Dexsport 本日の価格

Dexsport (DESU) の本日のライブ価格は ¥ 0.014202 で、直近24時間で 1.08% 変動しました。現在の DESU から JPY への変換レートは、¥ 0.014202 につき DESU です。

Dexsport は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- DESU です。直近24時間の DESU は、¥ 0.013938 (安値) から ¥ 0.014215 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、DESU は直近1時間で +0.36%、直近7日間で -0.47% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 13.96K に達しました。

Dexsport (DESU) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 13.96K¥ 13.96K ¥ 13.96K 完全希薄化後時価総額 ¥ 8.52M¥ 8.52M ¥ 8.52M 循環供給量 ---- -- 総供給量 600,000,000 600,000,000 600,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Dexsport の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 13.96K です。DESU の循環供給量は --、総供給量は 600000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.52M です。