ヘデラ価格(HBAR)
ヘデラ (HBAR) の本日のライブ価格は ¥ 0.0687 で、直近24時間で 1.19% 変動しました。現在の HBAR から JPY への変換レートは、¥ 0.0687 につき HBAR です。
ヘデラ は現在、時価総額 ¥ 2.98B で #24 位、循環供給量は 43.37B HBAR です。直近24時間の HBAR は、¥ 0.06716 (安値) から ¥ 0.06879 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 89.51293015920679、史上最安値は ¥ 1.5719530978038 です。
短期的なパフォーマンスでは、HBAR は直近1時間で +0.04%、直近7日間で -2.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 453.16K に達しました。
No.24
86.74%
0.15%
HBAR
ヘデラ の現在の時価総額は ¥ 2.98B、24時間取引高は ¥ 453.16K です。HBAR の循環供給量は 43.37B、総供給量は 50000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.44B です。
+0.04%
+1.19%
-2.09%
-2.09%
ヘデラ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.1268982
|+1.19%
|30日
|¥ -0.00194
|-2.75%
|60日
|¥ -0.01054
|-13.31%
|90日
|¥ -0.02721
|-28.38%
本日 HBAR は、 ¥ +0.1268982 (+1.19%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00194 (-2.75%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、HBAR は、 ¥ -0.01054 (-13.31%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02721 (-28.38%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
ヘデラ (HBAR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
ヘデラ 価格履歴ページ を今すぐチェック。
この分析では、AIモデルを活用して ヘデラ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の HBAR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
HBAR_USDTは4時間足チャートにおいて、0.06822の中枢上側で推移しており、現在価格0.06844は枢軸エリアに接近しています。価格はS1レジスタンス0.06782とR1レジスタンス0.06894の間で推移しており、狭いレンジ相場を形成しています。 短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、価格は中軌道上に留まっています。構造的には明確なブレイクが確認されていません。 MACD指標ではデッドクロスが発生し、快慢線が下方へ乖離しているため、短期的な勢いが弱まっていることを示しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、現時点では多空両勢力が拮抗しており、一方的な方向性を示すエネルギーには乏しい状況です。 KDJおよびStochRSIの数値も低下傾向にあり、買われ過ぎ後の調整圧力が徐々に解放されていることを示唆しています。ボリンジャーバンドは幅が収縮し、ボラティリティが低下しているため、市場は低ボラティリティでの整理局面に入っています。 近隣の上方参考水準としてはR1の0.06894があり、現在価格から約0.7%の距離にあります。一方、下方の第一サポートはS1の0.06782で、現在価格から約0.9%の距離に位置します。さらに遠方の重要な節目としては、R2の0.06934とS2の0.0671が挙げられます。価格がR1を突破すれば更なる上値目途を試す展開となり、逆にS1を下回ればS2のサポートまで下落する可能性があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、ヘデラ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Hedera Hashgraph（HBAR）は、分散型アプリケーションとマイクロトランザクションに対して安全で、高速で、公正なプラットフォームを提供するために設計された公開ネットワークです。従来のブロックチェーン技術とは異なり、ハッシュグラフと呼ばれる有向非循環グラフ（DAG）構造を使用しており、これによりトランザクションをより迅速に、そして低い手数料で処理することが可能となります。HBARは、Hederaネットワークのネイティブ暗号通貨であり、トランザクション手数料、ノードサービス、そしてネットワークのステークホルダーを奨励するために使用されます。このプラットフォームは、Hedera Governing Councilによって統治されており、これは複数の業界にまたがるグローバルな組織のグループで構成されています。その独自の技術とガバナンスモデルにより、Hedera Hashgraphは、決済やスマートコントラクトからファイルストレージや身元確認まで、幅広いアプリケーションに対してスケーラブルで安全なプラットフォームを提供することを目指しています。
ヘデラ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、HBAR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ヘデラ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ヘデラ (HBAR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ヘデラ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCで ヘデラ (HBAR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください
さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。
Hederaは、あなたのデジタル世界をあるべき姿にするために、最も利用されているエンタープライズグレードのパブリックネットワークです - あなたのものです。HBARは、分散型経済を支えるHederaのネイティブでエネルギー効率に優れた暗号資産です。スタートアップ企業であれ、企業であれ、クリエイターであれ、消費者であれ、Hederaは開発者のためにブロックチェーンを超えて、高速、公平、かつ安全な次の時代のアプリケーションを作り出します。
ヘデラ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
HBAR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの HBAR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
現物市場と先物市場を探索し、ヘデラ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。