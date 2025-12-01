Preço de Hana hoje

O preço ao vivo de Hana (HANA) hoje é $ 0.01617, com uma variação de 4.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HANA para USD é de $ 0.01617 por HANA.

Hana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HANA. Nas últimas 24 horas, HANA foi negociado entre $ 0.01525 (mínimo) e $ 0.0164 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, HANA movimentou-se +3.05% na última hora e +7.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 215.15K.

Informações de mercado de Hana (HANA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 215.15K$ 215.15K $ 215.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.17M$ 16.17M $ 16.17M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

