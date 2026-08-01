Preço de CKBTC hoje

O preço ao vivo de CKBTC (CKBTC) hoje é R$ 0.9992, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CKBTC para BRL é de R$ 0.9992 por CKBTC.

CKBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CKBTC. Nas últimas 24 horas, CKBTC foi negociado entre R$ 0.9992 (mínimo) e R$ 0.9992 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CKBTC movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 0.00.

Informações de mercado de CKBTC (CKBTC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública CKBTC

A capitalização de mercado atual de CKBTC é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 0.00. A oferta em circulação de CKBTC é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.