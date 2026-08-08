CoinDepo 本日の価格

CoinDepo (COINDEPO) の本日のライブ価格は ¥ 0.1127 で、直近24時間で 1.42% 変動しました。現在の COINDEPO から JPY への変換レートは、¥ 0.1127 につき COINDEPO です。

CoinDepo は現在、時価総額 ¥ 28.21M で #740 位、循環供給量は 250.32M COINDEPO です。直近24時間の COINDEPO は、¥ 0.10948 (安値) から ¥ 0.11304 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 15.5229699156101128、史上最安値は ¥ 0.35270610561773021 です。

短期的なパフォーマンスでは、COINDEPO は直近1時間で +0.13%、直近7日間で +10.81% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 414.86K に達しました。

CoinDepo (COINDEPO) 市場情報

ランキング No.740 時価総額 ¥ 28.21M¥ 28.21M ¥ 28.21M 取引高 (24H) ¥ 414.86K¥ 414.86K ¥ 414.86K 完全希薄化後時価総額 ¥ 112.70M¥ 112.70M ¥ 112.70M 循環供給量 250.32M 250.32M 250.32M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 25.03% パブリックブロックチェーン ETH

CoinDepo の現在の時価総額は ¥ 28.21M、24時間取引高は ¥ 414.86K です。COINDEPO の循環供給量は 250.32M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 112.70M です。