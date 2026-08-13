Preço de Talus hoje

O preço ao vivo de Talus (US) hoje é R$ 0.02882, com uma variação de 6.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de US para BRL é de R$ 0.02882 por US.

Talus ocupa atualmente a posição #627 em capitalização de mercado, totalizando R$ 63.40M, com um fornecimento em circulação de 2.20B US. Nas últimas 24 horas, US foi negociado entre R$ 0.02838 (mínimo) e R$ 0.03623 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1370209296927516558, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0138994542863006076.

No desempenho de curto prazo, US movimentou-se -0.18% na última hora e -45.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 197.85K.

Informações de mercado de Talus (US)

Classificação No.627 Capitalização de mercado R$ 63.40MR$ 63.40M R$ 63.40M Volume (24h) R$ 197.85KR$ 197.85K R$ 197.85K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 288.20MR$ 288.20M R$ 288.20M Fornecimento Circulante 2.20B 2.20B 2.20B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 22.00% Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Talus é R$ 63.40M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 197.85K. A oferta em circulação de US é 2.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 288.20M.