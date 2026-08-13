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O preço ao vivo de Talus hoje é 0.02882 BRL. A capitalização de mercado de US é de 63,404,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de US para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Talus hoje é 0.02882 BRL. A capitalização de mercado de US é de 63,404,000 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de US para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Talus (US)

Preço em tempo real de 1 US para BRL

R$0.1495758
R$0.1495758R$0.1495758
-6.36%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Talus (US)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:17:04 (UTC+8)

Preço de Talus hoje

O preço ao vivo de Talus (US) hoje é R$ 0.02882, com uma variação de 6.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de US para BRL é de R$ 0.02882 por US.

Talus ocupa atualmente a posição #627 em capitalização de mercado, totalizando R$ 63.40M, com um fornecimento em circulação de 2.20B US. Nas últimas 24 horas, US foi negociado entre R$ 0.02838 (mínimo) e R$ 0.03623 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1370209296927516558, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0138994542863006076.

No desempenho de curto prazo, US movimentou-se -0.18% na última hora e -45.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 197.85K.

Informações de mercado de Talus (US)

No.627

R$ 63.40M
R$ 63.40MR$ 63.40M

R$ 197.85K
R$ 197.85KR$ 197.85K

R$ 288.20M
R$ 288.20MR$ 288.20M

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

SUI

A capitalização de mercado atual de Talus é R$ 63.40M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 197.85K. A oferta em circulação de US é 2.20B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 288.20M.

Histórico de preço de Talus BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.02838
R$ 0.02838R$ 0.02838
Mínimo 24h
R$ 0.03623
R$ 0.03623R$ 0.03623
Máximo 24h

R$ 0.02838
R$ 0.02838R$ 0.02838

R$ 0.03623
R$ 0.03623R$ 0.03623

R$ 0.1370209296927516558
R$ 0.1370209296927516558R$ 0.1370209296927516558

R$ 0.0138994542863006076
R$ 0.0138994542863006076R$ 0.0138994542863006076

-0.18%

-6.36%

-45.91%

-45.91%

Histórico de preços de Talus (US) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Talus para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0101591-6.36%
30 diasR$ +0.00373+14.86%
60 diasR$ +0.01668+137.39%
90 diasR$ +0.02342+433.70%
Variação de preço de Talus hoje

Hoje, US registrou uma variação de R$ -0.0101591 (-6.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Talus

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00373 (+14.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Talus

Expandindo a visualização para 60 dias, US teve uma variação de R$ +0.01668 (+137.39%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Talus

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.02342 (+433.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Talus (US)!

Confira agora a página de histórico de preço do Talus.

Análise para Talus

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Talus. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Talus hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de US: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Sobrevendido< 30Caindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode ter uma recuperação.

O US_USDT está operando no período de 4 horas a 0,03093, posicionado entre o suporte S1 (0,029187) e o centro do mercado (0,032078). O preço encontra-se na metade inferior do sistema de pivôs, enquanto o conjunto de médias móveis de curto prazo sinaliza compra e a tendência de longo prazo permanece neutra. A estrutura atual indica que compradores e vendedores estão em um equilíbrio temporário acima do nível S1, sem conseguir romper a resistência central. O MACD registrou um cruzamento negativo, com a força do movimento apontando para baixo. O RSI entrou na zona de sobrevenda, sugerindo uma liberação concentrada da pressão de venda no curto prazo. Os indicadores rápidos e lentos apresentam uma divergência clara, com as médias móveis em alta e os osciladores em queda. A volatilidade permanece baixa, refletindo a falta de direção clara no mercado e limitando a atividade de negociação. O suporte imediato abaixo está localizado no nível S1, em 0,029187, aproximadamente 5,6% abaixo do preço atual. Caso esse patamar seja rompido, o próximo ponto de referência será o suporte S2, em 0,027665. Já a resistência mais próxima acima é o centro do mercado, em 0,032078, cerca de 3,7% acima do preço atual. Após superar essa resistência central, o primeiro nível de resistência R1, em 0,0336, passará a ser o novo ponto de referência mais distante. Com o preço atual muito próximo ao nível S1, será crucial observar como a manutenção ou a quebra desse suporte afetará a dinâmica geral da estrutura.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Talus?

Os preços da criptomoeda Talus (EUA) são influenciados por vários fatores-chave:

O sentimento do mercado e a confiança dos investidores impulsionam as movimentações de preço no curto prazo. O volume de negociações e a liquidez afetam a estabilidade dos preços. Desenvolvimentos regulatórios e políticas governamentais geram volatilidade significativa. Atualizações tecnológicas, parcerias e taxas de adoção impactam o valor no longo prazo.

Por que as pessoas querem saber o preço de Talus hoje?

As pessoas querem saber o preço atual da Talus por vários motivos: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, programar ordens de compra/venda, avaliar as tendências do mercado, calcular lucros e perdas e manter-se atualizado sobre o valor de seus investimentos para planejamento estratégico.

Previsão de preço para Talus

Previsão de preço de Talus (US) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de US em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Talus (US) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Talus pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Talus pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de US para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Talus.

Como comprar e investir em Talus em Brasil

Pronto para começar com Talus? Comprar US é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Talus. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Talus (US).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Talus será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Talus(US)

O que você pode fazer com Talus

Possuir Talus permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Talus (US) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Talus (US)

Talus is an AI infrastructure network that provides the onchain execution layer for autonomous and intelligent agents. It enables AI systems to operate transparently and verifiably onchain through Nexus, its decentralized automation framework.

Recurso Talus

Para uma compreensão mais aprofundada de Talus, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Talus
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Talus

Última atualização da página: 2026-08-13 09:17:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Talus (US)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Talus

USUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em US com alavancagem. Explore a negociação de futuros de USUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Talus (US) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Talus.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
US/USDT
R$0.1499391
R$0.1499391R$0.1499391
-6.14%
6.12M (USDT)

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R$0.0865173
R$0.0865173R$0.0865173

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Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.11937
R$0.11937R$0.11937

+475.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.358742
R$1.358742R$1.358742

+7.73%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6340715
R$1.6340715R$1.6340715

-3.58%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0488379
R$0.0488379R$0.0488379

-2.78%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

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R$0.001928604
R$0.001928604R$0.001928604

+48.64%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5411278
R$2.5411278R$2.5411278

+13.49%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.31999346
R$1.31999346R$1.31999346

+16.07%

ZKcandy

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ZAY

R$13.042989
R$13.042989R$13.042989

+25.65%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

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R$0.00595812R$0.00595812

+14.80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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