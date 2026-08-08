この分析では、AIモデルを活用して PAX Gold の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GOLD(PAXG) 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

【市場構造】 PAXG_USDTは4時間足チャートにおいて、現在価格4,798.81でハブ中枢の4,689.9を上回る108.91ポイントに位置しています。R1レジスタンス4,749.76を突破し、R2レベル4,797.29へと接近しています。MA群およびEMA群ともに3～4段階の買いシグナルを示しており、価格は多重移動平均線システムの上側で推移し、強固なサポート構造を形成しています。現時点ではハブ体系の上半区間にあり、R2レジスタンスまで残りわずか1.52ポイントです。 【勢い状態】 MACDがデッドクロスのシグナルを記録している一方で、移動平均線系の買いシグナルとの間で乖離が生じています。短期的な加速指標（マクロ）と遅行指標（エマ）が異なる方向性を示す分層状態となっています。RSIは中立ゾーン内で推移しており、短期的な勢いは分散され、明確な方向性がまだ形成されていません。多空双方の勢いは重要なレジスタンス付近で技術的な分化を見せ、ボラティリティは高水準での調整局面において収束傾向を示しています。 【重要価格帯】 上値方面では、R2レジスタンス4,797.29が現行価格からわずか1.52ポイントの距離にあり、近場の重要な節目となります。また、R1の押し戻しサポート4,749.76は現行価格から49.05ポイント離れています。下値方面では、中枢サポート4,689.9が現行価格から108.91ポイント、S1サポート4,642.37が現行価格から156.44ポイントの距離に位置しており、それぞれ遠方の参考水準として機能します。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。