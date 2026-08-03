Análise técnica de Gensyn (AI) hoje A página de Análise de Gensyn fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Gensyn abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Gensyn (AI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0212 -- -5.28% -13.83% -50.71%

Fluxo de capital de Gensyn Entrada líquida Preço de AIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.07 M 0.02 2026-08-10 -$0.09 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Gensyn (AI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Gensyn. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AI / USDC $0.02125 $0.02125 $0.02125 +0.42% 2.77M (USDT) Negociar AI / USDT $0.02127 $0.02127 $0.02127 +0.51% 3.84M (USDT) Negociar