PRXVTの現在の市場価格はいくらですか？

現在、¥0.2738215339139341746000で評価されており、過去24時間の価格変動率は-4.42%です。価格の更新はリアルタイムの集計された市場データを反映しています。

PRXVT by Virtualsの取引所全体での流動性はどのくらいですか？

流動性スコアが--/100であるため、PRXVTは高取引量の取引所において安定した市場深度を示しています。

PRXVTの1日あたりの取引量はいくらですか？

過去24時間に、トレーダーたちは¥--相当のPRXVTを取引しました。高い取引量はスプレッドの縮小とスムーズな取引につながります。

今日のPRXVT by Virtualsの価格レンジはいくらですか？

¥0.2728464800338825812000から¥0.2887575142298957766000の間で取引され、一日のボラティリティの幅を捉えています。

PRXVTのグローバル市場におけるアクセス性と人気を左右する要因は何ですか？

その要因には、取引所への上場、取引ペアの可用性、流動性の深さ、およびPRXVTが--エコシステム内にどれほど統合されているかなどが含まれます。