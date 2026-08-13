Cotação Perle (PRL)
O preço ao vivo de Perle (PRL) hoje é R$ 0.3219, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRL para BRL é de R$ 0.3219 por PRL.
Perle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PRL. Nas últimas 24 horas, PRL foi negociado entre R$ 0.317 (mínimo) e R$ 0.3358 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, PRL movimentou-se -1.80% na última hora e +19.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 83.61K.
SOL
A capitalização de mercado atual de Perle é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 83.61K. A oferta em circulação de PRL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 321.90M.
-1.80%
-1.40%
+19.00%
+19.00%
Acompanhe as variações de preço de Perle para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.023721
|-1.40%
|30 dias
|R$ +0.1566
|+94.73%
|60 dias
|R$ +0.1257
|+64.06%
|90 dias
|R$ +0.0708
|+28.19%
Hoje, PRL registrou uma variação de R$ -0.023721 (-1.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.1566 (+94.73%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, PRL teve uma variação de R$ +0.1257 (+64.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0708 (+28.19%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Perle. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de PRL: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O PRL_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,3194 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,3148, posicionado entre os níveis S1 e S2. A cotação encontra-se abaixo da zona de resistência central, apresentando uma estrutura de curto prazo caracterizada por uma consolidação em patamar baixo. Ambos os lados — compradores e vendedores — estão disputando espaço dentro dessa faixa, sem que se forme um rompimento claro em direção a qualquer sentido, mantendo o mercado em estado de oscilação e convergência. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo (golden cross), indicando uma leve recuperação do impulso comprador no curto prazo. No entanto, tanto o conjunto das médias móveis quanto o grupo EMA não apontam sinais claros de compra, sugerindo que a tendência de médio e longo prazo ainda não ganhou força. O RSI permanece na zona neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI mostram divergências, sem que as linhas rápidas e lentas alcancem uma ressonância sincronizada. A volatilidade segue em níveis baixos, com as bandas de Bollinger estreitando-se, evidenciando a ausência de forças unidirecionais dominantes e uma distribuição bastante dispersa do impulso de mercado. No lado superior, a principal resistência imediata encontra-se no nível S1, em 0,3153, distante menos de 0,2% do preço atual. Já a resistência central em 0,3194 representa um importante referencial de longo prazo; para que ocorra um rompimento significativo, será necessário volume expressivo acompanhando a movimentação. Do lado inferior, o suporte mais próximo está localizado no nível S2, em 0,3111, aproximadamente 1,2% abaixo do preço atual. Além disso, o nível R1, em 0,3236, constitui uma barreira de resistência de ordem superior, sendo observado como uma área onde a cotação vem oscilando atualmente.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Perle pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Perle is the sovereign intelligence layer for AI, with human-verified, auditable data.
Para uma compreensão mais aprofundada de Perle, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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