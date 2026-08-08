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本日の Tether Gold のライブ価格は 4,328.18 JPY です。GOLD(XAUT) の時価総額は 2,652,411,106.71321176 JPY です。日本 のリアルタイムの GOLD(XAUT) から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Tether Gold のライブ価格は 4,328.18 JPY です。GOLD(XAUT) の時価総額は 2,652,411,106.71321176 JPY です。日本 のリアルタイムの GOLD(XAUT) から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Tether Gold価格(GOLD(XAUT))

1 GOLD(XAUT) から JPY へのライブ価格：

¥679,524.26
¥679,524.26¥679,524.26
+0.16%1D
JPY
Tether Gold (GOLD(XAUT)) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:02:18 (UTC+8)

Tether Gold 本日の価格

Tether Gold (GOLD(XAUT)) の本日のライブ価格は ¥ 4,328.18 で、直近24時間で 0.16% 変動しました。現在の GOLD(XAUT) から JPY への変換レートは、¥ 4,328.18 につき GOLD(XAUT) です。

Tether Gold は現在、時価総額 ¥ 2.65B#34 位、循環供給量は 612.82K GOLD(XAUT) です。直近24時間の GOLD(XAUT) は、¥ 4,305.99 (安値) から ¥ 4,343.36 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 878,744.066708386435、史上最安値は ¥ 221,194.52643643 です。

短期的なパフォーマンスでは、GOLD(XAUT) は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +7.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 668.75K に達しました。

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 市場情報

No.34

¥ 2.65B
¥ 2.65B¥ 2.65B

¥ 668.75K
¥ 668.75K¥ 668.75K

¥ 3.06B
¥ 3.06B¥ 3.06B

612.82K
612.82K 612.82K

707,747.089
707,747.089 707,747.089

0.11%

ETH

Tether Gold の現在の時価総額は ¥ 2.65B、24時間取引高は ¥ 668.75K です。GOLD(XAUT) の循環供給量は 612.82K、総供給量は 707747.089 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.06B です。

Tether Gold 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 4,305.99
¥ 4,305.99¥ 4,305.99
24H 最安値
¥ 4,343.36
¥ 4,343.36¥ 4,343.36
24H 最高値

¥ 4,305.99
¥ 4,305.99¥ 4,305.99

¥ 4,343.36
¥ 4,343.36¥ 4,343.36

¥ 878,744.066708386435
¥ 878,744.066708386435¥ 878,744.066708386435

¥ 221,194.52643643
¥ 221,194.52643643¥ 221,194.52643643

+0.03%

+0.16%

+7.08%

+7.08%

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 価格履歴 JPY

Tether Gold の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +1,085.502+0.16%
30日¥ +216.48+5.26%
60日¥ +70.18+1.64%
90日¥ -389.7-8.27%
Tether Gold 本日の価格変動

本日 GOLD(XAUT) は、 ¥ +1,085.502 (+0.16%) の変動を記録しました。

Tether Gold 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +216.48 (+5.26%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Tether Gold 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GOLD(XAUT) は、 ¥ +70.18 (+1.64%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Tether Gold 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -389.7 (-8.27%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Tether Gold (GOLD(XAUT)) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Tether Gold 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Tether Gold の分析

この分析では、AIモデルを活用して Tether Gold の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Tether Gold 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の GOLD(XAUT) 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 25% | 弱気 75%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

【市場構造】 XAUT_USDTは4時間足のチャートにおいて、テクニカル指標が極めて一致した買いシグナルを示しています。現在価格4,649.29は、ハブ中枢である4,703.4333の下54ポイントに位置し、S1サポート4,629.9666の上側にある緩衝ゾーン内にあります。MAグループおよびEMAグループともに、「7買・0中立・0売」という完全な一致状態を記録しています。 【モメンタム状況】 MACDはデッドクロスの状態で推移しており、移動平均線系の買いシグナルと層別的な背離を形成しています。一方、RSIは中立レンジを維持しており、モメンタム集中度においては速い指標と遅い指標の間で分化が見られます。短期的なモメンタムと中長期トレンド指標との間に、同方向の共鳴はまだ確認されていません。 【重要な価格レベル】 近隣のレジスタンスはハブ中枢である4,703.4333（上方54ポイント）にあり、遠方のレジスタンスR1は4,834.7666（上方185ポイント）に位置します。一方、下方のサポートS1は現行価格から19ポイント離れた4,629.9666、さらにS2サポートは下方150ポイントの4,498.6333に設定されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Tether Gold の価格に影響を与える要因は何ですか？

Tether Gold（XAUT）の価格は主に以下の要因によって影響を受けます：

1. 金スポット価格 - XAUTは実物の金の価値を追跡します。
2. 金担保型暗号通貨に対する市場の需要
3. 暗号資産市場全体のセンチメントとボラティリティ
4. 金市場のファンダメンタルズ（インフレ、経済的不確実性）
5. Tetherの評判および信頼度に関する要因

人はなぜ今日 Tether Gold の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTether Gold（XAUT）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産のリアルタイムの価値を常に把握しています。
3. 市場分析 - 価格の変動は今後のトレンドを予測するうえで役立ちます。
4. 金への露出 - XAUTは、保管上の懸念なく、実物の金にデジタルでアクセスできる手段を提供します。
5. アービトラージ機会 - 各取引所間での価格差は利益獲得の可能性を生み出します。

Tether Gold の価格予測

Tether Gold (GOLD(XAUT)) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の GOLD(XAUT) の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Tether Gold (GOLD(XAUT)) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Tether Gold の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Tether Gold が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？GOLD(XAUT) の 2026–2027 年の価格予測は Tether Gold 価格予測 ページでご確認いただけます。

Tether Gold について

Tether Gold（XAUT）は、Tetherが発行するデジタル資産で、物理資産とデジタル資産の両方の利点を兼ね備えています。各XAUTトークンは、スイスの金庫に保管されている1トロイオンスの純金の所有権を表しています。これにより、ユーザーは金の安定性を保ちつつ、ブロックチェーンベースの資産の柔軟性とセキュリティを享受することができます。XAUTはEthereumブロックチェーン上でERC-20トークンとして運用され、透明性と幅広いサービスとの互換性を確保しています。XAUTの典型的な使用例には、伝統的な市場の変動に対するヘッジ、価値の保存、金資産が有益となる取引などがあります。XAUTトークンの供給量は、金庫に保管されている物理的な金の量に直接対応しています。

日本 で Tether Gold を購入して投資する方法

Tether Gold を使用する準備はできていますか？MEXCでは、GOLD(XAUT) の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Tether Gold の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Tether Gold (GOLD(XAUT)) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Tether Gold が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Tether Gold (GOLD(XAUT)) の購入ガイド

Tether Gold でできること

Tether Gold を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Tether Gold (GOLD(XAUT)) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Tether Gold ( GOLD(XAUT) ) とは何か

XAU₮は、TG Commodities Limitedが提供する暗号資産です。1つのXAU₮トークンは、London Good Delivery gold barの1troy fine ounceを表します。XAUtの保有者は、現物資産と暗号資産の両方のメリットを享受することができます。XAUtトークンの保有者は、金の所有権を享受しながら、保管コストが高い、アクセス方法が限られているなど、現物の金に関連する欠点を回避することができます。

Tether Gold資料

Tether Gold についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Tether Goldウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

よくある質問： Tether Gold に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:02:18 (UTC+8)

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Tether Gold についてさらに詳しく知る

GOLD(XAUT) USDT（先物取引）

GOLD(XAUT) をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの GOLD(XAUT) USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Tether Gold (GOLD(XAUT)) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Tether Gold ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GOLD(XAUT)/USDT
¥679,525.83
¥679,525.83¥679,525.83
+0.16%
157.43 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
¥587,808
¥587,808¥587,808
+0.24%
24.44 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
¥678,098.7
¥678,098.7¥678,098.7
+0.13%
12.65 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
¥679,197.7
¥679,197.7¥679,197.7
+0.18%
31.33 (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥39.29710
¥39.29710¥39.29710

-47.52%

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ZKcandy

ZAY

¥216.3774
¥216.3774¥216.3774

-34.30%

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JMDT

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¥151.8818
¥151.8818¥151.8818

-29.72%

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STONK

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¥1.194142¥1.194142

-9.88%

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¥14.47697
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¥2.243216
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TUT

¥9.881580
¥9.881580¥9.881580

+72.21%

BluWhale AI

BluWhale AI

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¥3.006393
¥3.006393¥3.006393

+51.90%

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Audiera

BEAT

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¥395.01514¥395.01514

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.28543
¥14.28543¥14.28543

+16.40%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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