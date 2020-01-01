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Principais tokens de Privacy Coins por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Privacy Coins. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 496.69
+0.27%
+2.36%
-1.08%
$ 8.26B
$ 4.61K
2
Monero
Monero
XMR
$ 396.02
+0.02%
+2.51%
+7.55%
$ 7.46B
$ 4.91K
3
Decred
Decred
DCR
$ 12.183
+0.43%
-6.71%
-3.71%
$ 212.01M
$ 8.25K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2226
+0.05%
-3.60%
-5.77%
$ 43.60M
$ 284.16K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.002103
-0.19%
-0.14%
+4.59%
$ 34.63M
$ 35.83M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.01032
+1.38%
-17.11%
-0.57%
$ 22.81M
$ 9.10M
7
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3518
+1.51%
-1.44%
-58.19%
$ 11.96M
$ 3.44M
8
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6316
+0.08%
-1.28%
+0.77%
$ 11.82M
$ 116.97K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01630535
+0.01%
+0.07%
+7.80%
$ 4.55M
$ 3.95K
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00304653
-0.33%
-0.01%
+2.43%
$ 3.05M
$ 5.43K
11
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01292841
-1.97%
-0.00%
-10.83%
$ 2.89M
$ 2.86K
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.03230703
+0.13%
-0.05%
-3.06%
$ 2.49M
$ 587.10
13
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02251
-0.18%
-4.50%
-25.41%
$ 2.19M
$ 2.64M
14
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.194428
0.00%
-0.03%
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$ 2.01M
$ 548.85
15
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.094127
-0.03%
+0.02%
-10.14%
$ 1.81M
$ 442.80
16
Loyal
Loyal
LOYAL
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0.00%
0.00%
-2.01%
$ 1.80M
$ 0.09
17
Particl
Particl
PART
$ 0.0632
-0.63%
-2.94%
+0.48%
$ 981.69K
$ 33.42K
18
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.179
+1.13%
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-6.28%
$ 977.22K
$ 56.05K
19
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03899782
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$ 362.32K
$ 148.23K
20
Dero
Dero
DERO
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-0.28%
-54.59%
$ 253.30K
$ 14.67K
21
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.813E-5
0.00%
0.00%
-9.62%
$ 228.58K
--
22
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.0187265
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--
-33.87%
$ 192.94K
$ 0.62
23
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
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$ 157.58K
$ 2.20K
24
Voidify
Voidify
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$ 123.37K
$ 538.87
25
Zero
Zero
ZER
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--
-8.23%
$ 120.85K
$ 4.31
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
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+0.07%
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$ 109.55K
$ 25.84K
27
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.00016589
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+4.50%
$ 88.11K
$ 181.03
28
Conceal
Conceal
CCX
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-0.32%
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-14.00%
$ 86.06K
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29
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 7.949E-5
0.00%
-2.80%
-12.98%
$ 79.49K
--
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.79E-6
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0.00%
-10.86%
$ 40.26K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 2.786E-5
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$ 27.83K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
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--
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$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
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$ 1.69K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
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--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
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--
36
XTM
XTM
XTM
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37
SAL
SAL
SAL
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-6.67%
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--
$ 262.28K
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1858
-0.11%
-1.90%
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--
$ 84.99K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.875
-0.15%
-1.47%
-1.55%
--
$ 11.72K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Privacy Coins e por que são populares?
Tokens de Privacy Coins representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 39 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $16.09B.
Qual é o token de Privacy Coins com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Privacy Coins acompanhados na MEXC, XMR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.51% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Privacy Coins existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 39 tokens de Privacy Coins, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Privacy Coins incluem ZEC, XMR, DCR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Privacy Coins?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Privacy Coins é de aproximadamente $16.09B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Privacy Coins, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.