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Principais tokens de Marketing por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Marketing. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.399691
-0.39%
-0.00%
-0.77%
$ 15.49M
$ 53.85K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02199
-0.41%
-1.17%
+6.94%
$ 10.19M
$ 4.37M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.012166
+0.88%
+3.22%
+12.42%
$ 9.51M
$ 8.81M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04250537
+0.33%
-0.07%
-15.86%
$ 7.30M
$ 77.83K
5
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.395556
0.00%
+0.04%
-0.85%
$ 5.61M
$ 575.38K
6
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004165
+0.58%
-2.36%
+4.04%
$ 5.14M
$ 13.22M
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.017927
-0.53%
-0.23%
+0.30%
$ 3.59M
$ 3.24M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0.03289302
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.04M
$ 2.85K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01018813
-0.04%
-0.02%
-5.60%
$ 2.85M
$ 581.96
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0.00010828
+0.01%
--
-0.77%
$ 2.50M
$ 101.70
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0.776561
0.00%
+0.03%
-6.92%
$ 289.38K
$ 531.41
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0.298271
+0.01%
-0.00%
-0.33%
$ 265.70K
$ 77.13K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0.00017243
-0.16%
--
+4.69%
$ 172.41K
$ 2.08
14
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0.000989
-0.20%
-0.60%
-0.50%
$ 71.46K
$ 6.95M
15
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8.98E-5
0.00%
0.00%
+2.51%
$ 57.18K
--
16
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0.00023056
0.00%
--
-0.25%
$ 53.03K
$ 3.52
17
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 3.563E-5
0.00%
-1.00%
+0.17%
$ 34.12K
--
18
Belong
Belong
LONG
$ 0.0004502
+0.07%
-0.05%
-14.75%
$ 31.95K
$ 4.74K
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 3.021E-5
+0.03%
-3.90%
+16.33%
$ 22.85K
--
20
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1.64482E-7
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 15.69K
--
21
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1.57E-6
0.00%
-0.20%
-0.63%
$ 13.45K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0.003708
+0.03%
+2.01%
+0.22%
--
$ 2.62M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Marketing e por que são populares?
Tokens de Marketing representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 22 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $66.23M.
Qual é o token de Marketing com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Marketing acompanhados na MEXC, COOKIE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.22% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Marketing existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 22 tokens de Marketing, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Marketing incluem ADS, PROMPT, COOKIE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Marketing?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Marketing é de aproximadamente $66.23M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Marketing, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.