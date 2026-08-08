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本日の Kaspa のライブ価格は 0.026914 JPY です。KAS の時価総額は 740,391,487.716216814772 JPY です。日本 のリアルタイムの KAS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Kaspa のライブ価格は 0.026914 JPY です。KAS の時価総額は 740,391,487.716216814772 JPY です。日本 のリアルタイムの KAS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Kaspa価格(KAS)

1 KAS から JPY へのライブ価格：

¥4.226126
¥4.226126¥4.226126
+3.18%1D
JPY
Kaspa (KAS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:48:50 (UTC+8)

Kaspa 本日の価格

Kaspa (KAS) の本日のライブ価格は ¥ 0.026914 で、直近24時間で 3.18% 変動しました。現在の KAS から JPY への変換レートは、¥ 0.026914 につき KAS です。

Kaspa は現在、時価総額 ¥ 740.39M#60 位、循環供給量は 27.51B KAS です。直近24時間の KAS は、¥ 0.0259 (安値) から ¥ 0.027176 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 32.58502755809769434、史上最安値は ¥ 0.02667150854206926 です。

短期的なパフォーマンスでは、KAS は直近1時間で +0.34%、直近7日間で -0.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 638.03K に達しました。

Kaspa (KAS) 市場情報

No.60

¥ 740.39M
¥ 740.39M¥ 740.39M

¥ 638.03K
¥ 638.03K¥ 638.03K

¥ 772.54M
¥ 772.54M¥ 772.54M

27.51B
27.51B 27.51B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898

95.83%

0.03%

KASPA

Kaspa の現在の時価総額は ¥ 740.39M、24時間取引高は ¥ 638.03K です。KAS の循環供給量は 27.51B、総供給量は 27509529899.539898 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 772.54M です。

Kaspa 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0259
¥ 0.0259¥ 0.0259
24H 最安値
¥ 0.027176
¥ 0.027176¥ 0.027176
24H 最高値

¥ 0.0259
¥ 0.0259¥ 0.0259

¥ 0.027176
¥ 0.027176¥ 0.027176

¥ 32.58502755809769434
¥ 32.58502755809769434¥ 32.58502755809769434

¥ 0.02667150854206926
¥ 0.02667150854206926¥ 0.02667150854206926

+0.34%

+3.18%

-0.32%

-0.32%

Kaspa (KAS) 価格履歴 JPY

Kaspa の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.13024889+3.18%
30日¥ -0.002266-7.77%
60日¥ -0.003231-10.72%
90日¥ -0.011214-29.42%
Kaspa 本日の価格変動

本日 KAS は、 ¥ +0.13024889 (+3.18%) の変動を記録しました。

Kaspa 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.002266 (-7.77%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Kaspa 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、KAS は、 ¥ -0.003231 (-10.72%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Kaspa 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.011214 (-29.42%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Kaspa (KAS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Kaspa 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Kaspa の分析

この分析では、AIモデルを活用して Kaspa の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Kaspa 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の KAS 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

KAS_USDTは4時間足のチャート上で0.026895の価格帯で推移しています。現在の価格は中枢である0.02648を上回っています。ハブ構造では、R1が0.02654、R2が0.02664と示されています。現行価格はすべてのレジスタンスラインを突破しており、買い勢力が優位に立っています。テクニカル指標も一貫して上昇方向を示唆しています。価格はレンジ相場における高値ゾーンに位置しています。 MA（移動平均線）グループおよびEMA（指数平滑移動平均線）グループともに買いシグナルを示しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立的な領域にあります。短期・長期のインジケーターには分層現象が見られ、短期的なモメンタムは上向きに集中している一方で、長期的なモメンタムは安定した状態を維持しています。ボラティリティにも目立った拡大は見られず、現在の価格水準において多空両勢力が拮抗しています。また、モメンタムの分布は非対称な状態となっています。 近い参考レベルとしては、R2の0.02664が挙げられます。この価格は現行価格から比較的近い位置にあり、今後の注目ポイントとなります。遠い方の参考レベルについては、より高い時間足での確認が必要です。下値サポートとしては中枢の0.02648が重要であり、S1は0.02638、S2は0.02632に設定されています。これらの価格帯が下方の防衛ラインを形成しています。トレーダーは、重要な節目での価格反応を注意深く観察する必要があります。市場流動性もこれらのポイントに集中する傾向があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Kaspa の価格に影響を与える要因は何ですか？

Kaspa（KAS）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. 市場のセンチメントと暗号資産市場全体の動向
2. 交易所における取引量と流動性
3. 技術的な進展とネットワークアップグレード
4. マイニング難易度とハッシュレートの変化
5. 交易所やウォレットによる採用状況
6. 他のDAGベースの暗号資産との競争
7. 暗号資産業界全体に影響を及ぼす規制関連のニュース
8. コミュニティの成長と開発者活動
9. 提携および統合の動き
10. 総合的な経済状況と投資家のリスク許容度

これらの要因が相互作用することで、新興暗号資産に典型的な価格変動が生じます。

人はなぜ今日 Kaspa の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のKaspa（KAS）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格データは、投資家がボラティリティを評価し、戦略を立て、スピード感のある暗号資産市場において迅速に市場の動きに対応するのに役立ちます。

Kaspa の価格予測

Kaspa (KAS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の KAS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Kaspa (KAS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Kaspa の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Kaspa が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？KAS の 2026–2027 年の価格予測は Kaspa 価格予測 ページでご確認いただけます。

Kaspa について

KAS（KAS）は、ブロックチェーンエコシステム内で動作するデジタル資産です。トランザクションとスマートコントラクトを容易にするために設計され、ユーザーがデジタルサービスと対話するための分散型プラットフォームを提供します。KASは合意形成メカニズムに基づいて動作し、ネットワーク内のトランザクションの安全性と完全性を保証します。その発行モデルはマイニングに基づいており、価値を維持するために供給量は有限です。この資産は通常、分散型アプリケーション（dApps）の文脈で使用され、主要な交換媒体として機能します。KASの目指すところは、デジタルトランザクションと契約を効率化し、世界中のユーザーにとってブロックチェーン技術の効率性とアクセシビリティを向上させることです。

日本 で Kaspa を購入して投資する方法

Kaspa を使用する準備はできていますか？MEXCでは、KAS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Kaspa の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Kaspa (KAS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Kaspa が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Kaspa (KAS) の購入ガイド

Kaspa でできること

Kaspa を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Kaspa (KAS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Kaspa ( KAS ) とは何か

Kaspaは急速に台頭しているレイヤー1のパブリックブロックチェーンプロジェクトであり、暗号資産業界で大きな注目を集めています。その主な目的は、極めて高いトランザクション処理能力とほぼ即時の承認を実現しつつ、強固なセキュリティと分散性を維持することです。

Kaspa (KSA)とは？

Kaspaは、著名な暗号学者Yonatan Sompolinsky氏が率いるチームによって開発された革新的なプロジェクトです。プルーフ・オブ・ワーク（PoW）コンセンサスメカニズムを基盤とする分散型のレイヤー1ブロックチェーンであり、新しいGHOSTDAGプロトコルとblockDAGアーキテクチャを活用しています。この設計により、並列的なブロック生成が可能となり、ネットワークのセキュリティと分散性を維持しながらトランザクション処理能力を最大化しています。

KASはKaspaエコシステムのネイティブトークンとして機能します。ネットワークの基盤的なユーティリティトークンであると同時に、開発者、マーケター、その他の参加者など、プラットフォームの健全性と発展を支える貢献者に報酬を与えるインセンティブメカニズムの役割も果たしています。

Kaspaの技術アーキテクチャと主要機能

BlockDAGとGHOSTDAGプロトコル：ビットコインのような従来のブロックチェーンは直線的なチェーン構造を採用しており、同時に2つのブロックがマイニングされた場合、一方だけがメインチェーンに組み込まれ、もう一方は孤立ブロック（オーファンブロック）となります。KaspaのGHOSTDAGプロトコルはこれとは異なり、これらの「並列」ブロックを共存させます。特別な順序付けとコンセンサスアルゴリズムによって、孤立させるのではなく元帳に統合するのです。この設計により、ネットワークは複数のブロックを同時に処理でき、処理能力が大幅に向上し、コンファメーションの遅延が大幅に削減されます。

セキュリティと分散性：Kaspaはプルーフ・オブ・ワークコンセンサスモデルの強固なセキュリティ特性を保持しつつ、DAGアーキテクチャを利用して有効なブロックの大部分をコンセンサスに含めます。このアプローチにより、分散性とネットワークセキュリティを損なうことなく性能を向上させています。

スケーラビリティとパフォーマンス目標：現時点では、Kaspaは1秒あたり10ブロックの生成をサポートするよう設計されています。将来的には1秒あたり100ブロックまでのスケーラビリティと、ほぼ即時のトランザクション確認を目標としています。

Kaspaの市場ポジションと開発状況

ローンチ以来、Kaspaは暗号資産市場で着実に注目を集めてきました。その革新的な技術アーキテクチャは、マイナー、開発者、投資家を引きつけています。過去の価格推移を見ると、KASは2023年から2025年の間に複数回の強気相場を経験し、技術主導のイニシアチブから、強力なコミュニティの関与とアプリケーションの可能性を持つパブリックブロックチェーンへと進化しました。

時価総額の観点では、Kaspaは主流のレイヤー1プロジェクトの仲間入りを果たし、ソラナやアバランチといった新興ブロックチェーンに対抗する新たな競合としての地位を築いています。

Kaspaの利点とリスク

利点

  • 高性能と高速な承認：並列ブロック構造とGHOSTDAGプロトコルにより、迅速な確認時間と高いトランザクション処理能力を実現。
  • 公正かつ透明な発行：プレマイニングやプレセールがなく、オープンかつ透明なトークン配布。
  • コミュニティ主導と分散志向：相対的にオープンな運営により、強力なコミュニティ参加とガバナンスを促進。
  • スケーラビリティの可能性：ネットワークが幅広いアプリケーションをサポートできれば、エコシステムの将来性は大きい。

リスクと課題

  • 激しい市場競争：ソラナアバランチPolkadotイーサリアムなど、既存の高性能ブロックチェーンとの競争。
  • 実証されていない技術モデル：blockDAGとGHOSTDAGは理論的には利点があるが、長期的なセキュリティと性能は実地での検証が必要。
  • 高いボラティリティ：暗号資産として、KASは大きな価格変動と市場リスクにさらされる。
  • エコシステム発展の課題：開発者、アプリケーション、長期的なユーザー採用を惹きつけられるかが、持続的な価値を決定づける鍵となる。

Kaspaの投資価値

  • KASの価格は、市場需要、マイニング産出量、投資家心理、暗号資産市場全体の動向によって大きく変動します。
  • BTCやETHといった確立された資産と比較すると、KASはまだ成長段階にあり、さらなる拡大の可能性があります。
  • Kaspaの革新的なアーキテクチャ（BlockDAGとGHOSTDAG）は、ブロックチェーンのスケーラビリティ制限を解決する突破口と見なされており、次世代の高性能パブリックブロックチェーンの基盤インフラとしての可能性を秘めています。

リスク免責事項: KASはハイリスク投資資産です。ここで提供される情報は投資アドバイスを構成するものではありません。投資家は慎重に判断し、合理的な意思決定を行うよう推奨されます。

ホワイトペーパー

Kaspa資料

Kaspa についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Kaspaウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Directed Acyclic Graph (DAG)Kaspa EcosystemLayer 1 (L1)

よくある質問： Kaspa に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:48:50 (UTC+8)

Kaspa (KAS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Kaspa についてさらに詳しく知る

KAS USDT（先物取引）

KAS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの KAS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KAS/USDT
¥4.227382
¥4.227382¥4.227382
+3.22%
24.17M (USDT)
KAS/USDC
¥4.22173
¥4.22173¥4.22173
+3.14%
2.26M (USDT)
KAS/USD1
¥4.225027
¥4.225027¥4.225027
+3.11%
2.10M (USDT)
KAS/EUR
¥3.65496
¥3.65496¥3.65496
+3.28%
2.33M (USDT)
KAS/USDE
¥4.212153
¥4.212153¥4.212153
+3.14%
2.05M (USDT)

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AurumX

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UMX

¥39.76810
¥39.76810¥39.76810

-46.89%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.7642
¥205.7642¥205.7642

-37.53%

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JMDT

JMDT

¥152.3057
¥152.3057¥152.3057

-29.52%

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STONK

STONK

¥1.198852
¥1.198852¥1.198852

-9.52%

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Squid

QUID

¥14.53192
¥14.53192¥14.53192

+1.77%

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Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.176962
¥2.176962¥2.176962

+221.94%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥10.421660
¥10.421660¥10.421660

+81.62%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.781883
¥2.781883¥2.781883

+40.56%

Audiera

Audiera

BEAT

¥413.11724
¥413.11724¥413.11724

+31.61%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.51465
¥14.51465¥14.51465

+18.26%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

KAS から JPY の計算機

金額

KAS
KAS
JPY
JPY

1 KAS = 4.225498 JPY