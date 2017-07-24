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本日の ビットコインキャッシュ のライブ価格は 216.9 JPY です。BCH の時価総額は 4,348,410,522.1875 JPY です。日本 のリアルタイムの BCH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の ビットコインキャッシュ のライブ価格は 216.9 JPY です。BCH の時価総額は 4,348,410,522.1875 JPY です。日本 のリアルタイムの BCH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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ビットコインキャッシュ価格(BCH)

1 BCH から JPY へのライブ価格：

¥34,021.9
¥34,021.9¥34,021.9
+0.37%1D
JPY
ビットコインキャッシュ (BCH) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:49:00 (UTC+8)

ビットコインキャッシュ 本日の価格

ビットコインキャッシュ (BCH) の本日のライブ価格は ¥ 216.9 で、直近24時間で 0.37% 変動しました。現在の BCH から JPY への変換レートは、¥ 216.9 につき BCH です。

ビットコインキャッシュ は現在、時価総額 ¥ 4.35B#22 位、循環供給量は 20.05M BCH です。直近24時間の BCH は、¥ 214.6 (安値) から ¥ 218.1 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 683,832.3583984375、史上最安値は ¥ 11,786.8242305842 です。

短期的なパフォーマンスでは、BCH は直近1時間で -0.05%、直近7日間で +3.77% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 594.38K に達しました。

ビットコインキャッシュ (BCH) 市場情報

No.22

¥ 4.35B
¥ 4.35B¥ 4.35B

¥ 594.38K
¥ 594.38K¥ 594.38K

¥ 4.55B
¥ 4.55B¥ 4.55B

20.05M
20.05M 20.05M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875

95.46%

0.18%

2017-07-24 00:00:00

¥ 87,274.73
¥ 87,274.73¥ 87,274.73

BCH

ビットコインキャッシュ の現在の時価総額は ¥ 4.35B、24時間取引高は ¥ 594.38K です。BCH の循環供給量は 20.05M、総供給量は 20047996.875 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.55B です。

ビットコインキャッシュ 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 214.6
¥ 214.6¥ 214.6
24H 最安値
¥ 218.1
¥ 218.1¥ 218.1
24H 最高値

¥ 214.6
¥ 214.6¥ 214.6

¥ 218.1
¥ 218.1¥ 218.1

¥ 683,832.3583984375
¥ 683,832.3583984375¥ 683,832.3583984375

¥ 11,786.8242305842
¥ 11,786.8242305842¥ 11,786.8242305842

-0.05%

+0.37%

+3.77%

+3.77%

ビットコインキャッシュ (BCH) 価格履歴 JPY

ビットコインキャッシュ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +125.417+0.37%
30日¥ -19.6-8.29%
60日¥ +9.9+4.78%
90日¥ -236.8-52.20%
ビットコインキャッシュ 本日の価格変動

本日 BCH は、 ¥ +125.417 (+0.37%) の変動を記録しました。

ビットコインキャッシュ 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -19.6 (-8.29%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ビットコインキャッシュ 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BCH は、 ¥ +9.9 (+4.78%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ビットコインキャッシュ 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -236.8 (-52.20%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ビットコインキャッシュ (BCH) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ビットコインキャッシュ 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ビットコインキャッシュ の分析

この分析では、AIモデルを活用して ビットコインキャッシュ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

ビットコインキャッシュ 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BCH 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

BCH_USDTは4時間足で216.80ドルの水準に位置し、価格は中枢である216.22ドルを上回っています。ハブ構造では現在の価格がS1とR1の間にあることを示しており、構造の重心はやや上方へシフトしています。MA群は買いシグナルを示し、EMA群はゼロ軸付近で均衡状態を維持しており、指標の整合性から短期的には買い優勢であることが読み取れます。 MACDはゴールデンクロスを形成し、ダイナミックなボリュームバーがマイナスからプラスへ転じたことで、買い圧力が徐々に強まり始めています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られず、市場心理は比較的安定しています。KDJおよびStochRSIも同様に上昇傾向にあり、短期・長期の指標が一致した方向性を示しており、明確なデバイス（背離）は確認されていません。一方で、ボラティリティはBOLLチャンネルの中軸付近で推移しており、価格のレンジ幅が収縮していることから、多空双方ともに次の動きを待ち構える状況です。 直近のレジスタンスはR1の217.72ドルで、現値から0.92ドルの距離にあります。これが短期的な第一のテストポイントとなります。一方、下値サポートとしてはS1の215.44ドルが想定され、現値から1.36ドルの差があります。この水準が最初の防衛ラインとなります。さらに遠方の参考レベルとして、R2の218.50ドルとS2の213.94ドルが挙げられます。これらの価格帯が現在のレンジ相場における上下限を形成しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

ビットコインキャッシュ の価格に影響を与える要因は何ですか？

ビットコインキャッシュノード（BCH）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

1. 市場のセンチメントと投資家の信頼度
2. ビットコインの価格動向（強い相関関係）
3. 採用率と加盟店の受け入れ状況
4. ネットワークのハッシュレートとマイニング難易度
5. 規制の動向および政府の方針
6. 取引量と流動性
7. 他の暗号通貨との競争
8. 技術的なアップグレードとプロトコルの改善
9. メディア報道と一般市民の認識
10. 暗号通貨市場全体のトレンド

これらの要因が相互に作用し、BCHの価格変動や長期的な価値の推移を形成しています。

人はなぜ今日 ビットコインキャッシュ の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBitcoin Cash Node（BCH）の価格を知りたいと考えています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミングの判断、市場分析、そして利益・損失の計算が含まれます。トレーダーは、効果的に売買注文を実行するためにリアルタイムの価格を必要としています。一方、投資家は日々の値動きを追跡することでパフォーマンスを評価し、保有ポジションの維持または売却に関する戦略的な判断を行っています。

ビットコインキャッシュ の価格予測

ビットコインキャッシュ (BCH) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BCH の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
ビットコインキャッシュ (BCH) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、ビットコインキャッシュ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ビットコインキャッシュ が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BCH の 2026–2027 年の価格予測は ビットコインキャッシュ 価格予測 ページでご確認いただけます。

ビットコインキャッシュ について

Bitcoin Cash（BCH）は、2017年にBitcoinからハードフォークした結果生まれた暗号通貨です。BCHの主な目的は、ネットワークが処理できるトランザクションの数を増やすことで、これはブロックサイズを1MBから8MBに、そして後に32MBに増加させることで達成しています。これにより、Bitcoin Cashは日常の取引に実用的な解決策となり、デジタルキャッシュシステムとしての役割を果たすことを目指しています。Bitcoinと同様のProof of Work（PoW）合意形成メカニズムを採用しており、供給量は2100万コインに上限が設定されています。Bitcoin Cashは、ブロックサイズが大きいため、高速で低コストの取引、マイクロトランザクションを含む、よく使用されます。

日本 で ビットコインキャッシュ を購入して投資する方法

ビットコインキャッシュ を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BCH の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ビットコインキャッシュ の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ビットコインキャッシュ (BCH) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ビットコインキャッシュ が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ビットコインキャッシュ (BCH) の購入ガイド

ビットコインキャッシュ でできること

ビットコインキャッシュ を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで ビットコインキャッシュ (BCH) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

ビットコインキャッシュ ( BCH ) とは何か

BCHはビットコインのハードフォークによって生成されたコインであり、ビットコインのコードを変更し、大きなブロックをサポートし、Segwitを含みません。BCHの前世はビットコインです。ビットコインスケーリングの問題を解決するために、BCHはビットコイン自体のコンセンサス問題を真に解決するための創発的なメカニズムを導入し、同期を高速化するために薄いブロックを追加しました。 （BCHABCとBCHSVの2つのチェーンはBCHフォークの終了後に生成されるため、MyTokenは市場のほとんどの取引所と歩調を合わせ、BCHABCをBCHとして記録します。さらに、BCHSVはBCHSVとして記録されます。）

ホワイトペーパー

ビットコインキャッシュ資料

ビットコインキャッシュ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式ビットコインキャッシュウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBitcoin Fork

よくある質問： ビットコインキャッシュ に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:49:00 (UTC+8)

ビットコインキャッシュ (BCH) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

ビットコインキャッシュ についてさらに詳しく知る

BCH USDT（先物取引）

BCH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BCH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの ビットコインキャッシュ (BCH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ビットコインキャッシュ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BCH/USDT
¥34,037.6
¥34,037.6¥34,037.6
+0.37%
2.75K (USDT)
BCH/USDC
¥34,006.2
¥34,006.2¥34,006.2
+0.27%
129.66 (USDT)
BCH/BTC
¥0.523438
¥0.523438¥0.523438
+0.12%
40.87 (USDT)
BCH/USD1
¥34,053.3
¥34,053.3¥34,053.3
+0.37%
257.01 (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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AurumX

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UMX

¥45.80789
¥45.80789¥45.80789

+335.47%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥197.2862
¥197.2862¥197.2862

-40.10%

JMDT

JMDT

JMDT

¥154.6607
¥154.6607¥154.6607

-28.43%

STONK

STONK

STONK

¥1.238102
¥1.238102¥1.238102

-6.56%

Squid

Squid

QUID

¥14.40004
¥14.40004¥14.40004

+0.84%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

AurumX

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UMX

¥45.80789
¥45.80789¥45.80789

+335.47%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.278070
¥2.278070¥2.278070

+236.89%

Tutorial

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TUT

¥9.062668
¥9.062668¥9.062668

+57.94%

BluWhale AI

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BLUAI

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¥3.072647¥3.072647

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Audiera

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¥404.29698
¥404.29698¥404.29698

+28.80%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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BCH
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JPY

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