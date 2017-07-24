ビットコインキャッシュ (BCH) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:49:00 (UTC+8)
ビットコインキャッシュ 本日の価格
ビットコインキャッシュ (BCH) の本日のライブ価格は ¥ 216.9 で、直近24時間で 0.37% 変動しました。現在の BCH から JPY への変換レートは、¥ 216.9 につき BCH です。
ビットコインキャッシュ は現在、時価総額 ¥ 4.35B で #22 位、循環供給量は 20.05M BCH です。直近24時間の BCH は、¥ 214.6 (安値) から ¥ 218.1 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 683,832.3583984375、史上最安値は ¥ 11,786.8242305842 です。
短期的なパフォーマンスでは、BCH は直近1時間で -0.05%、直近7日間で +3.77% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 594.38K に達しました。
ビットコインキャッシュ (BCH) 市場情報
¥ 594.38K
¥ 594.38K¥ 594.38K
21,000,000
21,000,000 21,000,000
20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875
¥ 87,274.73
¥ 87,274.73¥ 87,274.73
ビットコインキャッシュ の現在の時価総額は ¥ 4.35B、24時間取引高は ¥ 594.38K です。BCH の循環供給量は 20.05M、総供給量は 20047996.875 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.55B です。
ビットコインキャッシュ 価格履歴 JPY
¥ 683,832.3583984375
¥ 683,832.3583984375¥ 683,832.3583984375
¥ 11,786.8242305842
¥ 11,786.8242305842¥ 11,786.8242305842
ビットコインキャッシュ (BCH) 価格履歴 JPY
ビットコインキャッシュ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +125.417
|+0.37%
|30日
|¥ -19.6
|-8.29%
|60日
|¥ +9.9
|+4.78%
|90日
|¥ -236.8
|-52.20%
ビットコインキャッシュ 本日の価格変動
本日 BCH は、 ¥ +125.417 (+0.37%) の変動を記録しました。
ビットコインキャッシュ 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -19.6 (-8.29%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
ビットコインキャッシュ 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、BCH は、 ¥ +9.9 (+4.78%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
ビットコインキャッシュ 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -236.8 (-52.20%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
ビットコインキャッシュ (BCH) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
ビットコインキャッシュ 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の BCH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
BCH_USDTは4時間足で216.80ドルの水準に位置し、価格は中枢である216.22ドルを上回っています。ハブ構造では現在の価格がS1とR1の間にあることを示しており、構造の重心はやや上方へシフトしています。MA群は買いシグナルを示し、EMA群はゼロ軸付近で均衡状態を維持しており、指標の整合性から短期的には買い優勢であることが読み取れます。
MACDはゴールデンクロスを形成し、ダイナミックなボリュームバーがマイナスからプラスへ転じたことで、買い圧力が徐々に強まり始めています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られず、市場心理は比較的安定しています。KDJおよびStochRSIも同様に上昇傾向にあり、短期・長期の指標が一致した方向性を示しており、明確なデバイス（背離）は確認されていません。一方で、ボラティリティはBOLLチャンネルの中軸付近で推移しており、価格のレンジ幅が収縮していることから、多空双方ともに次の動きを待ち構える状況です。
直近のレジスタンスはR1の217.72ドルで、現値から0.92ドルの距離にあります。これが短期的な第一のテストポイントとなります。一方、下値サポートとしてはS1の215.44ドルが想定され、現値から1.36ドルの差があります。この水準が最初の防衛ラインとなります。さらに遠方の参考レベルとして、R2の218.50ドルとS2の213.94ドルが挙げられます。これらの価格帯が現在のレンジ相場における上下限を形成しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
ビットコインキャッシュ の価格に影響を与える要因は何ですか？
ビットコインキャッシュノード（BCH）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。
1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. ビットコインの価格動向（強い相関関係）
3. 採用率と加盟店の受け入れ状況
4. ネットワークのハッシュレートとマイニング難易度
5. 規制の動向および政府の方針
6. 取引量と流動性
7. 他の暗号通貨との競争
8. 技術的なアップグレードとプロトコルの改善
9. メディア報道と一般市民の認識
10. 暗号通貨市場全体のトレンド
これらの要因が相互に作用し、BCHの価格変動や長期的な価値の推移を形成しています。
人はなぜ今日 ビットコインキャッシュ の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBitcoin Cash Node（BCH）の価格を知りたいと考えています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミングの判断、市場分析、そして利益・損失の計算が含まれます。トレーダーは、効果的に売買注文を実行するためにリアルタイムの価格を必要としています。一方、投資家は日々の値動きを追跡することでパフォーマンスを評価し、保有ポジションの維持または売却に関する戦略的な判断を行っています。
ビットコインキャッシュ の価格予測
ビットコインキャッシュ (BCH) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BCH の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。ビットコインキャッシュ (BCH) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、ビットコインキャッシュ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ビットコインキャッシュ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BCH の 2026–2027 年の価格予測は ビットコインキャッシュ 価格予測
ページでご確認いただけます。
ビットコインキャッシュ について
Bitcoin Cash（BCH）は、2017年にBitcoinからハードフォークした結果生まれた暗号通貨です。BCHの主な目的は、ネットワークが処理できるトランザクションの数を増やすことで、これはブロックサイズを1MBから8MBに、そして後に32MBに増加させることで達成しています。これにより、Bitcoin Cashは日常の取引に実用的な解決策となり、デジタルキャッシュシステムとしての役割を果たすことを目指しています。Bitcoinと同様のProof of Work（PoW）合意形成メカニズムを採用しており、供給量は2100万コインに上限が設定されています。Bitcoin Cashは、ブロックサイズが大きいため、高速で低コストの取引、マイクロトランザクションを含む、よく使用されます。
日本 で ビットコインキャッシュ を購入して投資する方法
ビットコインキャッシュ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BCH の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ビットコインキャッシュ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ビットコインキャッシュ (BCH) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ビットコインキャッシュ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ビットコインキャッシュ でできること
ビットコインキャッシュ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで ビットコインキャッシュ (BCH) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
ビットコインキャッシュ ( BCH ) とは何か
BCHはビットコインのハードフォークによって生成されたコインであり、ビットコインのコードを変更し、大きなブロックをサポートし、Segwitを含みません。BCHの前世はビットコインです。ビットコインスケーリングの問題を解決するために、BCHはビットコイン自体のコンセンサス問題を真に解決するための創発的なメカニズムを導入し、同期を高速化するために薄いブロックを追加しました。 （BCHABCとBCHSVの2つのチェーンはBCHフォークの終了後に生成されるため、MyTokenは市場のほとんどの取引所と歩調を合わせ、BCHABCをBCHとして記録します。さらに、BCHSVはBCHSVとして記録されます。）
ホワイトペーパー
ビットコインは、匿名の人物（またはグループ）であるサトシ・ナカモトによって創設されました。サトシは2008年にビットコインのホワイトペーパーを発表し、2009年にネットワークを立ち上げました。サトシの真の身元は不明であり、システムが軌道に乗った後の2010年に姿を消しました。ビットコインは中央のリーダーによって運営されるものではなく、ネットワークの稼働とセキュリティを維持するためのグローバルな開発者・マイナー・ユーザーのコミュニティに依存しています。開発は、数百人のコントリビューターが参加するオープンソースプロジェクト「Bitcoin Core」を通じて協調されています。この分散型構造は、単一の個人や団体がネットワークを支配・停止させることを防ぐという点で、広く大きな強みと見なされています。
ビットコインは、誰でも閲覧可能な共有デジタル台帳として説明できるブロックチェーン上で動作します。誰かがビットコインを送金すると、そのトランザクションは世界中のコンピューターのネットワークにブロードキャストされます。マイナーがこれらのトランザクションを収集・検証し、ブックのページのように順次追加される「ブロック」に記録します。正しい履歴への合意は、プルーフ・オブ・ワーク（PoW）によって達成されます：マイナーは困難な数学的パズルの解を競い合い、最初に解いた者が次のブロックを追加し、ビットコイン報酬を受け取ります。過去のトランザクションを改ざんしようと試みると、標的のブロックおよびその後のすべてのブロックについてプルーフ・オブ・ワークを再実行する必要があり、これは誠実なネットワーク全体を超える計算能力を要するため、実質的に不可能です。参加は誰でも可能であり、トランザクションは公開されますがユーザーは匿名のままです。また、現在のマイニングでは、セキュリティをさらに強化する専用ASICハードウェアが一般的に使用されています。
ビットコインの供給は、新規コインの発行方法を定義する事前に設定されたルールによって制御されています。マイナー（しばしば「デジタル・ゴールド採掘者」と例えられる）は、計算能力を用いてネットワークのセキュリティを確保し、その報酬として新しく生成されたビットコインを受け取ります。ブロック報酬は当初1ブロックあたり50 BTCから始まりましたが、約4年ごとに半減する「ハーフィング（halving）」というイベントにより、新規発行量は時間とともに減少します。2024年現在、マイナーが受け取るブロック報酬は1ブロックあたり3.125 BTCであり、次回のハーフィングではこの報酬が1.5625 BTCにまで減少すると予測されています。この発行スケジュールは、総供給量が2,100万BTCに達するまで継続し、その後は追加のコインが生成されなくなります。すでに1,900万BTC以上が採掘済みであり、最終的な1ビットコインは約2140年に採掘されると予測されています。発行が終了した後は、マイナーはユーザーがビットコインを送金する際に支払われるトランザクション手数料のみを収入源として期待されます。変更不可能な固定供給上限（supply cap）こそが、政府が大量に印刷可能な法定通貨と比べてビットコインが価値あるものと見なされる主な理由です。
ビットコインには、特定の企業や個人が開発を指揮する「従来型のロードマップ」が存在しません。アップデートは世界中の開発者によって提案され、より広範なビットコイン・コミュニティが合意に達した場合にのみ実施されます。これまでの歴史においては、セキュリティの向上、プライバシーの強化、およびシステムが処理可能なトランザクション数の増加が主な焦点でした。最近の最も重要な進展の1つは、より高速かつ低コストで多数のトランザクションを処理することを目的とした「Lightning Network（ライトニング・ネットワーク）」です。また、2021年に実施された「Taprootアップグレード」も重要なマイルストーンであり、プライバシーの向上とスマートコントラクト機能の拡張を実現しました。現在の作業は、スケーラビリティ、プライバシー機能、およびスマートコントラクト機能の継続的な改善に集中しており、同時にビットコインの核となる原則——分散性とセキュリティ——を守り続けています。今後の改善も、このバランスを維持・追求していくことが期待されています。
ビットコインは、銀行やその他の仲介機関を介さず、個人間で直接送金できるように設計されたデジタル決済システムです。インターネットネイティブな現金のように機能し、不正行為を防ぎ、同一の資金が二重に使用されるのを阻止するセキュリティ機構を採用しています。金融機関への信頼ではなく、数学的証明に依拠することで、多くの人々の「お金」に対する考え方を変えてきました。2009年のリリース以来、実験的なプロジェクトから、数百億ドル規模で評価されるグローバルに認知されたアセットクラスへと成長し、分散型デジタル通貨が大規模に機能しうることを示しています。
ビットコインキャッシュ資料
ビットコインキャッシュ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： ビットコインキャッシュ に関するその他の質問
ビットコインキャッシュ が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 ビットコインキャッシュ の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の ビットコインキャッシュ の価格は ¥ 34,053.3 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
ビットコインキャッシュ は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、BCH への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の ビットコインキャッシュ がMEXCで取引されました。
BCH ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の ビットコインキャッシュ 価格を確認するには、BCH 価格のページにアクセスしてください。
BCH の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,007.65
+0.10%
ETH
1,920.77
+0.15%
GOLD(XAUT)
4,325.36
+0.10%
SOL
75.05
+1.55%
XMR
377.49
+2.14%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、BCH/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、ビットコインキャッシュ の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
ビットコインキャッシュ 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については ビットコインキャッシュ (BCH) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 18:49:00 (UTC+8)
ビットコインキャッシュ (BCH) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
BCH USDT（先物取引）
BCH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BCH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥34,037.6
¥34,037.6¥34,037.6
+0.37%
2.75K (USDT)
¥34,006.2
¥34,006.2¥34,006.2
+0.27%
129.66 (USDT)
¥0.523438
¥0.523438¥0.523438
+0.12%
40.87 (USDT)
¥34,053.3
¥34,053.3¥34,053.3
+0.37%
257.01 (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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