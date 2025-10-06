EVAA Protocol の本日のライブ価格は 8.009 USD です。EVAA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで EVAA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。EVAA Protocol の本日のライブ価格は 8.009 USD です。EVAA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで EVAA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

EVAA Protocol ロゴ

EVAA Protocol価格(EVAA)

1 EVAA から USD へのライブ価格：

+60.19%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:52:53 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

+11.90%

+60.19%

+218.44%

+218.44%

EVAA Protocol (EVAA) のリアルタイム価格は $ 8.009 です。過去24時間、EVAA は最低 $ 4.419 から最高 $ 8.45 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。EVAA の史上最高値は $ 7.340697124963786 で、史上最安値は $ 1.4583095338977914 です。

短期的なパフォーマンスでは、EVAA は過去1時間で +11.90%、過去24時間で +60.19% 、過去7日間で +218.44% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

EVAA Protocol (EVAA) 市場情報

No.642

13.23%

BSC

EVAA Protocol の現在の時価総額は $ 53.00M、24時間取引高は $ 3.39M です。EVAA の循環供給量は 6.62M、総供給量は 50000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 400.45M です。

EVAA Protocol (EVAA) 価格履歴 USD

EVAA Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +3.02697+60.19%
30日$ +6.009+300.45%
60日$ +6.009+300.45%
90日$ +6.009+300.45%
EVAA Protocol 本日の価格変動

本日 EVAA は、 $ +3.02697 (+60.19%) の変動を記録しました。

EVAA Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +6.009 (+300.45%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

EVAA Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、EVAA は、 $ +6.009 (+300.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

EVAA Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +6.009 (+300.45%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

EVAA Protocol (EVAA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

EVAA Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

EVAA Protocol ( EVAA ) とは何か

EVAA は、TON ブロックチェーン上に構築された Telegram ネイティブのオープンソース型分散型流動性プロトコルであり、ユーザーは流動性を提供して受動的所得を得る「預金者」として、または超過担保付きローンを確保する「借り手」として参加することができます。

EVAA Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 EVAA Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- EVAA のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で EVAA Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が EVAA Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

EVAA Protocol 価格予測 (USD)

EVAA Protocol (EVAA) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの EVAA Protocol (EVAA) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば EVAA Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ EVAA Protocol の価格予測 をチェック！

EVAA Protocol (EVAA) トケノミクス

EVAA Protocol (EVAA) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ EVAA トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

EVAA Protocol ( EVAA ) の購入方法

EVAA Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの EVAA Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

EVAA を現地通貨に

EVAA Protocol資料

EVAA Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式EVAA Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： EVAA Protocol に関するその他の質問

EVAA Protocol (EVAA) の本日の価値はいくらですか？
EVAA の USD でのライブ価格は 8.009 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の EVAA から USD の価格はいくらですか？
EVAA から USD の現在価格は $ 8.009 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
EVAA Protocol の時価総額はいくらですか？
EVAA の時価総額は $ 53.00M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
EVAA の循環供給量はどれくらいですか？
EVAA の循環供給量は 6.62M USD です。
EVAA の史上最高値（ATH）はいくらですか？
EVAA は史上最高値 7.340697124963786 USD に達しました。
EVAA の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
EVAA の史上最安値は 1.4583095338977914 USD です。
EVAA の取引高はいくらですか？
EVAA の24 時間ライブ取引高は $ 3.39M USD です。
EVAA は今年さらに上昇しますか？
EVAA は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、EVAA 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

