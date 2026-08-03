Mais sobre DYDX
Informações sobre preços de DYDX
O que é DYDX
Whitepaper de DYDX
Site oficial do DYDX
Tokenomics de DYDX
Previsão de preço de DYDX
Histórico de preço de DYDX
Guia de compra de DYDX
Conversor de DYDX para moeda Fiat
Spot DYDX
Futuros USDT-M de DYDX
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de dYdX (DYDX) hoje
Variação de preço de dYdX (DYDX)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.10887
|--
|-3.69%
|-10.94%
|-30.47%
Indicadores técnicos de DYdX
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DYdX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 0
|Neutro 0
|Compra 14
|Indicadores técnicos:
|Compra forte
|Venda 1
|Neutro 4
|Compra 7
Sinais de mercado DYdX
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de DYdX
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.05 M
|0.11
|2026-08-12
|-$0.06 M
|0.11
|2026-08-11
|-$0.06 M
|0.11
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.12
|2026-08-09
|$0.06 M
|0.12
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre dYdX
Negocie dYdX (DYDX) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o dYdX.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.