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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Quant, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Quant, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Quant (QNT) hoje

Análise técnica de Quant (QNT) hoje

A página de Análise de Quant fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Quant abaixo.

Variação de preço de Quant (QNT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$58.24---2.48%-10.25%-25.61%
Saiba mais sobre o preço de Quant

Indicadores técnicos de Quant

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Quant em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 1
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
58.3866
58.3733
R2
58.3733
58.358
R1
58.3466
58.3486
PP
58.3333
58.3333
S1
58.3066
58.318
S2
58.2933
58.3086
S3
58.2666
58.2933

Sinais de mercado Quant

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.13M
$4.65 M
$4.78 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.48 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.49 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.52 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.53 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Quant

Entrada líquidaPreço de QNTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M58.17
2026-08-12-$0.04 M58.89
2026-08-11-$0.22 M57.01
2026-08-10-$0.03 M57.93
2026-08-09$0.08 M58.90

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
QNT/USDT
$58.24
$58.24$58.24
-1.32%
1.03K (USDT)
QNT/USDC
$58.15
$58.15$58.15
-1.35%
969.58 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 58.24 USD