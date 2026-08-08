この分析では、AIモデルを活用して ヘデラ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の HBAR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

HBAR_USDTは4時間足チャートにおいて、0.06822の中枢上側で推移しており、現在価格0.06844は枢軸エリアに接近しています。価格はS1レジスタンス0.06782とR1レジスタンス0.06894の間で推移しており、狭いレンジ相場を形成しています。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、価格は中軌道上に留まっています。構造的には明確なブレイクが確認されていません。 MACD指標ではデッドクロスが発生し、快慢線が下方へ乖離しているため、短期的な勢いが弱まっていることを示しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、現時点では多空両勢力が拮抗しており、一方的な方向性を示すエネルギーには乏しい状況です。 KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、買われ過ぎ後の調整圧力が徐々に解放されていることを示唆しています。ボリンジャーバンドは幅が収縮し、ボラティリティが低下しているため、市場は低ボラティリティでの整理局面に入っています。 近隣の上方参考水準としてはR1の0.06894があり、現在価格から約0.7%の距離にあります。一方、下方の第一サポートはS1の0.06782で、現在価格から約0.9%の距離に位置します。さらに遠方の重要な節目としては、R2の0.06934とS2の0.0671が挙げられます。価格がR1を突破すれば更なる上値目途を試す展開となり、逆にS1を下回ればS2のサポートまで下落する可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。