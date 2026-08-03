Análise técnica de Banana Gun (BANANA) hoje A página de Análise de Banana Gun fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BANANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Banana Gun abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Banana Gun (BANANA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $3.726 -- +6.70% +7.93% -10.48%

Indicadores técnicos de Banana Gun

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Banana Gun em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 3.7276 3.7263 R2 3.7263 3.7255 R1 3.7256 3.725 PP 3.7243 3.7243 S1 3.7236 3.7235 S2 3.7223 3.723 S3 3.7216 3.7223

Sinais de mercado Banana Gun Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $4.58 M $4.90 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.13 M Vendas ativas de 3 dias $0.15 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.32 M Vendas ativas de 7 dias $0.33 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Banana Gun Entrada líquida Preço de BANANAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 3.77 2026-08-12 -$0.01 M 3.71 2026-08-11 $0.05 M 3.70 2026-08-10 -$0.02 M 3.64 2026-08-09 $0.05 M 3.79 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Banana Gun (BANANA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Banana Gun. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BANANA / USDT $3.729 $3.729 $3.729 +0.62% 15.28K (USDT) Negociar