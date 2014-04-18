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本日の モネロ のライブ価格は 384.99 JPY です。XMR の時価総額は 7,224,369,256.5750761139 JPY です。日本 のリアルタイムの XMR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の モネロ のライブ価格は 384.99 JPY です。XMR の時価総額は 7,224,369,256.5750761139 JPY です。日本 のリアルタイムの XMR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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モネロ価格(XMR)

1 XMR から JPY へのライブ価格：

¥60,416.74
¥60,416.74¥60,416.74
+0.27%1D
JPY
モネロ (XMR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:40:32 (UTC+8)

モネロ 本日の価格

モネロ (XMR) の本日のライブ価格は ¥ 384.99 で、直近24時間で 0.27% 変動しました。現在の XMR から JPY への変換レートは、¥ 384.99 につき XMR です。

モネロ は現在、時価総額 ¥ 7.22B#14 位、循環供給量は 18.77M XMR です。直近24時間の XMR は、¥ 371.15 (安値) から ¥ 386.23 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 125,429.6338037298386、史上最安値は ¥ 33.43581797182559979 です。

短期的なパフォーマンスでは、XMR は直近1時間で +0.07%、直近7日間で +5.79% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.40M に達しました。

モネロ (XMR) 市場情報

No.14

¥ 7.22B
¥ 7.22B¥ 7.22B

¥ 3.40M
¥ 3.40M¥ 3.40M

¥ 7.22B
¥ 7.22B¥ 7.22B

18.77M
18.77M 18.77M

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----

18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361

0.28%

2014-04-18 00:00:00

XMR

モネロ の現在の時価総額は ¥ 7.22B、24時間取引高は ¥ 3.40M です。XMR の循環供給量は 18.77M、総供給量は 18765082.87637361 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.22B です。

モネロ 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 371.15
¥ 371.15¥ 371.15
24H 最安値
¥ 386.23
¥ 386.23¥ 386.23
24H 最高値

¥ 371.15
¥ 371.15¥ 371.15

¥ 386.23
¥ 386.23¥ 386.23

¥ 125,429.6338037298386
¥ 125,429.6338037298386¥ 125,429.6338037298386

¥ 33.43581797182559979
¥ 33.43581797182559979¥ 33.43581797182559979

+0.07%

+0.27%

+5.79%

+5.79%

モネロ (XMR) 価格履歴 JPY

モネロ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +162.6859+0.27%
30日¥ +66.56+20.90%
60日¥ +78.16+25.47%
90日¥ -25.62-6.24%
モネロ 本日の価格変動

本日 XMR は、 ¥ +162.6859 (+0.27%) の変動を記録しました。

モネロ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +66.56 (+20.90%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

モネロ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XMR は、 ¥ +78.16 (+25.47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

モネロ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -25.62 (-6.24%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

モネロ (XMR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

モネロ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

モネロ の分析

この分析では、AIモデルを活用して モネロ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

モネロ 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の XMR 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

XMR_USDTは4時間足の現値381.27で、ピボット中枢371.28を上回る水準で推移しています。価格はR2レジスタンスライン376.63を突破しており、買い勢力が優位な構図となっています。ハブシステムからは上方への余地が開けていることが示されています。一方、下方ではS1から中枢エリアにかけて密集した売りポジションが形成されており、現在の価格は底値でのレンジ相場から抜け出しています。 MACD指標はゴールデンクロスの形を呈しており、デッドクロスと逆転する形で正のモメンタムを示しています。移動平均線群（MAおよびEMA）も全て買いシグナルを発しており、トレンド方向性は一貫して上昇傾向です。RSIは中立ゾーンに位置し、短期的な買われ過ぎの圧力はまだ確認されていません。KDJやStochRSIの数値も価格の上昇をサポートしており、ボラティリティは安定した状態を維持しています。モメンタム分布は強気側に集中しており、明確なディバージェンスの兆候は見られません。 近い目安となるR2レベル376.63は、現行価格から約1.2%の距離にあり、すでに下方向の第一の支持帯として機能しています。遠い目安としてはS1レベル369.21があり、こちらは現行価格から約3.1%の位置にあります。さらにその先のS2レベル365.93は深い防御ラインとして役割を果たします。上方向には直近のレジスタンスマークはなく、価格はボリンジャーバンドの上バンド沿いに推移しています。取引レンジは376～385の範囲に焦点が当てられています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

モネロ の価格に影響を与える要因は何ですか？

Monero（XMR）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. プライバシー規制 - 政府によるプライバシー通貨への取り締まりは、価格に悪影響を及ぼすことがあります。
2. 取引所での上場廃止 - 主要な取引所でXMRが上場廃止になると、流動性とアクセス可能性が低下します。
3. プライベートトランザクションへの採用 - ダークネット市場やプライバシー重視のアプリケーションでの利用が増加しています。
4. マイニング難易度の調整 - ネットワークのセキュリティ変更が供給に影響を及ぼします。
5. ビットコインとの相関関係 - しばしばBTCの価格動向に追随します。
6. 規制上の不確実性 - 各司法管轄区域における法的地位の変化です。

人はなぜ今日 モネロ の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のモネロ（XMR）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。プライバシーに重点を置いた暗号通貨であるXMRは、匿名性を求める投資家を引き付けています。日々の価格動向を追うことで、トレーダーはボラティリティを活かすことができ、一方で長期保有者は価値の変動を監視します。価格は、プライバシー系コインに対する市場のセンチメントや規制の影響を示す指標となります。

モネロ の価格予測

モネロ (XMR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XMR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
モネロ (XMR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、モネロ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
モネロ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XMR の 2026–2027 年の価格予測は モネロ 価格予測 ページでご確認いただけます。

モネロ について

Monero（XMR）は、2014年に立ち上げられたプライバシーに重点を置いた暗号通貨です。安全でプライベートな、そして追跡不能な取引を提供することを目指して設計されており、すべての取引がリンク不能で追跡不能であることを保証する種類の暗号技術を使用しています。Moneroは、誰でも取引をブロードキャストまたは送信できるが、外部の観察者がその源泉、金額、または目的地を解読することはできないという、難読化された公開台帳上で動作します。それはProof of Work（PoW）という合意形成メカニズムを使用し、特定のユーザーを識別する可能性を排除するために、ユーザーの公開鍵をシャッフルするというユニークな技術であるリング署名を採用しています。Moneroの主な使用例は、プライバシーを求める人々の交換手段としてであり、分散化とプライバシーに強い重視が置かれています。

日本 で モネロ を購入して投資する方法

モネロ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XMR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は モネロ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、モネロ (XMR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、モネロ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
モネロ (XMR) の購入ガイド

モネロ でできること

モネロ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで モネロ (XMR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

モネロ ( XMR ) とは何か

Moneroは、ビットコインやイーサリアムなどの他のパブリックブロックチェーンとは異なり、暗号化を使用して送受信アドレスとトランザクション量をマスクします。デフォルトでは、すべてのMoneroトランザクションは、送信アドレスと受信アドレス、およびトランザクション量をわかりにくくします。モネロは代替可能です。これは、Moneroが検閲のリスクなしに常に受け入れられることを意味します。モンローは会社ではありません。これは、時間を寄付したり、コミュニティからの寄付によって資金提供されたりする、世界中の暗号化および分散システムの専門家によって開発されています。これは、Moneroが特定の国によってシャットダウンされることも、特定の法域によって制限されることもできないことを意味します。

ホワイトペーパー

モネロ資料

モネロ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式モネロウェブサイト
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よくある質問： モネロ に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:40:32 (UTC+8)

モネロ (XMR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

モネロ についてさらに詳しく知る

XMR USDT（先物取引）

XMR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XMR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの モネロ (XMR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、モネロ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XMR/USDT
¥60,394.76
¥60,394.76¥60,394.76
+0.28%
8.97K (USDT)
XMR/USDC
¥60,366.5
¥60,366.5¥60,366.5
+0.14%
255.20 (USDT)

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¥41.49039
¥41.49039¥41.49039

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.2535
¥200.2535¥200.2535

+8.32%

JMDT

JMDT

JMDT

¥144.0161
¥144.0161¥144.0161

-5.27%

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STONK

STONK

¥1.080160
¥1.080160¥1.080160

-1.95%

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Squid

QUID

¥14.32625
¥14.32625¥14.32625

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Isekai Blade

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¥0.843718
¥0.843718¥0.843718

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Aether Network

AET

¥8.0070
¥8.0070¥8.0070

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SHOT

¥0.0346813
¥0.0346813¥0.0346813

+47.26%

Myros

Myros

MY

¥2.7789
¥2.7789¥2.7789

+18.00%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.293860
¥3.293860¥3.293860

+18.83%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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XMR
JPY
JPY

1 XMR = 60,443.43 JPY