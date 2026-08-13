Preço de Kintara hoje

O preço ao vivo de Kintara (KINS) hoje é R$ 0.002628, com uma variação de 5.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KINS para BRL é de R$ 0.002628 por KINS.

Kintara ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KINS. Nas últimas 24 horas, KINS foi negociado entre R$ 0.002543 (mínimo) e R$ 0.003144 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KINS movimentou-se +1.46% na última hora e -16.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.95K.

Informações de mercado de Kintara (KINS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.95KR$ 61.95K R$ 61.95K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.62MR$ 2.62M R$ 2.62M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Kintara é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.95K. A oferta em circulação de KINS é --, com um fornecimento total de 995436192.62. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.62M.