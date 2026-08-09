Gauntlet USD Alpha 価格(GTUSDA)
Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) の本日のライブ価格は $ 1.078 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の GTUSDA から USD への変換レートは、$ 1.078 につき GTUSDA です。
Gauntlet USD Alpha は現在、時価総額 $ 1,643,662 で #- 位、循環供給量は 1.53M GTUSDA です。直近24時間の GTUSDA は、$ 1.077 (安値) から $ 1.078 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 1.078、史上最安値は $ 1.053 です。
短期的なパフォーマンスでは、GTUSDA は直近1時間で --、直近7日間で +0.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 0.00 に達しました。
Gauntlet USD Alpha の現在の時価総額は $ 1.64M、24時間取引高は $ 0.00 です。GTUSDA の循環供給量は 1.53M、総供給量は 1525233.492340112 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.64M です。
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+0.01%
+0.10%
+0.10%
本日の Gauntlet USD Alpha から USD への価格変動率は $ +0.000157 です。
過去30日間における Gauntlet USD Alpha から USD への価格変動率は $ +0.0042955066 です。
過去60日間における Gauntlet USD Alpha から USD への価格変動率は $ +0.0085672972 です。
過去90日間における Gauntlet USD Alpha から USD への価格変動率は $ +0.000354 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.000157
|+0.01%
|30日
|$ +0.0042955066
|+0.40%
|60日
|$ +0.0085672972
|+0.79%
|90日
|$ +0.000354
|+0.00%
2040年、Gauntlet USD Alpha の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Gauntlet USD Alphaの今日のリアルタイム価格はいくらですか？
Gauntlet USD Alphaの現在の価格は¥171.48838660627520000で、過去24時間で0.01%変動しています。この数値は常に更新され、正確な世界市場の状況を反映しています。
GTUSDAの一日ごとの価格推移はどうなっていますか？
GTUSDAは¥171.32930647027680000から¥171.48838660627520000の間で取引されており、日内の価格強度やブレイクアウトの可能性についての洞察が得られます。
Gauntlet USD Alphaは今日どの程度のボラティリティを示していますか？
このトークンは過去1日で--%のボラティリティを経験しており、トレーダーが市場が安定しているのか、それとも非常に反応的なのかを判断するのに役立ちます。
GTUSDAは現在どのテクニカルゾーンで取引されていますか？
直近の高値と安値に対する価格の動きから、GTUSDAは流動性と全体的な市場の方向性に影響を受けながら、中程度の短期的な勢いを示しています。
Gauntlet USD Alphaの市場における総合的なランキングと規模はどのくらいですか？
時価総額は¥261473974.49540214080000であり、Gauntlet USD Alphaは#2392位にランク付けされており、強い市場存在感と投資家の関心を示しています。
GTUSDAは最近どの程度の取引活動がありましたか？
このトークンは24時間の取引量で¥--を記録し、世界中のトレーダーからの活発な関与を示しています。
Gauntlet USD Alphaは過去最高値（ATH）や過去最低値（ATL）と比べてどうでしょうか？
そのATHは¥171.48838660627520000であり、ATLは¥167.51138320631520000です。これにより、長期的な価格の潜在力や下落幅についての見方が得られます。
GTUSDAの市場行動に影響を与えるファンダメンタルズは何ですか？
中心的な要因としては、流通供給量（1525233.492340112トークン）、Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin内のカテゴリー別パフォーマンス、および--全体でのオンチェーンアクティビティがあり、これらすべてがトークンの価格動向を形成しています。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
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