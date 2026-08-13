Análise técnica de Quant (QNT) hoje A página de Análise de Quant fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Quant abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Quant (QNT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $58.24 -- -2.48% -10.25% -25.61%

Indicadores técnicos de Quant

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Quant em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 1 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 58.3866 58.3733 R2 58.3733 58.358 R1 58.3466 58.3486 PP 58.3333 58.3333 S1 58.3066 58.318 S2 58.2933 58.3086 S3 58.2666 58.2933

Sinais de mercado Quant Volume líquido atual de ordens em aberto -0.13M $4.65 M $4.78 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.48 M Vendas ativas de 3 dias $0.49 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $1.52 M Vendas ativas de 7 dias $1.53 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Quant Entrada líquida Preço de QNTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.05 M 58.17 2026-08-12 -$0.04 M 58.89 2026-08-11 -$0.22 M 57.01 2026-08-10 -$0.03 M 57.93 2026-08-09 $0.08 M 58.90 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Quant (QNT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Quant. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h QNT / USDT $58.24 $58.24 $58.24 -1.32% 1.03K (USDT) Negociar QNT / USDC $58.15 $58.15 $58.15 -1.35% 969.58 (USDT) Negociar