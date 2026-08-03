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Análise técnica de Cronos (CRO) hoje

Análise técnica de Cronos (CRO) hoje

A página de Análise de Cronos fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CRO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cronos abaixo.

Variação de preço de Cronos (CRO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04674---13.72%-14.46%-38.42%
Saiba mais sobre o preço de Cronos

Indicadores técnicos de Cronos

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cronos em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 8
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04667
0.04666
R2
0.04666
0.04666
R1
0.04665
0.04665
PP
0.04665
0.04665
S1
0.04663
0.04664
S2
0.04663
0.04663
S3
0.04661
0.04663

Sinais de mercado Cronos

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.03M
$4.21 M
$5.24 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.74 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.73 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$4.35 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.37 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cronos

Entrada líquidaPreço de CROUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12$0.15 M0.05
2026-08-11-$0.12 M0.05
2026-08-10$0.01 M0.05
2026-08-09-$0.22 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CRO/USDT
$0.04674
$0.04674$0.04674
-0.29%
2.16M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.04674 USD