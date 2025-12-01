Preço de UOMI hoje

O preço ao vivo de UOMI (UOMI) hoje é $ 0.001559, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UOMI para USD é de $ 0.001559 por UOMI.

UOMI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UOMI. Nas últimas 24 horas, UOMI foi negociado entre $ 0.001559 (mínimo) e $ 0.001574 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UOMI movimentou-se 0.00% na última hora e -3.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 16.30.

Informações de mercado de UOMI (UOMI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 16.30$ 16.30 $ 16.30 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 Blockchain pública BASE

