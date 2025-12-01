Preço de Overtake hoje

O preço ao vivo de Overtake (TAKE) hoje é $ 0.30248, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAKE para USD é de $ 0.30248 por TAKE.

Overtake ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TAKE. Nas últimas 24 horas, TAKE foi negociado entre $ 0.29692 (mínimo) e $ 0.3195 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TAKE movimentou-se -0.62% na última hora e +14.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 326.86K.

Informações de mercado de Overtake (TAKE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 326.86K$ 326.86K $ 326.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 302.48M$ 302.48M $ 302.48M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SUI

A capitalização de mercado atual de Overtake é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 326.86K. A oferta em circulação de TAKE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 302.48M.