Análise técnica de EDU Coin (EDU) hoje A página de Análise de EDU Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EDU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EDU Coin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de EDU Coin (EDU) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03989 -- +20.40% +35.44% -19.48%

Indicadores técnicos de EDU Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EDU Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 5 Compra 5 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03986 0.03985 R2 0.03985 0.03985 R1 0.03985 0.03985 PP 0.03984 0.03984 S1 0.03984 0.03984 S2 0.03983 0.03984 S3 0.03983 0.03983

Sinais de mercado EDU Coin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.73M $7.49 M $8.22 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.04M Compras ativas de 3 dias $0.27 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.62 M Vendas ativas de 7 dias $0.59 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de EDU Coin Entrada líquida Preço de EDUUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.05 M 0.04 2026-08-11 $0.02 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 $0.02 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie EDU Coin (EDU) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o EDU Coin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EDU / USDT $0.03995 $0.03995 $0.03995 +1.55% 1.76M (USDT) Negociar