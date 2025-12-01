Preço de BINANCIANS hoje

O preço ao vivo de BINANCIANS (BINANCIANS) hoje é $ 0.0002676, com uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BINANCIANS para USD é de $ 0.0002676 por BINANCIANS.

BINANCIANS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BINANCIANS. Nas últimas 24 horas, BINANCIANS foi negociado entre $ 0.0002467 (mínimo) e $ 0.000298 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BINANCIANS movimentou-se -3.71% na última hora e +31.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.04K.

Informações de mercado de BINANCIANS (BINANCIANS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.04K$ 55.04K $ 55.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BINANCIANS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.04K. A oferta em circulação de BINANCIANS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.