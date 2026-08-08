PAX Gold価格(GOLD(PAXG))
PAX Gold (GOLD(PAXG)) の本日のライブ価格は ¥ 4,341.27 で、直近24時間で 0.16% 変動しました。現在の GOLD(PAXG) から JPY への変換レートは、¥ 4,341.27 につき GOLD(PAXG) です。
PAX Gold は現在、時価総額 ¥ 1.98B で #35 位、循環供給量は 456.89K GOLD(PAXG) です。直近24時間の GOLD(PAXG) は、¥ 4,321.11 (安値) から ¥ 4,359.21 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 882,780.497738113178、史上最安値は ¥ 217,912.31095059 です。
短期的なパフォーマンスでは、GOLD(PAXG) は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +7.25% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.84M に達しました。
No.35
0.08%
ETH
PAX Gold の現在の時価総額は ¥ 1.98B、24時間取引高は ¥ 1.84M です。GOLD(PAXG) の循環供給量は 456.89K、総供給量は 456894.511 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.98B です。
+0.03%
+0.16%
+7.25%
+7.25%
PAX Gold の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +1,088.785
|+0.16%
|30日
|¥ +225.95
|+5.49%
|60日
|¥ +72.27
|+1.69%
|90日
|¥ -380.67
|-8.07%
本日 GOLD(PAXG) は、 ¥ +1,088.785 (+0.16%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +225.95 (+5.49%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、GOLD(PAXG) は、 ¥ +72.27 (+1.69%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -380.67 (-8.07%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して PAX Gold の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の GOLD(PAXG) 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
【市場構造】 PAXG_USDTは4時間足チャートにおいて、現在価格4,798.81でハブ中枢の4,689.9を上回る108.91ポイントに位置しています。R1レジスタンス4,749.76を突破し、R2レベル4,797.29へと接近しています。MA群およびEMA群ともに3～4段階の買いシグナルを示しており、価格は多重移動平均線システムの上側で推移し、強固なサポート構造を形成しています。現時点ではハブ体系の上半区間にあり、R2レジスタンスまで残りわずか1.52ポイントです。 【勢い状態】 MACDがデッドクロスのシグナルを記録している一方で、移動平均線系の買いシグナルとの間で乖離が生じています。短期的な加速指標（マクロ）と遅行指標（エマ）が異なる方向性を示す分層状態となっています。RSIは中立ゾーン内で推移しており、短期的な勢いは分散され、明確な方向性がまだ形成されていません。多空双方の勢いは重要なレジスタンス付近で技術的な分化を見せ、ボラティリティは高水準での調整局面において収束傾向を示しています。 【重要価格帯】 上値方面では、R2レジスタンス4,797.29が現行価格からわずか1.52ポイントの距離にあり、近場の重要な節目となります。また、R1の押し戻しサポート4,749.76は現行価格から49.05ポイント離れています。下値方面では、中枢サポート4,689.9が現行価格から108.91ポイント、S1サポート4,642.37が現行価格から156.44ポイントの距離に位置しており、それぞれ遠方の参考水準として機能します。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、PAX Gold の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
PAX Gold（PAXG）は、ブロックチェーンベースのインフラストラクチャを通じて投資家が物理的な金を所有し、取引することを可能にするデジタル資産です。各PAXGトークンは、Brink'sの金庫に保管されている400オンスのロンドン・グッドデリバリー金塊の1ファイントロイオンスに裏付けられています。これにより、時間経過による価値の保全といった物理的な金の所有の利点と、デジタル資産の分割性、携帯性、譲渡性を提供します。PAXGはEthereumブロックチェーン上で運用され、ERC-20トークン標準に従い、その供給量はリザーブとして保持されている物理的な金の量によって決定されます。通常、市場の変動に対するヘッジ、価値の保管場所、またはより柔軟でアクセスしやすい方法で金に投資する手段として使用されます。
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Pax Gold（PAXG）は、2019年9月にPaxos Standard（PAX）のクリエイターによって立ち上げられた、金を裏付けとする暗号通貨です。Ethereumブロックチェーン上で動作するERC-20トークンとして、Pax Goldは多種多様な取引所で取引可能であり、トレーダーが金への投資を始めるための身近な方法となっています。
PAX Gold についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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