Preço de VeriFarm hoje

O preço ao vivo de VeriFarm (VFARM) hoje é R$ 0.07027, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VFARM para BRL é de R$ 0.07027 por VFARM.

VeriFarm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- VFARM. Nas últimas 24 horas, VFARM foi negociado entre R$ 0.06965 (mínimo) e R$ 0.07115 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, VFARM movimentou-se +0.17% na última hora e +16.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.41K.

Informações de mercado de VeriFarm (VFARM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.41KR$ 1.41K R$ 1.41K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 70.27MR$ 70.27M R$ 70.27M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de VeriFarm é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.41K. A oferta em circulação de VFARM é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 70.27M.