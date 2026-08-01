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O preço ao vivo de Ultiland hoje é 0.07618 BRL. A capitalização de mercado de ARTX é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ARTX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Ultiland hoje é 0.07618 BRL. A capitalização de mercado de ARTX é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ARTX para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Ultiland (ARTX)

Preço em tempo real de 1 ARTX para BRL

R$0.3943159
R$0.3943159R$0.3943159
+1.06%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Ultiland (ARTX)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:43:48 (UTC+8)

Preço de Ultiland hoje

O preço ao vivo de Ultiland (ARTX) hoje é R$ 0.07618, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARTX para BRL é de R$ 0.07618 por ARTX.

Ultiland ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARTX. Nas últimas 24 horas, ARTX foi negociado entre R$ 0.06252 (mínimo) e R$ 0.08247 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARTX movimentou-se -0.31% na última hora e -16.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 100.15K.

Informações de mercado de Ultiland (ARTX)

--
----

R$ 100.15K
R$ 100.15KR$ 100.15K

R$ 21.33M
R$ 21.33MR$ 21.33M

--
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280,000,000
280,000,000 280,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Ultiland é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 100.15K. A oferta em circulação de ARTX é --, com um fornecimento total de 280000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 21.33M.

Histórico de preço de Ultiland BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.06252
R$ 0.06252R$ 0.06252
Mínimo 24h
R$ 0.08247
R$ 0.08247R$ 0.08247
Máximo 24h

R$ 0.06252
R$ 0.06252R$ 0.06252

R$ 0.08247
R$ 0.08247R$ 0.08247

--
----

--
----

-0.31%

+1.06%

-16.04%

-16.04%

Histórico de preços de Ultiland (ARTX) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Ultiland para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0041359+1.06%
30 diasR$ -0.0174-18.60%
60 diasR$ -0.00855-10.10%
90 diasR$ -0.13965-64.71%
Variação de preço de Ultiland hoje

Hoje, ARTX registrou uma variação de R$ +0.0041359 (+1.06%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ultiland

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0174 (-18.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ultiland

Expandindo a visualização para 60 dias, ARTX teve uma variação de R$ -0.00855 (-10.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ultiland

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.13965 (-64.71%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ultiland (ARTX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ultiland.

Análise para Ultiland

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Ultiland. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Ultiland hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ARTX: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O ARTX_USDT apresenta um cenário de divergência entre compradores e vendedores no período de 4 horas. No grupo das médias móveis (MA), as 5 a 6 linhas mais recentes sinalizam uma posição de compra, enquanto o grupo das médias exponenciais (EMA) também mantém uma tendência de compra com 7 linhas em alta. O preço atual, de 0,3197, encontra-se 38 pontos abaixo do centro do pivô, na faixa neutra, próximo à parte inferior desse intervalo. A cotação permanece acima do suporte S1, localizado em 0,3162, indicando que ainda há espaço para uma possível alta. 【Estado da Energia do Mercado】 O indicador MACD apresenta uma configuração de cruzamento negativo, sinalizando uma reversão da força motriz de curto prazo para a baixa. Já o RSI permanece dentro de uma zona neutra, refletindo um equilíbrio temporário entre os compradores e os vendedores. Além disso, observa-se uma divergência entre a combinação das médias móveis rápidas e lentas e o próprio MACD, evidenciando uma estratificação clara dos indicadores de energia e uma distribuição desigual das forças internas ao mercado.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Ultiland?

Vários fatores-chave influenciam os preços do Ultiland (ARTX):

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores no projeto
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento e atualizações da plataforma
4. Anúncios de parcerias e colaborações
5. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
6. Notícias regulatórias que afetam tokens de jogos/metaversos
7. Adoção por parte dos usuários e crescimento ativo da comunidade
8. Dinâmica de oferta e demanda
9. Movimentações nos preços do Bitcoin e de grandes altcoins
10. Padrões de análise técnica e sinais de negociação

Por que as pessoas querem saber o preço de Ultiland hoje?

As pessoas querem saber o preço da Ultiland (ARTX) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar ganhos ou perdas de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado para fins de gestão de riscos.

Previsão de preço para Ultiland

Previsão de preço de Ultiland (ARTX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ARTX em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Ultiland (ARTX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Ultiland pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Ultiland pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ARTX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Ultiland.

Como comprar e investir em Ultiland em Brasil

Pronto para começar com Ultiland? Comprar ARTX é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Ultiland. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Ultiland (ARTX).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Ultiland será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Ultiland(ARTX)

O que você pode fazer com Ultiland

Possuir Ultiland permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Ultiland (ARTX) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Ultiland (ARTX)

A Real World Asset (RWA) tokenization platform with Native Web3 + ART dual DNA, focused on the on-chain issuance, trading, and application of arts and culture IP assets.

Recurso Ultiland

Para uma compreensão mais aprofundada de Ultiland, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Ultiland
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ultiland

Última atualização da página: 2026-08-13 02:43:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Ultiland (ARTX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Ultiland

ARTXUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ARTX com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ARTXUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Ultiland (ARTX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ultiland.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ARTX/USDT
R$0.393954
R$0.393954R$0.393954
+0.91%
1.32M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1922723
R$0.1922723R$0.1922723

+85.95%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1124475
R$0.1124475R$0.1124475

+443.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.342132
R$1.342132R$1.342132

+6.83%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7177842
R$1.7177842R$1.7177842

+1.74%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0503558
R$0.0503558R$0.0503558

+0.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001805881
R$0.001805881R$0.001805881

+39.72%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00682957
R$0.00682957R$0.00682957

+32.10%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.022748
R$0.022748R$0.022748

+22.22%

Myros

Myros

MY

R$0.06204
R$0.06204R$0.06204

+18.81%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28745408
R$1.28745408R$1.28745408

+13.65%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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1 ARTX = 0.3938506 BRL