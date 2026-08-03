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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EDU Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EDU Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de EDU Coin (EDU) hoje

Análise técnica de EDU Coin (EDU) hoje

A página de Análise de EDU Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EDU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EDU Coin abaixo.

Variação de preço de EDU Coin (EDU)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03989--+20.40%+35.44%-19.48%
Saiba mais sobre o preço de EDU Coin

Indicadores técnicos de EDU Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EDU Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 5
Compra 5
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03986
0.03985
R2
0.03985
0.03985
R1
0.03985
0.03985
PP
0.03984
0.03984
S1
0.03984
0.03984
S2
0.03983
0.03984
S3
0.03983
0.03983

Sinais de mercado EDU Coin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.73M
$7.49 M
$8.22 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.27 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.62 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.59 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de EDU Coin

Entrada líquidaPreço de EDUUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.05 M0.04
2026-08-11$0.02 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09$0.02 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EDU/USDT
$0.03995
$0.03995$0.03995
+1.55%
1.76M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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EDU
EDU
USD
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