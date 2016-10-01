Zcash価格(ZEC)
Zcash (ZEC) の本日のライブ価格は ¥ 505.02 で、直近24時間で 0.03% 変動しました。現在の ZEC から JPY への変換レートは、¥ 505.02 につき ZEC です。
Zcash は現在、時価総額 ¥ 8.44B で #12 位、循環供給量は 16.71M ZEC です。直近24時間の ZEC は、¥ 497.73 (安値) から ¥ 515.13 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 932,862.5693359375、史上最安値は ¥ 2,507.15558985430895 です。
短期的なパフォーマンスでは、ZEC は直近1時間で -0.36%、直近7日間で +8.92% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.11M に達しました。
No.12
79.56%
0.35%
2016-10-01 00:00:00
ZEC
Zcash の現在の時価総額は ¥ 8.44B、24時間取引高は ¥ 1.11M です。ZEC の循環供給量は 16.71M、総供給量は 16707875.4155448 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.61B です。
-0.36%
-0.03%
+8.92%
+8.92%
Zcash の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -23.7936
|-0.03%
|30日
|¥ +9.81
|+1.98%
|60日
|¥ +59.89
|+13.45%
|90日
|¥ -80.56
|-13.76%
本日 ZEC は、 ¥ -23.7936 (-0.03%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +9.81 (+1.98%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、ZEC は、 ¥ +59.89 (+13.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -80.56 (-13.76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Zcash の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の ZEC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
ZEC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢513.27を下回る展開となっており、現在の価格507.6はS1とS2のハブ間で推移しています。価格は短期移動平均線群の上に位置しており、長期的な構造はレンジ相場の形態を維持しています。 買いと売りの勢力が510付近で一時的に拮抗し、重要な枢軸ポイントを突破するには至っていません。 MACDはデッドクロスの状態を示しており、速い線と遅い線が下方へ発散しているため、短期的な売り圧力が優勢であることが窺えます。RSI指標は中立域にあり、モメンタムの分布が分散しているため、一方的な上昇や下落の推進力に欠けています。KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、ボラティリティが収縮して市場は低波動の局面に入っています。 移動平均線システムでは、短期的な買いシグナルとモメンタム指標が乖離しており、トレード心理は慎重さを増しています。 上値方向の直近の抵抗ラインはS1の509.24で、現行価格から約1.64ドルの距離にあります。強力な抵抗ゾーンは中枢513.27であり、現行価格から5.67ドルの差があります。一方、下値方向の直近のサポートラインはS2の504.67で、現行価格から2.93ドルの距離に位置します。遠方の参考レジスタンスR1は517.84で、構造の変化を確認するためには量的拡大を伴った上抜けが必要です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Zcash の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Zcash（ZEC）は、ユーザーのプライバシーを強化するためにゼロ知識証明暗号を活用したプライバシー重視の暗号通貨です。2016年に立ち上げられたZECは、オプショナルな匿名性という追加機能を持つことで、Bitcoinと同等の機能を提供することを目指して設計されました。取引は「透明」であり、ビットコインの取引と似ているか、または「シールド化」されてゼロ知識証明と呼ばれるzk-SNARKsによって暗号化されることができます。これにより、取引に関与する当事者や金額を開示せずに、ネットワークは安全な残高の台帳を維持することができます。Zcashの主な使用例は、プライバシー重視の取引と価値の保管を提供することに主に回転しています。その供給モデルはBitcoinと似ており、総供給上限は2100万ZECです。
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Zcashは、Bitcoinユーザーの匿名性を向上させることを目的としたZerocoinプロジェクトから生まれた暗号資産です。Zerocoinプロトコルは当初、Zerocashに改良され変形し、こうして2016年にZcash暗号資産が誕生しました。Zcashの創設者兼CEOはZooko Wilcox-O'Hearnです。創業チームには、ジョンズ・ホプキンス大学の暗号資産学者マシュー・D・グリーンが参加しています。Roger VerはZcashの初期投資家の一人です。
Zcash についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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