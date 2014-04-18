CryptoNoteを理解する最もシンプルな方法は、誰でも残高や取引履歴を観察できる仕組み（これはおおむねBitcoinの動作と類似しています）と対比することです。CryptoNoteはこれを「ワンタイム・リング署名（one-time ring signatures）」を用いることで解決します。この方式では、あなたが受信する各取引に対して、一意で新しい宛先識別子が効果的に生成されます——まるで、誰かがあなたに支払いをするたびに異なる口座番号が発行されるようなものです。その後、あなたが資金を支出する際には、プロトコルが実際の支出出力（real spend）をいくつかの偽装出力（decoy possibilities）と組み合わせることで、真の資金源を隠蔽します。これにより、外部の観測者はどの出力が実際に支出されているのかを特定できなくなります。その効果は、自分のカードを類似したカードの束に混ぜて置き、どれがあなたのものかわからなくするのと同じです。また、マイニングもより広範な参加を支援するように設計されています：単なる処理速度（raw processing speed）のみを報酬対象とするのではなく、CryptoNoteのプルーフ・オブ・ワーク（PoW）はメモリ使用量に大きく依存します。メモリは重要な制約要因であるため、ASICハードウェアが他のシステムで得られるような圧倒的な優位性を獲得できず、標準的なコンピュータによるマイニングをより現実的なものに保っています。さらに、このプロトコルには自己調整機能も組み込まれており、参加マイナー数に応じた自動難易度調整（automatic difficulty adjustment）や、取引量の増加に対応して柔軟に拡張可能なブロックサイズ（block size flexibility）などが含まれます。後の実装では、これらの基盤が「Bulletproofs」によって拡張され、プライバシーの効率性が向上しました。また、「RandomX」の導入により、ASIC支配への耐性がさらに強化され、プライバシー性能とトランザクション効率の両方を改善しつつ、マイニングの参入障壁を低く保っています。