Preço de Asentum hoje

O preço ao vivo de Asentum (ASE) hoje é R$ 0.001741, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASE para BRL é de R$ 0.001741 por ASE.

Asentum ocupa atualmente a posição #1792 em capitalização de mercado, totalizando R$ 515.34K, com um fornecimento em circulação de 296.00M ASE. Nas últimas 24 horas, ASE foi negociado entre R$ 0.001672 (mínimo) e R$ 0.001956 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.0389713370522476814, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0052120943746321263.

No desempenho de curto prazo, ASE movimentou-se +0.75% na última hora e -5.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 70.99K.

Informações de mercado de Asentum (ASE)

Classificação No.1792 Capitalização de mercado R$ 515.34KR$ 515.34K R$ 515.34K Volume (24h) R$ 70.99KR$ 70.99K R$ 70.99K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.74MR$ 1.74M R$ 1.74M Fornecimento Circulante 296.00M 296.00M 296.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 29.60% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Asentum é R$ 515.34K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 70.99K. A oferta em circulação de ASE é 296.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.74M.