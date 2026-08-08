ページの最終更新日：2026-08-08 21:48:50 (UTC+8)
Kaspa 本日の価格
Kaspa (KAS) の本日のライブ価格は ¥ 0.026914 で、直近24時間で 3.18% 変動しました。現在の KAS から JPY への変換レートは、¥ 0.026914 につき KAS です。
Kaspa は現在、時価総額 ¥ 740.39M で #60 位、循環供給量は 27.51B KAS です。直近24時間の KAS は、¥ 0.0259 (安値) から ¥ 0.027176 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 32.58502755809769434、史上最安値は ¥ 0.02667150854206926 です。
短期的なパフォーマンスでは、KAS は直近1時間で +0.34%、直近7日間で -0.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 638.03K に達しました。
Kaspa (KAS) 市場情報
¥ 740.39M
¥ 740.39M¥ 740.39M
¥ 638.03K
¥ 638.03K¥ 638.03K
¥ 772.54M
¥ 772.54M¥ 772.54M
28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601
27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898
Kaspa の現在の時価総額は ¥ 740.39M、24時間取引高は ¥ 638.03K です。KAS の循環供給量は 27.51B、総供給量は 27509529899.539898 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 772.54M です。
Kaspa 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.027176
¥ 0.027176¥ 0.027176
24H 最高値
¥ 0.027176
¥ 0.027176¥ 0.027176
¥ 32.58502755809769434
¥ 32.58502755809769434¥ 32.58502755809769434
¥ 0.02667150854206926
¥ 0.02667150854206926¥ 0.02667150854206926
Kaspa (KAS) 価格履歴 JPY
Kaspa の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.13024889
|+3.18%
|30日
|¥ -0.002266
|-7.77%
|60日
|¥ -0.003231
|-10.72%
|90日
|¥ -0.011214
|-29.42%
Kaspa 本日の価格変動
本日 KAS は、 ¥ +0.13024889 (+3.18%) の変動を記録しました。
Kaspa 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.002266 (-7.77%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Kaspa 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、KAS は、 ¥ -0.003231 (-10.72%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Kaspa 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.011214 (-29.42%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Kaspa (KAS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の KAS 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
KAS_USDTは4時間足のチャート上で0.026895の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢である0.02648を上回っています。ハブ構造では、R1が0.02654、R2が0.02664と示されています。現行価格はすべてのレジスタンスラインを突破しており、買い勢力が優位に立っています。テクニカル指標も一貫して上昇方向を示唆しています。価格はレンジ相場における高値ゾーンに位置しています。
MA（移動平均線）グループおよびEMA（指数平滑移動平均線）グループともに買いシグナルを示しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立的な領域にあります。短期・長期のインジケーターには分層現象が見られ、短期的なモメンタムは上向きに集中している一方で、長期的なモメンタムは安定した状態を維持しています。ボラティリティにも目立った拡大は見られず、現在の価格水準において多空両勢力が拮抗しています。また、モメンタムの分布は非対称な状態となっています。
近い参考レベルとしては、R2の0.02664が挙げられます。この価格は現行価格から比較的近い位置にあり、今後の注目ポイントとなります。遠い方の参考レベルについては、より高い時間足での確認が必要です。下値サポートとしては中枢の0.02648が重要であり、S1は0.02638、S2は0.02632に設定されています。これらの価格帯が下方の防衛ラインを形成しています。トレーダーは、重要な節目での価格反応を注意深く観察する必要があります。市場流動性もこれらのポイントに集中する傾向があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Kaspa の価格に影響を与える要因は何ですか？
Kaspa（KAS）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。
1. 市場のセンチメントと暗号資産市場全体の動向
2. 交易所における取引量と流動性
3. 技術的な進展とネットワークアップグレード
4. マイニング難易度とハッシュレートの変化
5. 交易所やウォレットによる採用状況
6. 他のDAGベースの暗号資産との競争
7. 暗号資産業界全体に影響を及ぼす規制関連のニュース
8. コミュニティの成長と開発者活動
9. 提携および統合の動き
10. 総合的な経済状況と投資家のリスク許容度
これらの要因が相互作用することで、新興暗号資産に典型的な価格変動が生じます。
人はなぜ今日 Kaspa の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のKaspa（KAS）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格データは、投資家がボラティリティを評価し、戦略を立て、スピード感のある暗号資産市場において迅速に市場の動きに対応するのに役立ちます。
Kaspa の価格予測
Kaspa (KAS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の KAS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Kaspa (KAS) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Kaspa の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Kaspa が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？KAS の 2026–2027 年の価格予測は Kaspa 価格予測
ページでご確認いただけます。
Kaspa について
KAS（KAS）は、ブロックチェーンエコシステム内で動作するデジタル資産です。トランザクションとスマートコントラクトを容易にするために設計され、ユーザーがデジタルサービスと対話するための分散型プラットフォームを提供します。KASは合意形成メカニズムに基づいて動作し、ネットワーク内のトランザクションの安全性と完全性を保証します。その発行モデルはマイニングに基づいており、価値を維持するために供給量は有限です。この資産は通常、分散型アプリケーション（dApps）の文脈で使用され、主要な交換媒体として機能します。KASの目指すところは、デジタルトランザクションと契約を効率化し、世界中のユーザーにとってブロックチェーン技術の効率性とアクセシビリティを向上させることです。
日本 で Kaspa を購入して投資する方法
Kaspa を使用する準備はできていますか？MEXCでは、KAS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Kaspa の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Kaspa (KAS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Kaspa が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Kaspa でできること
Kaspa を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Kaspa (KAS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Kaspa ( KAS ) とは何か
Kaspaは急速に台頭しているレイヤー1のパブリックブロックチェーンプロジェクトであり、暗号資産業界で大きな注目を集めています。その主な目的は、極めて高いトランザクション処理能力とほぼ即時の承認を実現しつつ、強固なセキュリティと分散性を維持することです。
Kaspa (KSA)とは？
Kaspaは、著名な暗号学者Yonatan Sompolinsky氏が率いるチームによって開発された革新的なプロジェクトです。プルーフ・オブ・ワーク（PoW）コンセンサスメカニズムを基盤とする分散型のレイヤー1ブロックチェーンであり、新しいGHOSTDAGプロトコルとblockDAGアーキテクチャを活用しています。この設計により、並列的なブロック生成が可能となり、ネットワークのセキュリティと分散性を維持しながらトランザクション処理能力を最大化しています。
KASはKaspaエコシステムのネイティブトークンとして機能します。ネットワークの基盤的なユーティリティトークンであると同時に、開発者、マーケター、その他の参加者など、プラットフォームの健全性と発展を支える貢献者に報酬を与えるインセンティブメカニズムの役割も果たしています。
Kaspaの技術アーキテクチャと主要機能
BlockDAGとGHOSTDAGプロトコル：ビットコインのような従来のブロックチェーンは直線的なチェーン構造を採用しており、同時に2つのブロックがマイニングされた場合、一方だけがメインチェーンに組み込まれ、もう一方は孤立ブロック（オーファンブロック）となります。KaspaのGHOSTDAGプロトコルはこれとは異なり、これらの「並列」ブロックを共存させます。特別な順序付けとコンセンサスアルゴリズムによって、孤立させるのではなく元帳に統合するのです。この設計により、ネットワークは複数のブロックを同時に処理でき、処理能力が大幅に向上し、コンファメーションの遅延が大幅に削減されます。
セキュリティと分散性：Kaspaはプルーフ・オブ・ワークコンセンサスモデルの強固なセキュリティ特性を保持しつつ、DAGアーキテクチャを利用して有効なブロックの大部分をコンセンサスに含めます。このアプローチにより、分散性とネットワークセキュリティを損なうことなく性能を向上させています。
スケーラビリティとパフォーマンス目標：現時点では、Kaspaは1秒あたり10ブロックの生成をサポートするよう設計されています。将来的には1秒あたり100ブロックまでのスケーラビリティと、ほぼ即時のトランザクション確認を目標としています。
Kaspaの市場ポジションと開発状況
ローンチ以来、Kaspaは暗号資産市場で着実に注目を集めてきました。その革新的な技術アーキテクチャは、マイナー、開発者、投資家を引きつけています。過去の価格推移を見ると、KASは2023年から2025年の間に複数回の強気相場を経験し、技術主導のイニシアチブから、強力なコミュニティの関与とアプリケーションの可能性を持つパブリックブロックチェーンへと進化しました。
時価総額の観点では、Kaspaは主流のレイヤー1プロジェクトの仲間入りを果たし、ソラナやアバランチといった新興ブロックチェーンに対抗する新たな競合としての地位を築いています。
Kaspaの利点とリスク
利点
- 高性能と高速な承認：並列ブロック構造とGHOSTDAGプロトコルにより、迅速な確認時間と高いトランザクション処理能力を実現。
- 公正かつ透明な発行：プレマイニングやプレセールがなく、オープンかつ透明なトークン配布。
- コミュニティ主導と分散志向：相対的にオープンな運営により、強力なコミュニティ参加とガバナンスを促進。
- スケーラビリティの可能性：ネットワークが幅広いアプリケーションをサポートできれば、エコシステムの将来性は大きい。
リスクと課題
- 激しい市場競争：ソラナ、アバランチ、Polkadot、イーサリアムなど、既存の高性能ブロックチェーンとの競争。
- 実証されていない技術モデル：blockDAGとGHOSTDAGは理論的には利点があるが、長期的なセキュリティと性能は実地での検証が必要。
- 高いボラティリティ：暗号資産として、KASは大きな価格変動と市場リスクにさらされる。
- エコシステム発展の課題：開発者、アプリケーション、長期的なユーザー採用を惹きつけられるかが、持続的な価値を決定づける鍵となる。
Kaspaの投資価値
- KASの価格は、市場需要、マイニング産出量、投資家心理、暗号資産市場全体の動向によって大きく変動します。
- BTCやETHといった確立された資産と比較すると、KASはまだ成長段階にあり、さらなる拡大の可能性があります。
- Kaspaの革新的なアーキテクチャ（BlockDAGとGHOSTDAG）は、ブロックチェーンのスケーラビリティ制限を解決する突破口と見なされており、次世代の高性能パブリックブロックチェーンの基盤インフラとしての可能性を秘めています。
リスク免責事項: KASはハイリスク投資資産です。ここで提供される情報は投資アドバイスを構成するものではありません。投資家は慎重に判断し、合理的な意思決定を行うよう推奨されます。
ホワイトペーパー
このプロトコルは、エルサレム・ヘブライ大学の研究者たち——工学・コンピューターサイエンス学部に所属するヨナタン・ソムポリンスキー氏、シャイ・ウィボルスキー氏、アビブ・ゾハル氏——によって始められました。彼らはブロックチェーンのスケーラビリティに関する研究で豊富な経験を持つとされ、分散合意プロトコルの進展に寄与する複数の論文を発表しています。Kaspaへの実装を経て、本プロジェクトはグローバルな開発者・研究者・コミュニティ貢献者のネットワークへと拡大し、現在も開発と採用の推進が続いています。オープンソースプロジェクトとして、多様な技術的バックグラウンドを持つ有能な参加者を惹きつけ、プロトコルの構築・改善に向けたエコシステムの能力を強化しています。
ビットコインのようにブロックを厳密に1つずつ順次生成する必要はなく、PHANTOM/GHOSTDAGは並列して作成された多数のブロックを許容するように設計されています。これは単一のチェーンから有向非巡回グラフ（DAG）へと移行しており、1つのブロックが複数の親ブロックを参照できます。その核心的な革新点は、「k-クラスター」と呼ばれる、互いに正しく参照し合う十分に接続されたブロック集合を検出することで、誠実なブロック生成と悪意ある活動を分離する手法です。トランザクションの順序付けに関しては、GHOSTDAGは最大の十分に接続されたブロック集合（青色でマーク）を特定し、疑わしいブロックを赤色でラベル付けしたうえで、まず青色のブロックに従ってトランザクションを並べ、必要に応じてのみ赤色のブロックを取り込みます。また、このプロトコルは設定可能なパラメーター「k」に依存しており、これは同時に生成可能なブロック数を決定します。kの値を上げればスループットが向上しますが、通常は確認に要する時間が長くなるため、ビットコインの構造にはない、速度とセキュリティのバランスを調整可能な仕組みが実現されます。Kaspaでは、このアプローチによりネットワークの安定性を保ちながら、ブロック間隔をわずか1秒まで短縮しています。
ホワイトペーパーは、詳細なトークノミクスではなくプロトコル設計に焦点を当てていますが、Kaspaの実装は、この経済モデルが実践的に機能することを示すために用いられています。マイナーは、ルールに従ってブロックを生成した場合（例えば、他の直近のブロックを適切に参照することを含む）に報酬を受け取ります。このシステムは、Bitcoin方式のマイニング報酬およびトランザクション手数料を維持していますが、並列ブロックによって1秒あたりのトランザクション処理量が大幅に増加するため、マイナーはより多くの手数料獲得機会を得られ、一方で個々のトランザクションコストは低く抑えられます。Bitcoinとの重要な違いの1つは、Bitcoinの線形チェーンでは「孤児ブロック（orphaned block）」と見なされるブロックでも、PHANTOM/GHOSTDAG DAG内には依然として含められる点です。これにより、無駄になるマイニング作業が削減され、報酬がより安定化します。Kaspaでは、これがより分散化されたマイニング分布および全体的なネットワークセキュリティの向上と関連付けられています。
GHOSTDAGは、Kaspa暗号資産ネットワークの基盤技術として実装されており、実世界における概念実証（PoC）となっています。報告されたマイルストーンには、1秒あたり数千件のトランザクション処理および1秒未満のブロック間隔の維持が含まれます。チームは現在も、高トランザクションスループット下でのシステム挙動を評価するためのパフォーマンスデータを継続的に収集しています。また、最近の作業では、ネットワーク効率の向上およびブロック伝搬時間の短縮に重点が置かれています。今後の開発では、セキュリティを損なうことなくパフォーマンスを最大化するため、ブロックサイズやブロック生成レートなどのプロトコルパラメータの最適化が焦点となります。さらに、チームはプロトコルのセキュリティ特性に関する形式的証明およびさらなる分析にも取り組んでいます。その他の計画中の強化項目には、より強力なスマートコントラクト機能およびクロスチェーン相互運用性機能が含まれます。
PHANTOMおよびその実世界での実装であるGHOSTDAGは、ブロックチェーンのスケーラビリティにおける重要な進歩として紹介されています。これらは、セキュリティを維持したまま同時に複数のブロックを生成することにより、Bitcoinのトランザクション処理能力（throughput）の限界に取り組んでいます。この変更は、しばしば「片線通行の道路から多車線の高速道路への移行」に例えられ、安全性を損なうことなく、より多くのトランザクションを並列して処理できるようになります。Kaspaでは、この設計により著しいトランザクション処理能力が実現しており、分散性を保ちながら、1秒あたり数千件のトランザクションを処理しています。
Kaspa資料
Kaspa についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Kaspa に関するその他の質問
Kaspa が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Kaspa の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Kaspa の価格は ¥ 4.225498 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Kaspa は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、KAS への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Kaspa がMEXCで取引されました。
KAS ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Kaspa 価格を確認するには、KAS 価格のページにアクセスしてください。
KAS の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,012.18
+0.11%
ETH
1,919.18
+0.06%
GOLD(XAUT)
4,328.43
+0.17%
SOL
75.49
+2.15%
XMR
381.7
+3.28%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、KAS/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Kaspa の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Kaspa 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Kaspa (KAS) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 21:48:50 (UTC+8)
Kaspa (KAS) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
KAS USDT（先物取引）
KAS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの KAS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥4.227382
¥4.227382¥4.227382
+3.22%
24.17M (USDT)
¥4.225027
¥4.225027¥4.225027
+3.11%
2.10M (USDT)
¥4.212153
¥4.212153¥4.212153
+3.14%
2.05M (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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