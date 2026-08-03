Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DYdX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DYdX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre DYDX

Informações sobre preços de DYDX

O que é DYDX

Whitepaper de DYDX

Site oficial do DYDX

Tokenomics de DYDX

Previsão de preço de DYDX

Histórico de preço de DYDX

Guia de compra de DYDX

Conversor de DYDX para moeda Fiat

Spot DYDX

Futuros USDT-M de DYDX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de dYdX (DYDX) hoje

Análise técnica de dYdX (DYDX) hoje

A página de Análise de dYdX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DYDX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de dYdX abaixo.

Variação de preço de dYdX (DYDX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.10887---3.69%-10.94%-30.47%
Saiba mais sobre o preço de dYdX

Indicadores técnicos de DYdX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DYdX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 1
Neutro 4
Compra 21
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 4Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1089
0.1089
R2
0.1089
0.1088
R1
0.1088
0.1088
PP
0.1088
0.1088
S1
0.1087
0.1087
S2
0.1087
0.1087
S3
0.1086
0.1087

Sinais de mercado DYdX

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.35M
$13.21 M
$15.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.10M
Compras ativas de 3 dias
$0.79 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.69 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.10M
Compras ativas de 7 dias
$1.49 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DYdX

Entrada líquidaPreço de DYDXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.11
2026-08-12-$0.06 M0.11
2026-08-11-$0.06 M0.11
2026-08-10$0.00 M0.12
2026-08-09$0.06 M0.12

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre dYdX

Negocie dYdX (DYDX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o dYdX.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DYDX/USDT
$0.10887
$0.10887$0.10887
-0.49%
757.51K (USDT)
DYDX/USDC
$0.10888
$0.10888$0.10888
-0.32%
475.05K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de DYDX para USD

Montante

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.10887 USD