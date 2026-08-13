Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Perle hoje é 0.3219 BRL. A capitalização de mercado de PRL é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PRL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Perle hoje é 0.3219 BRL. A capitalização de mercado de PRL é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PRL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre PRL

Informações sobre preços de PRL

O que é PRL

Whitepaper de PRL

Site oficial do PRL

Tokenomics de PRL

Previsão de preço de PRL

Histórico de preço de PRL

Guia de compra de PRL

Conversor de PRL para moeda Fiat

Spot PRL

Futuros USDT-M de PRL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Perle

Cotação Perle (PRL)

Preço em tempo real de 1 PRL para BRL

R$1.670661
R$1.670661R$1.670661
-1.40%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Perle (PRL)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:27:04 (UTC+8)

Preço de Perle hoje

O preço ao vivo de Perle (PRL) hoje é R$ 0.3219, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRL para BRL é de R$ 0.3219 por PRL.

Perle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PRL. Nas últimas 24 horas, PRL foi negociado entre R$ 0.317 (mínimo) e R$ 0.3358 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PRL movimentou-se -1.80% na última hora e +19.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 83.61K.

Informações de mercado de Perle (PRL)

--
----

R$ 83.61K
R$ 83.61KR$ 83.61K

R$ 321.90M
R$ 321.90MR$ 321.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Perle é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 83.61K. A oferta em circulação de PRL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 321.90M.

Histórico de preço de Perle BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.317
R$ 0.317R$ 0.317
Mínimo 24h
R$ 0.3358
R$ 0.3358R$ 0.3358
Máximo 24h

R$ 0.317
R$ 0.317R$ 0.317

R$ 0.3358
R$ 0.3358R$ 0.3358

--
----

--
----

-1.80%

-1.40%

+19.00%

+19.00%

Histórico de preços de Perle (PRL) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Perle para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.023721-1.40%
30 diasR$ +0.1566+94.73%
60 diasR$ +0.1257+64.06%
90 diasR$ +0.0708+28.19%
Variação de preço de Perle hoje

Hoje, PRL registrou uma variação de R$ -0.023721 (-1.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Perle

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.1566 (+94.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Perle

Expandindo a visualização para 60 dias, PRL teve uma variação de R$ +0.1257 (+64.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Perle

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0708 (+28.19%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Perle (PRL)!

Confira agora a página de histórico de preço do Perle.

Análise para Perle

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Perle. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Perle hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de PRL: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O PRL_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,3194 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,3148, posicionado entre os níveis S1 e S2. A cotação encontra-se abaixo da zona de resistência central, apresentando uma estrutura de curto prazo caracterizada por uma consolidação em patamar baixo. Ambos os lados — compradores e vendedores — estão disputando espaço dentro dessa faixa, sem que se forme um rompimento claro em direção a qualquer sentido, mantendo o mercado em estado de oscilação e convergência. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo (golden cross), indicando uma leve recuperação do impulso comprador no curto prazo. No entanto, tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA não apontam sinais claros de compra, sugerindo que a tendência de médio e longo prazo ainda não ganhou força. O RSI permanece na zona neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI mostram divergências, sem que as linhas rápidas e lentas alcancem uma ressonância sincronizada. A volatilidade segue em níveis baixos, com as bandas de Bollinger estreitando-se, evidenciando a ausência de forças unidirecionais dominantes e uma distribuição bastante dispersa do impulso de mercado. No lado superior, a principal resistência imediata encontra-se no nível S1, em 0,3153, distante menos de 0,2% do preço atual. Já a resistência central em 0,3194 representa um importante referencial de longo prazo; para que ocorra um rompimento significativo, será necessário volume expressivo acompanhando a movimentação. Do lado inferior, o suporte mais próximo está localizado no nível S2, em 0,3111, aproximadamente 1,2% abaixo do preço atual. Além disso, o nível R1, em 0,3236, constitui uma barreira de resistência de ordem superior, sendo observado como uma área onde a cotação vem oscilando atualmente.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Perle

Previsão de preço de Perle (PRL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PRL em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Perle (PRL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Perle pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Perle pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PRL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Perle.

Como comprar e investir em Perle em Brasil

Pronto para começar com Perle? Comprar PRL é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Perle. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Perle (PRL).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Perle será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Perle(PRL)

O que você pode fazer com Perle

Possuir Perle permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Perle (PRL) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Perle (PRL)

Perle is the sovereign intelligence layer for AI, with human-verified, auditable data.

Recurso Perle

Para uma compreensão mais aprofundada de Perle, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Perle
Explorador de blocos

Categoria :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Perle

Última atualização da página: 2026-08-13 07:27:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Perle (PRL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Perle

PRLUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em PRL com alavancagem. Explore a negociação de futuros de PRLUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Perle (PRL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Perle.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PRL/USDC
R$1.640559
R$1.640559R$1.640559
-3.09%
171.44K (USDT)
PRL/USDT
R$1.659762
R$1.659762R$1.659762
-2.13%
256.58K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1094571
R$0.1094571R$0.1094571

+5.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1094571
R$0.1094571R$0.1094571

+427.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.411161
R$1.411161R$1.411161

+11.89%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6947426
R$1.6947426R$1.6947426

0.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0488379
R$0.0488379R$0.0488379

-2.78%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001874109
R$0.001874109R$0.001874109

+44.44%

aPriori

aPriori

APR

R$3.0877905
R$3.0877905R$3.0877905

+37.91%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0277146
R$0.0277146R$0.0277146

+48.33%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0063318
R$0.0063318R$0.0063318

+22.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.3498671
R$1.3498671R$1.3498671

+18.70%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de PRL para BRL

Montante

PRL
PRL
BRL
BRL

1 PRL = 1.670661 BRL