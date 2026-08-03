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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Banana Gun, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Banana Gun, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Banana Gun (BANANA) hoje

Análise técnica de Banana Gun (BANANA) hoje

A página de Análise de Banana Gun fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BANANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Banana Gun abaixo.

Variação de preço de Banana Gun (BANANA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$3.726--+6.70%+7.93%-10.48%
Saiba mais sobre o preço de Banana Gun

Indicadores técnicos de Banana Gun

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Banana Gun em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
3.7276
3.7263
R2
3.7263
3.7255
R1
3.7256
3.725
PP
3.7243
3.7243
S1
3.7236
3.7235
S2
3.7223
3.723
S3
3.7216
3.7223

Sinais de mercado Banana Gun

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$4.58 M
$4.90 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.15 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.33 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Banana Gun

Entrada líquidaPreço de BANANAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M3.77
2026-08-12-$0.01 M3.71
2026-08-11$0.05 M3.70
2026-08-10-$0.02 M3.64
2026-08-09$0.05 M3.79

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BANANA/USDT
$3.729
$3.729$3.729
+0.62%
15.28K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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