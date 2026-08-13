Preço de Kuvi hoje

O preço ao vivo de Kuvi (KUVI) hoje é R$ 0.007866, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KUVI para BRL é de R$ 0.007866 por KUVI.

Kuvi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KUVI. Nas últimas 24 horas, KUVI foi negociado entre R$ 0.007781 (mínimo) e R$ 0.007944 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KUVI movimentou-se -0.40% na última hora e -58.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 14.84K.

Informações de mercado de Kuvi (KUVI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 14.84KR$ 14.84K R$ 14.84K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 7.87MR$ 7.87M R$ 7.87M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Kuvi é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 14.84K. A oferta em circulação de KUVI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 7.87M.