Preço de Perle hoje

O preço ao vivo de Perle (PRL) hoje é R$ 0.3219, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRL para BRL é de R$ 0.3219 por PRL.

Perle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PRL. Nas últimas 24 horas, PRL foi negociado entre R$ 0.317 (mínimo) e R$ 0.3358 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PRL movimentou-se -1.80% na última hora e +19.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 83.61K.

Informações de mercado de Perle (PRL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 83.61KR$ 83.61K R$ 83.61K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 321.90MR$ 321.90M R$ 321.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Perle é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 83.61K. A oferta em circulação de PRL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 321.90M.