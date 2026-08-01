Preço de Ultiland hoje

O preço ao vivo de Ultiland (ARTX) hoje é R$ 0.07618, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARTX para BRL é de R$ 0.07618 por ARTX.

Ultiland ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARTX. Nas últimas 24 horas, ARTX foi negociado entre R$ 0.06252 (mínimo) e R$ 0.08247 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARTX movimentou-se -0.31% na última hora e -16.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 100.15K.

Informações de mercado de Ultiland (ARTX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 100.15KR$ 100.15K R$ 100.15K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 21.33MR$ 21.33M R$ 21.33M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 280,000,000 280,000,000 280,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Ultiland é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 100.15K. A oferta em circulação de ARTX é --, com um fornecimento total de 280000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 21.33M.