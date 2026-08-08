この分析では、AIモデルを活用して Janction の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の JCT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

JCT_USDTは4時間足チャートにおいて0.004769で推移しており、価格は中枢である0.004529の上側に位置しています。現在の価格はR1レジスタンスライン0.004774に非常に近接しており、ハブ構造の上端付近にあります。買いと売りの勢力が中枢とR1の間で密集した交換ゾーンを形成しており、相場は狭いレンジでのボックス相場の特徴を示しています。価格はR1を明確に突破しておらず、同時に中枢下へも戻っていないため、そのレンジ幅は明確です。 MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、短期的な買い圧力がやや強まっています。一方、RSIは中立域にあり、速い指標と遅い指標の間に層状の動きが見られ、マネー・フローの分布が均一ではない状況です。MA系およびEMA系の売買シグナルは欠如しており、トレンド方向性については現時点では明確ではありません。ボラティリティは低水準を維持しており、市場全体に単独の強い動向を生み出す要因が乏しく、投資家の心理は依然として様子見姿勢に傾いています。 直近の重要なレジスタンスは0.004774であり、現在の価格からわずか0.1%程度の差しかありません。さらに上方向の遠隔レジスタンスとしては0.004905が存在し、これが第二の防衛ラインとなります。一方、下方の近隣サポートは中枢である0.004529にあり、現在の価格からは約5%の距離に位置します。さらに深いレベルのサポートはS1ポイントである0.004398に見られ、これにより下落時の緩衝スペースが確保されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。