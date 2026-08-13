Cotação Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)
O preço ao vivo de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoje é R$ 0.009167, com uma variação de 5.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JIMOTHY para BRL é de R$ 0.009167 por JIMOTHY.
Jimothy The Raccoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JIMOTHY. Nas últimas 24 horas, JIMOTHY foi negociado entre R$ 0.0067 (mínimo) e R$ 0.01104 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, JIMOTHY movimentou-se -4.76% na última hora e +167.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 563.92K.
SOL
A capitalização de mercado atual de Jimothy The Raccoon é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 563.92K. A oferta em circulação de JIMOTHY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.17M.
-4.76%
-5.35%
+167.64%
+167.64%
Acompanhe as variações de preço de Jimothy The Raccoon para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.00268952
|-5.35%
|30 dias
|R$ +0.005167
|+129.17%
|60 dias
|R$ +0.005167
|+129.17%
|90 dias
|R$ +0.005167
|+129.17%
Hoje, JIMOTHY registrou uma variação de R$ -0.00268952 (-5.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.005167 (+129.17%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, JIMOTHY teve uma variação de R$ +0.005167 (+129.17%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.005167 (+129.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Jimothy The Raccoon. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de JIMOTHY: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
JIMOTHY_USDT está operando acima do centro de 0,007901 no período de 4 horas. Após romper a resistência R1 em 0,008792, o preço vem mantendo uma oscilação em níveis elevados. Atualmente, a cotação de 0,009066 encontra-se entre os níveis R1 e R2. O sistema de centros indica que a estrutura compradora permanece intacta. No curto prazo, o conjunto das médias móveis sinaliza compra, enquanto no longo prazo elas seguem dispostas de forma neutra a levemente altista. Já as métricas apresentam divergências: o MACD formou um padrão de cruzamento descendente, indicando reversão na direção da força motriz; o RSI encontra-se em zona neutra; e a volatilidade não mostra sinais de expansão extrema. Os indicadores rápidos e lentos evidenciam claramente uma separação nas camadas de força. Por ora, os compradores e vendedores encontram-se em equilíbrio. No lado superior, a resistência R2 em 0,009756 está aproximadamente 7,6% acima do preço atual, funcionando como uma referência de resistência distante. Já no lado inferior, a resistência R1 em 0,008792 situa-se cerca de 3,0% acima do valor atual, servindo como suporte próximo. Além disso, o centro de 0,007901 encontra-se a aproximadamente 12,8% do preço atual, representando um suporte estrutural mais distante. Por fim, o nível S1 em 0,006937 está posicionado em um patamar ainda mais profundo. O mercado encontra-se em um período crucial de definição de direção.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Jimothy The Raccoon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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JIMOTHY is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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