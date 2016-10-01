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本日の Zcash のライブ価格は 505.02 JPY です。ZEC の時価総額は 8,437,811,242.358434896 JPY です。日本 のリアルタイムの ZEC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Zcash のライブ価格は 505.02 JPY です。ZEC の時価総額は 8,437,811,242.358434896 JPY です。日本 のリアルタイムの ZEC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Zcash価格(ZEC)

1 ZEC から JPY へのライブ価格：

¥79,288.14
¥79,288.14¥79,288.14
-0.03%1D
JPY
Zcash (ZEC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:55:07 (UTC+8)

Zcash 本日の価格

Zcash (ZEC) の本日のライブ価格は ¥ 505.02 で、直近24時間で 0.03% 変動しました。現在の ZEC から JPY への変換レートは、¥ 505.02 につき ZEC です。

Zcash は現在、時価総額 ¥ 8.44B#12 位、循環供給量は 16.71M ZEC です。直近24時間の ZEC は、¥ 497.73 (安値) から ¥ 515.13 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 932,862.5693359375、史上最安値は ¥ 2,507.15558985430895 です。

短期的なパフォーマンスでは、ZEC は直近1時間で -0.36%、直近7日間で +8.92% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.11M に達しました。

Zcash (ZEC) 市場情報

No.12

¥ 8.44B
¥ 8.44B¥ 8.44B

¥ 1.11M
¥ 1.11M¥ 1.11M

¥ 10.61B
¥ 10.61B¥ 10.61B

16.71M
16.71M 16.71M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,707,875.4155448
16,707,875.4155448 16,707,875.4155448

79.56%

0.35%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Zcash の現在の時価総額は ¥ 8.44B、24時間取引高は ¥ 1.11M です。ZEC の循環供給量は 16.71M、総供給量は 16707875.4155448 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.61B です。

Zcash 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 497.73
¥ 497.73¥ 497.73
24H 最安値
¥ 515.13
¥ 515.13¥ 515.13
24H 最高値

¥ 497.73
¥ 497.73¥ 497.73

¥ 515.13
¥ 515.13¥ 515.13

¥ 932,862.5693359375
¥ 932,862.5693359375¥ 932,862.5693359375

¥ 2,507.15558985430895
¥ 2,507.15558985430895¥ 2,507.15558985430895

-0.36%

-0.03%

+8.92%

+8.92%

Zcash (ZEC) 価格履歴 JPY

Zcash の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -23.7936-0.03%
30日¥ +9.81+1.98%
60日¥ +59.89+13.45%
90日¥ -80.56-13.76%
Zcash 本日の価格変動

本日 ZEC は、 ¥ -23.7936 (-0.03%) の変動を記録しました。

Zcash 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +9.81 (+1.98%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Zcash 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ZEC は、 ¥ +59.89 (+13.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Zcash 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -80.56 (-13.76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Zcash (ZEC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Zcash 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Zcash の分析

この分析では、AIモデルを活用して Zcash の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Zcash 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ZEC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

ZEC_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢513.27を下回る展開となっており、現在の価格507.6はS1とS2のハブ間で推移しています。価格は短期移動平均線群の上に位置しており、長期的な構造はレンジ相場の形態を維持しています。 買いと売りの勢力が510付近で一時的に拮抗し、重要な枢軸ポイントを突破するには至っていません。 MACDはデッドクロスの状態を示しており、速い線と遅い線が下方へ発散しているため、短期的な売り圧力が優勢であることが窺えます。RSI指標は中立域にあり、モメンタムの分布が分散しているため、一方的な上昇や下落の推進力に欠けています。KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、ボラティリティが収縮して市場は低波動の局面に入っています。 移動平均線システムでは、短期的な買いシグナルとモメンタム指標が乖離しており、トレード心理は慎重さを増しています。 上値方向の直近の抵抗ラインはS1の509.24で、現行価格から約1.64ドルの距離にあります。強力な抵抗ゾーンは中枢513.27であり、現行価格から5.67ドルの差があります。一方、下値方向の直近のサポートラインはS2の504.67で、現行価格から2.93ドルの距離に位置します。遠方の参考レジスタンスR1は517.84で、構造の変化を確認するためには量的拡大を伴った上抜けが必要です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Zcash の価格に影響を与える要因は何ですか？

Zcash（ZEC）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. プライバシーへの需要 - プライバシーに特化した暗号通貨であるため、匿名取引に対する規制上の態度がZECの価値に大きな影響を及ぼします。

2. 市場センチメント - 一般的な暗号通貨市場の動向やビットコインのパフォーマンスがZECの価格に影響を及ぼします。

3. 採用率 - 実際の利用状況や加盟店での受け入れ状況が需要を牽引します。

4. 技術的なアップデート - ネットワークのアップグレードやプライバシー機能の強化が投資家の信頼感に影響を与えます。

5. 規制環境 - プライバシー銘柄に対する政府の方針が価格変動を生み出します。

6. マイニングの動向 - マイニング難易度や報酬の変化が供給に影響を及ぼします。

7. 競合関係 - Moneroなどの他のプライバシー銘柄との比較におけるパフォーマンスが市場での立場に影響を及ぼします。

8. 取引量 - 交易所での流動性の水準が価格の安定性に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Zcash の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のZcash（ZEC）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報を得ることが含まれます。ZECのプライバシー機能は、匿名性を重視する暗号通貨を求める投資家にとって魅力的です。

Zcash の価格予測

Zcash (ZEC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ZEC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Zcash (ZEC) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Zcash の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Zcash が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ZEC の 2026–2027 年の価格予測は Zcash 価格予測 ページでご確認いただけます。

Zcash について

Zcash（ZEC）は、ユーザーのプライバシーを強化するためにゼロ知識証明暗号を活用したプライバシー重視の暗号通貨です。2016年に立ち上げられたZECは、オプショナルな匿名性という追加機能を持つことで、Bitcoinと同等の機能を提供することを目指して設計されました。取引は「透明」であり、ビットコインの取引と似ているか、または「シールド化」されてゼロ知識証明と呼ばれるzk-SNARKsによって暗号化されることができます。これにより、取引に関与する当事者や金額を開示せずに、ネットワークは安全な残高の台帳を維持することができます。Zcashの主な使用例は、プライバシー重視の取引と価値の保管を提供することに主に回転しています。その供給モデルはBitcoinと似ており、総供給上限は2100万ZECです。

日本 で Zcash を購入して投資する方法

Zcash を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ZEC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Zcash の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Zcash (ZEC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Zcash が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Zcash (ZEC) の購入ガイド

Zcash でできること

Zcash を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Zcash (ZEC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Zcash ( ZEC ) とは何か

Zcashは、Bitcoinユーザーの匿名性を向上させることを目的としたZerocoinプロジェクトから生まれた暗号資産です。Zerocoinプロトコルは当初、Zerocashに改良され変形し、こうして2016年にZcash暗号資産が誕生しました。Zcashの創設者兼CEOはZooko Wilcox-O'Hearnです。創業チームには、ジョンズ・ホプキンス大学の暗号資産学者マシュー・D・グリーンが参加しています。Roger VerはZcashの初期投資家の一人です。

Zcash資料

Zcash についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Zcashウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

よくある質問： Zcash に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:55:07 (UTC+8)

Zcash (ZEC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Zcash についてさらに詳しく知る

ZEC USDT（先物取引）

ZEC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ZEC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Zcash (ZEC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zcash ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZEC/USDT
¥79,272.44
¥79,272.44¥79,272.44
-0.06%
2.20K (USDT)
ZEC/USDC
¥79,197.08
¥79,197.08¥79,197.08
-0.20%
315.16 (USDT)
ZEC/USD1
¥79,319.54
¥79,319.54¥79,319.54
+0.02%
105.46 (USDT)

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¥41.13400
¥41.13400¥41.13400

+4.42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.5784
¥199.5784¥199.5784

+7.95%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0113
¥143.0113¥143.0113

-5.93%

STONK

STONK

STONK

¥1.068228
¥1.068228¥1.068228

-3.03%

Squid

Squid

QUID

¥14.30584
¥14.30584¥14.30584

+0.40%

上昇率ランキング

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Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.827390
¥0.827390¥0.827390

+201.83%

Aether Network

Aether Network

AET

¥6.7824
¥6.7824¥6.7824

+64.88%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0421074
¥0.0421074¥0.0421074

+78.80%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.300925
¥3.300925¥3.300925

+19.08%

Myros

Myros

MY

¥2.4335
¥2.4335¥2.4335

+3.33%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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ZEC
ZEC
JPY
JPY

1 ZEC = 79,288.14 JPY