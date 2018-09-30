ユーエスディーシー価格(USDC)
ユーエスディーシー (USDC) の本日のライブ価格は ¥ 1.00062 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USDC から JPY への変換レートは、¥ 1.00062 につき USDC です。
ユーエスディーシー は現在、時価総額 ¥ 74.84B で #5 位、循環供給量は 74.80B USDC です。直近24時間の USDC は、¥ 1.00038 (安値) から ¥ 1.00062 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 368.88035139820001626、史上最安値は ¥ 137.7518 です。
短期的なパフォーマンスでは、USDC は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.02% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 31.09M に達しました。
No.5
3.34%
2018-09-30 00:00:00
ETH
ユーエスディーシー の現在の時価総額は ¥ 74.84B、24時間取引高は ¥ 31.09M です。USDC の循環供給量は 74.80B、総供給量は 74797050697.46208991 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 74.84B です。
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ユーエスディーシー の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ 0
|0.00%
|30日
|¥ +0.00007
|0.00%
|60日
|¥ +0.00008
|0.00%
|90日
|¥ +0.00052
|+0.05%
本日 USDC は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.00007 (0.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、USDC は、 ¥ +0.00008 (0.00%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.00052 (+0.05%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して ユーエスディーシー の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の USDC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
USDC_USDTは4時間足のチャートにおいて、1.00087の価格水準で推移しています。現在の価格は中枢である1.00027を上回り、R1からR2にかけてのレンジを突破しています。ハブ体系からは、現行価格が密集した取引帯から離れており、比較的高値圏での分散状態にあることが確認されます。 移動平均線群には買いシグナルが見られず、指標間の整合性にも乖離が生じています。構造的には高値圏での横ばい相場の特徴を示しており、明確なトレンドの延長はまだ形成されていません。 MACDではデッドクロスが記録され、短期線と長期線が下方へ発散しています。モメンタム指標は層状の動きを見せ、短期的な勢いは弱まっています。RSIは中立域に位置し、買い・売りの力は一時的に均衡しています。KDJおよびStochRSIの数値も極端な買われ過ぎや売られ過ぎを示していません。ボラティリティは低水準を維持しており、ボリンジャーバンドの収縮傾向も目立ちません。 市場全体としては、一方的な方向性を持った強い推進力が欠如しており、取引の活発度も低い状況です。 近隣の参考レジスタンスレベルはR2の1.00039で、現行価格との差は約0.00048です。下側のサポートラインS1（1.00021）は第一の観察ポイントとなり、こちらとの距離は約0.00066となります。さらに遠方のS2（1.00016）は深い流動性の目安として機能します。 中枢となる1.00027は、買いと売りの分岐点として重要な役割を果たしており、価格がこの中枢を再テストする際の反応を注視する必要があります。現時点では主要なハブポイントから乖離しているため、均値回帰リスクにも注意が必要です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ユーエスディーシー の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
USD Coin（USDC）は、米ドルの価値に連動するステーブルコインと呼ばれる種類の暗号通貨です。デジタル通貨の利点である速度とセキュリティを提供しつつ、伝統的なフィアット通貨の安定性を維持することを目指して設計されました。USDCは通常、暗号通貨市場内での取引や取引に使用され、他の暗号通貨のボラティリティの中で安定した価値の保管場所を提供します。Ethereumブロックチェーン上で動作し、ERC-20トークン標準を使用し、その供給はCentre Consortiumによって規制され、需要に応じてコインを発行および焼却します。
ユーエスディーシー を使用する準備はできていますか？MEXCでは、USDC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ユーエスディーシー の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ユーエスディーシー (USDC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ユーエスディーシー を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
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暗号資産エコシステムにおいて、ステーブルコインは暗号資産と従来の金融の架け橋として重要な役割を果たします。ビットコインやイーサリアムのように価格変動が大きい資産とは異なり、ステーブルコインは米ドルなどの法定通貨にペッグされることで安定性を維持するよう設計されています。中でもUSDコイン（USDC）は、取引や決済、国際送金、さらには分散型金融（DeFi）エコシステムなど、幅広い用途で利用される、最も普及したドルペッグ型ステーブルコインの一つです。
USDコイン（USDC）は、2018年にCircleとCoinbaseが共同で立ち上げた米ドルペッグ型ステーブルコインです。米ドルとの1:1のペッグを維持するよう設計されており、1 USDCは常に1米ドルと交換可能です。各トークンは、規制対象の金融機関が保有する米ドルまたは同等の資産によって裏付けられています。
多くの暗号資産とは異なり、USDCはコンプライアンス、安全性、透明性を重視しています。その信頼性を確保するため、独立した会計事務所が毎月準備金の証明書を発行し、流通しているすべてのUSDCが完全に裏付けられていることを保証しています。
USDCのメカニズムはシンプルです：
- ユーザーは規制対象の発行機関を通じて米ドルを入金します。
- 発行機関は同額のUSDCを発行し、ユーザーのウォレットに送ります。
- ユーザーは、いつでもUSDCを米ドルに償還でき、システムは同額のUSDCをバーンします。
米ドルの入金によるUSDCの発行と、米ドルへの償還によるUSDCのバーンというこのプロセスにより、USDCは常に米ドルと1:1の交換比率を維持します。これにより、ユーザーはいつでもUSDCと米ドルをシームレスに交換することが可能です。
USDCの購入は簡単で、広く利用可能です。MEXCを含むほぼすべての主要取引所で対応しています。一般的な手順は以下の通りです：
- アカウントの新規登録：アカウントを開設し、KYC認証を完了します。
- 資金の入金：銀行振込、クレジットカード、その他の支払い方法で資金を入金します。
- USDCの購入：USDCの取引ペア（例：USDC/USDT、USDC/USD）を選択し、購入数量を入力して確認します。
また、CircleやCoinbaseなどの公式提携機関を通じて、USDCを直接購入・償還することも可能です。これにより、法定通貨からUSDCへの直接変換やUSDCからの出金もスムーズに行えます。
ステーブルコイン市場において、USDコイン（USDC）とTether（USDT）は2大勢力として位置付けられています。それぞれの主な違いは以下の通りです：
- 透明性：USDCは、規制を受ける金融機関が保有する準備金によって完全に裏付けられており、独立監査人による月次検証報告書が提出されることで、高い透明性が確保されています。一方、USDTは歴史的に、準備金の開示内容や十分性の明確さに関して批判を受けたことがあります。
- ユースケース：USDCは、規制対象の決済ソリューション、分散型金融（DeFi）、機関投資などで広く利用されています。これに対してUSDTは取引高において優位性があり、世界市場で最も流動性の高いステーブルコインとして利用されています。
- 規制監督：USDCはコンプライアンスを重視し、厳格な米国の規制枠組みのもとで運営されています。USDTは運用上の柔軟性は高いものの、世界各国で規制上の課題に直面することが多くなっています。
結果として、コンプライアンス・安全性・透明性を重視するユーザーにはUSDCが一般的に支持される一方、深い流動性とグローバル取引の利便性を重視するユーザーにはUSDTが引き続き好まれる選択肢となっています。
ステーブルコインであるUSDコイン（USDC）は、その価値が常におおむね1米ドルで維持されるため、値上がりを目的とした投資資産として設計されていません。しかし、USDCにはいくつかの状況で重要な投資価値があります：
- 資本の保全：暗号資産市場でボラティリティが高まる時期には、投資家がリスクヘッジとして資産をUSDCに変換することがよくあります。
- DeFiでの利回り機会：ステーキング、レンディング、流動性提供を通じて、USDCを分散型金融（DeFi）プラットフォームに投入し、利息収入を得ることが可能です。
- 国際送金：USDCはほぼ即時かつ低コストでのグローバル送金を可能にし、従来の銀行チャネルに代わる実用的な手段を提供します。
したがって、USDCは投機的な投資手段というよりも、資本管理や安定性を確保するためのツールとして捉えるのが適切です。
USDC自体は値上がりを目的とした資産ではありませんが、ステーキングやレンディングメカニズムを通じて追加の利回りを得ることが可能です：
- APR.取引所ベースのプロダクト：MEXCなどのプラットフォームでは、USDCをステーキングして最大9.50%のAPRを獲得できます。
- DeFiプロトコル：Aaveなどのプロトコルでは、USDCを入金することでレンディング利息や流動性報酬を得ることができます。
- 機関向け商品：一部のフィンテックプロバイダーは、比較的低リスクで安定した収益を提供するよう設計されたUSDCベースの構造化商品を提供しています。
このように、USDCは単なる交換手段や決済ツールとして機能するだけでなく、中央集権型および分散型金融エコシステムの両方で、低リスクの収益創出資産としての役割も果たしています。
Web3、分散型金融（DeFi）、国際送金ソリューションの拡大に伴い、USDコイン（USDC）のユースケースは今後大幅に増加すると予想されます。コンプライアンスを遵守し、透明性が高く、規制当局の支援を受けるステーブルコインとして位置付けられるUSDCは、デジタル金融への世界的な移行において極めて重要な役割を果たしています。現在はUSDTがより大きな市場シェアを維持していますが、USDCの強固なコンプライアンス体制と機関投資家の支援は、今後数年間でステーブルコイン分野の主導的存在となる可能性を示しています。
ユーエスディーシー についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
USDC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの USDC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
現物市場と先物市場を探索し、ユーエスディーシー ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。