Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Jimothy The Raccoon hoje é 0.009167 BRL. A capitalização de mercado de JIMOTHY é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JIMOTHY para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Jimothy The Raccoon hoje é 0.009167 BRL. A capitalização de mercado de JIMOTHY é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de JIMOTHY para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre JIMOTHY

Informações sobre preços de JIMOTHY

O que é JIMOTHY

Tokenomics de JIMOTHY

Previsão de preço de JIMOTHY

Histórico de preço de JIMOTHY

Guia de compra de JIMOTHY

Conversor de JIMOTHY para moeda Fiat

Spot JIMOTHY

Futuros USDT-M de JIMOTHY

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Jimothy The Raccoon

Cotação Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Preço em tempo real de 1 JIMOTHY para BRL

R$0.04758192
R$0.04758192R$0.04758192
-5.35%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:38:54 (UTC+8)

Preço de Jimothy The Raccoon hoje

O preço ao vivo de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoje é R$ 0.009167, com uma variação de 5.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JIMOTHY para BRL é de R$ 0.009167 por JIMOTHY.

Jimothy The Raccoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JIMOTHY. Nas últimas 24 horas, JIMOTHY foi negociado entre R$ 0.0067 (mínimo) e R$ 0.01104 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JIMOTHY movimentou-se -4.76% na última hora e +167.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 563.92K.

Informações de mercado de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

--
----

R$ 563.92K
R$ 563.92KR$ 563.92K

R$ 9.17M
R$ 9.17MR$ 9.17M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Jimothy The Raccoon é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 563.92K. A oferta em circulação de JIMOTHY é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 9.17M.

Histórico de preço de Jimothy The Raccoon BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0067
R$ 0.0067R$ 0.0067
Mínimo 24h
R$ 0.01104
R$ 0.01104R$ 0.01104
Máximo 24h

R$ 0.0067
R$ 0.0067R$ 0.0067

R$ 0.01104
R$ 0.01104R$ 0.01104

--
----

--
----

-4.76%

-5.35%

+167.64%

+167.64%

Histórico de preços de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Jimothy The Raccoon para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00268952-5.35%
30 diasR$ +0.005167+129.17%
60 diasR$ +0.005167+129.17%
90 diasR$ +0.005167+129.17%
Variação de preço de Jimothy The Raccoon hoje

Hoje, JIMOTHY registrou uma variação de R$ -0.00268952 (-5.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Jimothy The Raccoon

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.005167 (+129.17%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Jimothy The Raccoon

Expandindo a visualização para 60 dias, JIMOTHY teve uma variação de R$ +0.005167 (+129.17%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Jimothy The Raccoon

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.005167 (+129.17%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)!

Confira agora a página de histórico de preço do Jimothy The Raccoon.

Análise para Jimothy The Raccoon

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Jimothy The Raccoon. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Jimothy The Raccoon hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de JIMOTHY: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

JIMOTHY_USDT está operando acima do centro de 0,007901 no período de 4 horas. Após romper a resistência R1 em 0,008792, o preço vem mantendo uma oscilação em níveis elevados. Atualmente, a cotação de 0,009066 encontra-se entre os níveis R1 e R2. O sistema de centros indica que a estrutura compradora permanece intacta. No curto prazo, o conjunto das médias móveis sinaliza compra, enquanto no longo prazo elas seguem dispostas de forma neutra a levemente altista. Já as métricas apresentam divergências: o MACD formou um padrão de cruzamento descendente, indicando reversão na direção da força motriz; o RSI encontra-se em zona neutra; e a volatilidade não mostra sinais de expansão extrema. Os indicadores rápidos e lentos evidenciam claramente uma separação nas camadas de força. Por ora, os compradores e vendedores encontram-se em equilíbrio. No lado superior, a resistência R2 em 0,009756 está aproximadamente 7,6% acima do preço atual, funcionando como uma referência de resistência distante. Já no lado inferior, a resistência R1 em 0,008792 situa-se cerca de 3,0% acima do valor atual, servindo como suporte próximo. Além disso, o centro de 0,007901 encontra-se a aproximadamente 12,8% do preço atual, representando um suporte estrutural mais distante. Por fim, o nível S1 em 0,006937 está posicionado em um patamar ainda mais profundo. O mercado encontra-se em um período crucial de definição de direção.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Jimothy The Raccoon

Previsão de preço de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de JIMOTHY em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Jimothy The Raccoon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Jimothy The Raccoon pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de JIMOTHY para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Jimothy The Raccoon.

Como comprar e investir em Jimothy The Raccoon em Brasil

Pronto para começar com Jimothy The Raccoon? Comprar JIMOTHY é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Jimothy The Raccoon. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Jimothy The Raccoon será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Jimothy The Raccoon(JIMOTHY)

O que você pode fazer com Jimothy The Raccoon

Possuir Jimothy The Raccoon permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

JIMOTHY is a meme coin.

Recurso Jimothy The Raccoon

Para uma compreensão mais aprofundada de Jimothy The Raccoon, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Jimothy The Raccoon

Última atualização da página: 2026-08-13 05:38:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Jimothy The Raccoon

JIMOTHYUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em JIMOTHY com alavancagem. Explore a negociação de futuros de JIMOTHYUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Jimothy The Raccoon.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JIMOTHY/USD1
R$0.04801269
R$0.04801269R$0.04801269
-4.24%
6.24M (USDT)
JIMOTHY/USDT
R$0.04776357
R$0.04776357R$0.04776357
-5.01%
64.35M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1260651
R$0.1260651R$0.1260651

+21.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.094977
R$0.094977R$0.094977

+357.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.30269
R$1.30269R$1.30269

+3.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6813524
R$1.6813524R$1.6813524

-0.79%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0517443
R$0.0517443R$0.0517443

+2.99%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0225246
R$0.0225246R$0.0225246

+20.55%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33872417
R$1.33872417R$1.33872417

+17.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.969291
R$12.969291R$12.969291

+24.94%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00595812
R$0.00595812R$0.00595812

+14.80%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5152297
R$2.5152297R$2.5152297

+12.33%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de JIMOTHY para BRL

Montante

JIMOTHY
JIMOTHY
BRL
BRL

1 JIMOTHY = 0.04757673 BRL