeriFarm será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar VeriFarm(VFARM)

O que você pode fazer com VeriFarm

Possuir VeriFarm permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar VeriFarm (VFARM) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é VeriFarm (VFARM)

The VeriFarm Blockchain & AI-based Agricultural Traceability System aims to revolutionize the agricultural industry by ensuring transparency, efficiency, and quality control through cutting-edge technologies. By leveraging Blockchain, Artificial Intelligence, Internet of Things, and Smart Contracts, the system provides an immutable record of agricultural products from farm to table.

Recurso VeriFarm

Para uma compreensão mais aprofundada de VeriFarm, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do VeriFarm
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre VeriFarm

Última atualização da página: 2026-08-13 09:27:15 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o VeriFarm (VFARM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre VeriFarm

VFARMUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em VFARM com alavancagem. Explore a negociação de futuros de VFARMUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie VeriFarm (VFARM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o VeriFarm.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
VFARM/USDT
R$0.3645456
R$0.3645456R$0.3645456
-0.01%
20.18K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

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Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0865692
R$0.0865692R$0.0865692

-16.60%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.11937
R$0.11937R$0.11937

+475.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.360299
R$1.360299R$1.360299

+7.86%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.634331
R$1.634331R$1.634331

-3.57%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0485784
R$0.0485784R$0.0485784

-3.30%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001931199
R$0.001931199R$0.001931199

+48.84%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33966875
R$1.33966875R$1.33966875

+17.80%

aPriori

aPriori

APR

R$2.6087016
R$2.6087016R$2.6087016

+16.51%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.100598
R$13.100598R$13.100598

+26.21%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.142206
R$0.142206R$0.142206

+11.83%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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