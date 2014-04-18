ページの最終更新日：
2026-08-09 02:40:32 (UTC+8) モネロ 本日の価格
モネロ (XMR) の本日のライブ価格は
¥ 384.99 で、直近24時間で 0.27% 変動しました。現在の XMR から JPY への変換レートは、 ¥ 384.99 につき XMR です。
モネロ は現在、時価総額
¥ 7.22B で #14 位、循環供給量は 18.77M XMR です。直近24時間の XMR は、 ¥ 371.15 (安値) から ¥ 386.23 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 125,429.6338037298386、史上最安値は ¥ 33.43581797182559979 です。
短期的なパフォーマンスでは、XMR は直近1時間で
+0.07%、直近7日間で +5.79% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.40M に達しました。 モネロ (XMR) 市場情報 総供給量 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361
モネロ の現在の時価総額は
¥ 7.22B、24時間取引高は ¥ 3.40M です。XMR の循環供給量は 18.77M、総供給量は 18765082.87637361 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.22B です。 購入 モネロ モネロ 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 125,429.6338037298386 ¥ 125,429.6338037298386 ¥ 125,429.6338037298386 最安値 ¥ 33.43581797182559979 ¥ 33.43581797182559979 ¥ 33.43581797182559979 モネロ (XMR) 価格履歴 JPY
モネロ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +162.6859 +0.27% 30日 ¥ +66.56 +20.90% 60日 ¥ +78.16 +25.47% 90日 ¥ -25.62 -6.24% モネロ 本日の価格変動
本日 XMR は、
¥ +162.6859 (+0.27%) の変動を記録しました。 モネロ 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +66.56 (+20.90%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 モネロ 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、XMR は、
¥ +78.16 (+25.47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 モネロ 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -25.62 (-6.24%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
モネロ (XMR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
モネロ 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の XMR 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
60% | 弱気 40%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
XMR_USDTは4時間足の現値381.27で、ピボット中枢371.28を上回る水準で推移しています。価格はR2レジスタンスライン376.63を突破しており、買い勢力が優位な構図となっています。ハブシステムからは上方への余地が開けていることが示されています。一方、下方ではS1から中枢エリアにかけて密集した売りポジションが形成されており、現在の価格は底値でのレンジ相場から抜け出しています。
MACD指標はゴールデンクロスの形を呈しており、デッドクロスと逆転する形で正のモメンタムを示しています。移動平均線群（MAおよびEMA）も全て買いシグナルを発しており、トレンド方向性は一貫して上昇傾向です。RSIは中立ゾーンに位置し、短期的な買われ過ぎの圧力はまだ確認されていません。KDJやStochRSIの数値も価格の上昇をサポートしており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。モメンタム分布は強気側に集中しており、明確なディバージェンスの兆候は見られません。
近い目安となるR2レベル376.63は、現行価格から約1.2%の距離にあり、すでに下方向の第一の支持帯として機能しています。遠い目安としてはS1レベル369.21があり、こちらは現行価格から約3.1%の位置にあります。さらにその先のS2レベル365.93は深い防御ラインとして役割を果たします。上方向には直近のレジスタンスマークはなく、価格はボリンジャーバンドの上バンド沿いに推移しています。取引レンジは376～385の範囲に焦点が当てられています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
モネロ の価格に影響を与える要因は何ですか？
Monero（XMR）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。
1. プライバシー規制 - 政府によるプライバシー通貨への取り締まりは、価格に悪影響を及ぼすことがあります。 2. 取引所での上場廃止 - 主要な取引所でXMRが上場廃止になると、流動性とアクセス可能性が低下します。 3. プライベートトランザクションへの採用 - ダークネット市場やプライバシー重視のアプリケーションでの利用が増加しています。 4. マイニング難易度の調整 - ネットワークのセキュリティ変更が供給に影響を及ぼします。 5. ビットコインとの相関関係 - しばしばBTCの価格動向に追随します。 6. 規制上の不確実性 - 各司法管轄区域における法的地位の変化です。 人はなぜ今日 モネロ の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のモネロ（XMR）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。プライバシーに重点を置いた暗号通貨であるXMRは、匿名性を求める投資家を引き付けています。日々の価格動向を追うことで、トレーダーはボラティリティを活かすことができ、一方で長期保有者は価値の変動を監視します。価格は、プライバシー系コインに対する市場のセンチメントや規制の影響を示す指標となります。
モネロ の価格予測 モネロ (XMR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XMR の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 モネロ (XMR) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、モネロ の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
モネロ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XMR の 2026–2027 年の価格予測は
モネロ 価格予測
ページでご確認いただけます。
モネロ について
Monero（XMR）は、2014年に立ち上げられたプライバシーに重点を置いた暗号通貨です。安全でプライベートな、そして追跡不能な取引を提供することを目指して設計されており、すべての取引がリンク不能で追跡不能であることを保証する種類の暗号技術を使用しています。Moneroは、誰でも取引をブロードキャストまたは送信できるが、外部の観察者がその源泉、金額、または目的地を解読することはできないという、難読化された公開台帳上で動作します。それはProof of Work（PoW）という合意形成メカニズムを使用し、特定のユーザーを識別する可能性を排除するために、ユーザーの公開鍵をシャッフルするというユニークな技術であるリング署名を採用しています。Moneroの主な使用例は、プライバシーを求める人々の交換手段としてであり、分散化とプライバシーに強い重視が置かれています。
日本 で モネロ を購入して投資する方法
モネロ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XMR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
モネロ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、モネロ (XMR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、モネロ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
モネロ でできること
モネロ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで モネロ (XMR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
モネロ ( XMR ) とは何か
Moneroは、ビットコインやイーサリアムなどの他のパブリックブロックチェーンとは異なり、暗号化を使用して送受信アドレスとトランザクション量をマスクします。デフォルトでは、すべてのMoneroトランザクションは、送信アドレスと受信アドレス、およびトランザクション量をわかりにくくします。モネロは代替可能です。これは、Moneroが検閲のリスクなしに常に受け入れられることを意味します。モンローは会社ではありません。これは、時間を寄付したり、コミュニティからの寄付によって資金提供されたりする、世界中の暗号化および分散システムの専門家によって開発されています。これは、Moneroが特定の国によってシャットダウンされることも、特定の法域によって制限されることもできないことを意味します。
ホワイトペーパー
CryptoNoteのホワイトペーパーは2013年にニコラス・ヴァン・サバヘーゲン（Nicolas van Saberhagen）というペンネームで公開されました。ビットコインのサトシ・ナカモト（Satoshi Nakamoto）と同様に、著者または著者グループの実在の身元は、これまで一度も確認されていません。公開以降、CryptoNoteのコンセプトは、さまざまな暗号資産における複数の開発チームによって実装されており、各チームがオリジナルの設計を基盤としつつ、独自の修正や改善を導入しています。匿名性のある起源とオープンソースによる開発という組み合わせにより、中央集権的な権威ではなく、技術的優位性に基づいた進歩が促進されています。Moneroは、CryptoNoteの基盤の上に構築された注目すべきプロジェクトであり、最も著名なプライバシー重視型暗号資産の1つです。より広く言えば、CryptoNoteベースのプロジェクトは、通常、活発な開発コミュニティによって支えられており、これらのコミュニティはプロトコルを定期的に更新・洗練させながら、その核となるプライバシー特性を維持しています。この分散型の開発モデルにより、技術の方向性を単一の実体が支配することを防いでいます。
CryptoNoteを理解する最もシンプルな方法は、誰でも残高や取引履歴を観察できる仕組み（これはおおむねBitcoinの動作と類似しています）と対比することです。CryptoNoteはこれを「ワンタイム・リング署名（one-time ring signatures）」を用いることで解決します。この方式では、あなたが受信する各取引に対して、一意で新しい宛先識別子が効果的に生成されます——まるで、誰かがあなたに支払いをするたびに異なる口座番号が発行されるようなものです。その後、あなたが資金を支出する際には、プロトコルが実際の支出出力（real spend）をいくつかの偽装出力（decoy possibilities）と組み合わせることで、真の資金源を隠蔽します。これにより、外部の観測者はどの出力が実際に支出されているのかを特定できなくなります。その効果は、自分のカードを類似したカードの束に混ぜて置き、どれがあなたのものかわからなくするのと同じです。また、マイニングもより広範な参加を支援するように設計されています：単なる処理速度（raw processing speed）のみを報酬対象とするのではなく、CryptoNoteのプルーフ・オブ・ワーク（PoW）はメモリ使用量に大きく依存します。メモリは重要な制約要因であるため、ASICハードウェアが他のシステムで得られるような圧倒的な優位性を獲得できず、標準的なコンピュータによるマイニングをより現実的なものに保っています。さらに、このプロトコルには自己調整機能も組み込まれており、参加マイナー数に応じた自動難易度調整（automatic difficulty adjustment）や、取引量の増加に対応して柔軟に拡張可能なブロックサイズ（block size flexibility）などが含まれます。後の実装では、これらの基盤が「Bulletproofs」によって拡張され、プライバシーの効率性が向上しました。また、「RandomX」の導入により、ASIC支配への耐性がさらに強化され、プライバシー性能とトランザクション効率の両方を改善しつつ、マイニングの参入障壁を低く保っています。
CryptoNoteは、最大コイン供給量を2^64 − 1に設定していますが、より注目すべき経済的特徴は、新規コインの発行方法です。ビットコインのように、予定された急激な報酬削減（「ハルビング」）を採用する代わりに、マイニング報酬を時間とともに徐々に減少させる「滑らかな発行式」を適用しています——まるで、出力を半分に突然落とすのではなく、徐々に流れを遅くしていく「水栓（ファウセット）」のようなものです。この漸減設計は、マイナーへのインセンティブに急激な乱れを生じさせず、より安定したネットワーク状態を実現することを意図しています。また、この設計には、ネットワーク効率を損なうような行動を抑制するための組み込みインセンティブも含まれています。例えば、極端に大きなブロックを生成しようとするマイナーには報酬が減額される仕組みがあり、これによりブロックチェーンの肥大化（ブロッケン・ブロート）を抑制し、妥当なトランザクションコストの維持を支援します。トランザクション手数料は固定されておらず、ネットワーク利用状況に応じて変動します——ピーク時の需要に応じて価格が上昇する「サージ・プライシング（需給連動価格）」と同様の方式です。これにより、混雑時の需要バランスを取ることが可能になります。さらに、現代のCryptoNoteベースの暗号資産では、動的なブロックサイズ制限やアダプティブな手数料メカニズムといった改良が導入され、混雑への対応能力が向上しています。これらの追加機能は、長期的にネットワークの持続可能性を確保しつつ、比較的低いトランザクションコストを維持することを目指しています。
オリジナルのCryptoNoteホワイトペーパーには、ステップ・バイ・ステップのロードマップは記載されていませんが、コアとなる優先事項と「適応性」を重んじる哲学が明記されています。可変ブロックサイズや可変マイニング難易度といった機能は、利用パターンやユーザーのニーズの変化に応じて進化することを前提とした、基礎的な設計選択です。開発の重点は、マイニングをより民主的かつ広くアクセス可能な形で維持しつつ、プライバシー保護を継続的に強化することに置かれています。また、CryptoNoteはBitcoinを置き換えるものではなく、むしろBitcoinと並んで存在することを意図しており、より広範な暗号資産エコシステム内での競争を促進しています。この競合関係は、両アプローチにおける継続的なイノベーションと改善を支えることを目的としています。ホワイトペーパー公開後、CryptoNoteを基盤とする複数のプロジェクトが登場し、それぞれ独自の開発方向性を追求しました。こうした実装全体を通じて、プライバシーの強化、スケーラビリティの向上、および一般ユーザーにとって使いやすさの向上が引き続き進められており、CryptoNoteアプローチがユーザーのプライバシー保護において今後も関連性を保ち続けることが確かなものとなっています。
CryptoNoteは、ビットコインに伴う2つの主要な欠点——制限されたプライバシーとマイニングパワーが少数の手に集中するリスク——を解消するために設計された暗号通貨フレームワークです。これは、取引情報を隠すために特殊な署名方式を採用し、さらにマイニングをメモリ使用量に重点を置いたアプローチと組み合わせることで、日常的なコンピューターでもマイニングを実行可能にすることを目指しています。実際には、支払いを追跡困難にすることでよりプライベートなシステムを実現し、専用マイニング機器の優位性を低減することで、ビットコインよりも広範かつアクセスしやすいシステムをターゲットとしています。その根底にあるアイデアは、2013年の導入時に広く「大きな一歩」と評価され、その後もさまざまな実世界での実装を通じて進化を続けています。最もよく知られた例の一つがMoneroであり、これは元々の概念を基盤としつつ、さらにプライバシー機能を推し進めています。
モネロ資料
モネロ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： モネロ に関するその他の質問
モネロ が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 モネロ の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の モネロ の価格は ¥ 60,443.43 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
モネロ は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、XMR への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の モネロ がMEXCで取引されました。
XMR ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の モネロ 価格を確認するには、XMR 価格のページにアクセスしてください。
XMR の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,063.02
-0.03%
ETH
1,920.63
-0.10%
GOLD(XAUT)
4,330.32
-0.03%
SOL
76.12
-0.35%
XMR
384.68
+0.28%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、XMR/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、モネロ の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
モネロ 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については モネロ (XMR) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-09 02:40:32 (UTC+8) モネロ (XMR) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
XMR USDT（先物取引）
XMR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XMR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥60,394.76 ¥60,394.76 ¥60,394.76 +0.28% 8.97K (USDT) ¥60,366.5 ¥60,366.5 ¥60,366.5 +0.14% 255.20 (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。