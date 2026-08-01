Preço de Marina Protocol hoje

O preço ao vivo de Marina Protocol (BAY) hoje é R$ 0.018069, com uma variação de 0.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAY para BRL é de R$ 0.018069 por BAY.

Marina Protocol ocupa atualmente a posição #1577 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.61M, com um fornecimento em circulação de 200.00M BAY. Nas últimas 24 horas, BAY foi negociado entre R$ 0.017897 (mínimo) e R$ 0.018468 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.975091113830203634, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.036832786535928713.

No desempenho de curto prazo, BAY movimentou-se +0.27% na última hora e -0.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.10K.

Informações de mercado de Marina Protocol (BAY)

Classificação No.1577 Capitalização de mercado R$ 3.61MR$ 3.61M R$ 3.61M Volume (24h) R$ 58.10KR$ 58.10K R$ 58.10K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 18.07MR$ 18.07M R$ 18.07M Fornecimento Circulante 200.00M 200.00M 200.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 20.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Marina Protocol é R$ 3.61M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.10K. A oferta em circulação de BAY é 200.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 18.07M.