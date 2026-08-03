Análise técnica de Cronos (CRO) hoje A página de Análise de Cronos fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CRO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cronos abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cronos (CRO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04674 -- -13.72% -14.46% -38.42%

Indicadores técnicos de Cronos

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cronos em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 8 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04667 0.04666 R2 0.04666 0.04666 R1 0.04665 0.04665 PP 0.04665 0.04665 S1 0.04663 0.04664 S2 0.04663 0.04663 S3 0.04661 0.04663

Sinais de mercado Cronos Volume líquido atual de ordens em aberto -1.03M $4.21 M $5.24 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.74 M Vendas ativas de 3 dias $0.73 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $4.35 M Vendas ativas de 7 dias $4.37 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cronos Entrada líquida Preço de CROUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.05 2026-08-12 $0.15 M 0.05 2026-08-11 -$0.12 M 0.05 2026-08-10 $0.01 M 0.05 2026-08-09 -$0.22 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Cronos (CRO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cronos. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CRO / USDT $0.04674 $0.04674 $0.04674 -0.29% 2.16M (USDT) Negociar