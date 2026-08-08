Tether Gold 本日の価格

Tether Gold (GOLD(XAUT)) の本日のライブ価格は ¥ 4,328.18 で、直近24時間で 0.16% 変動しました。現在の GOLD(XAUT) から JPY への変換レートは、¥ 4,328.18 につき GOLD(XAUT) です。

Tether Gold は現在、時価総額 ¥ 2.65B で #34 位、循環供給量は 612.82K GOLD(XAUT) です。直近24時間の GOLD(XAUT) は、¥ 4,305.99 (安値) から ¥ 4,343.36 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 878,744.066708386435、史上最安値は ¥ 221,194.52643643 です。

短期的なパフォーマンスでは、GOLD(XAUT) は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +7.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 668.75K に達しました。

Tether Gold (GOLD(XAUT)) 市場情報

ランキング No.34 時価総額 ¥ 2.65B¥ 2.65B ¥ 2.65B 取引高 (24H) ¥ 668.75K¥ 668.75K ¥ 668.75K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.06B¥ 3.06B ¥ 3.06B 循環供給量 612.82K 612.82K 612.82K 総供給量 707,747.089 707,747.089 707,747.089 市場占有率 0.11% パブリックブロックチェーン ETH

Tether Gold の現在の時価総額は ¥ 2.65B、24時間取引高は ¥ 668.75K です。GOLD(XAUT) の循環供給量は 612.82K、総供給量は 707747.089 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.06B です。