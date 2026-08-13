Preço de Jimothy The Raccoon hoje

O preço ao vivo de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoje é R$ 0.009167, com uma variação de 5.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JIMOTHY para BRL é de R$ 0.009167 por JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JIMOTHY. Nas últimas 24 horas, JIMOTHY foi negociado entre R$ 0.0067 (mínimo) e R$ 0.01104 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JIMOTHY movimentou-se -4.76% na última hora e +167.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 563.92K.

Informações de mercado de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 563.92KR$ 563.92K R$ 563.92K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 9.17MR$ 9.17M R$ 9.17M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Jimothy The Raccoon é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 563.92K. A oferta em circulação de JIMOTHY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.17M.