DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Nome da criptoDYDX

ClassificaçãoNo.126

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)5.53%

Fornecimento circulante753,358,731.7154841

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total958,342,745

Taxa circulante0.7533%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.52847355533478,2024-03-07

Menor preço0.41678738699944223,2025-06-22

Blockchain públicaNONE

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.