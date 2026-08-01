Preço de 5ive Privacy hoje

O preço ao vivo de 5ive Privacy (FIVE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIVE para USD é de $ 0 por FIVE.

5ive Privacy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,504.5, com um fornecimento em circulação de 100.00B FIVE. Nas últimas 24 horas, FIVE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FIVE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de 5ive Privacy (FIVE)

Capitalização de mercado $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 5ive Privacy é $ 13.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIVE é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.50K.