Análise técnica de dYdX (DYDX) hoje A página de Análise de dYdX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DYDX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de dYdX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de dYdX (DYDX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.10887 -- -3.69% -10.94% -30.47%

Indicadores técnicos de DYdX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DYdX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 21 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 1 Neutro 4 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1089 0.1089 R2 0.1089 0.1088 R1 0.1088 0.1088 PP 0.1088 0.1088 S1 0.1087 0.1087 S2 0.1087 0.1087 S3 0.1086 0.1087

Sinais de mercado DYdX Volume líquido atual de ordens em aberto -2.35M $13.21 M $15.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.10M Compras ativas de 3 dias $0.79 M Vendas ativas de 3 dias $0.69 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.10M Compras ativas de 7 dias $1.49 M Vendas ativas de 7 dias $1.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DYdX Entrada líquida Preço de DYDXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.11 2026-08-12 -$0.06 M 0.11 2026-08-11 -$0.06 M 0.11 2026-08-10 $0.00 M 0.12 2026-08-09 $0.06 M 0.12 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie dYdX (DYDX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o dYdX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DYDX / USDT $0.10887 $0.10887 $0.10887 -0.49% 757.51K (USDT) Negociar DYDX / USDC $0.10888 $0.10888 $0.10888 -0.32% 475.05K (USDT) Negociar