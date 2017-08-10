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2026-08-08 20:36:17 (UTC+8) Filecoin 本日の価格
Filecoin (FIL) の本日のライブ価格は
¥ 0.7156 で、直近24時間で 3.03% 変動しました。現在の FIL から JPY への変換レートは、 ¥ 0.7156 につき FIL です。
Filecoin は現在、時価総額
¥ 565.35M で #72 位、循環供給量は 790.03M FIL です。直近24時間の FIL は、 ¥ 0.6705 (安値) から ¥ 0.7269 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 37,246.96674009、史上最安値は ¥ 99.4773356338131684 です。
短期的なパフォーマンスでは、FIL は直近1時間で
-0.14%、直近7日間で +0.61% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.56M に達しました。 Filecoin (FIL) 市場情報 時価総額 ¥ 565.35M ¥ 565.35M ¥ 565.35M 総供給量 1,957,702,976 1,957,702,976 1,957,702,976
Filecoin の現在の時価総額は
¥ 565.35M、24時間取引高は ¥ 1.56M です。FIL の循環供給量は 790.03M、総供給量は 1957702976 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.40B です。 購入 Filecoin Filecoin 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 37,246.96674009 ¥ 37,246.96674009 ¥ 37,246.96674009 最安値 ¥ 99.4773356338131684 ¥ 99.4773356338131684 ¥ 99.4773356338131684 Filecoin (FIL) 価格履歴 JPY
Filecoin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +3.304068 +3.03% 30日 ¥ -0.0571 -7.39% 60日 ¥ -0.0364 -4.85% 90日 ¥ -0.4626 -39.27% Filecoin 本日の価格変動
本日 FIL は、
¥ +3.304068 (+3.03%) の変動を記録しました。 Filecoin 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.0571 (-7.39%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Filecoin 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、FIL は、
¥ -0.0364 (-4.85%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Filecoin 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.4626 (-39.27%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Filecoin (FIL) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Filecoin 価格履歴ページ を今すぐチェック。 Filecoin の価格に影響を与える要因は何ですか？
Filecoin（FIL）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：
1. ストレージ需要 - 分散型ストレージサービスへの需要が高まると、FIL の価値が上昇します。 2. ネットワークの採用状況 - より多くのユーザーとアプリケーションが利用することで、トークンの実用性が向上します。 3. マイニング報酬 - ブロック報酬はトークン供給量やマイナーの参加状況に影響を与えます。 4. 競合関係 - 競合するストレージネットワークが市場シェアに影響を及ぼします。 5. 規制環境 - 仮想通貨に関する政府の方針が投資家の心理に影響を及ぼします。 6. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向が FIL の価格形成に影響を及ぼします。 7. 技術的進展 - プロトコルのアップグレードや改善が採用を促進します。 人はなぜ今日 Filecoin の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFilecoin（FIL）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミングの判断、市場センチメントの分析、そして利益・損失の計算が含まれます。分散型ストレージネットワークのトークンであるFILの価格は、採用状況とネットワークの成長を反映しています。
Filecoin の価格予測 Filecoin (FIL) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FIL の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Filecoin (FIL) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Filecoin の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Filecoin が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FIL の 2026–2027 年の価格予測は
Filecoin 価格予測
ページでご確認いただけます。
Filecoin について
Filecoin (FIL)は、「人類の最も重要な情報を保存する」ことを目指す分散型ストレージシステムです。これは、分散ファイルシステムでデータを保存し共有するためのピアツーピアネットワークであるInterPlanetary File System (IPFS)上に構築されています。Filecoinは、データセンターや世界中のハードドライブに存在する未使用のストレージ量が増加している問題に対する解決策を提供しようとしており、ユーザーが未使用のストレージスペースを購入し売却することを可能にします。FILトークンはFilecoinネットワーク内の支払いメカニズムとして機能し、ストレージスペースの提供と取得サービスに対してマイナーに報酬を提供します。Filecoinのブロックチェーンは、Proof-of-Spacetimeという合意形成メカニズムを使用して運用されており、これは時間を通じてデータが継続的に正確に保存されていることを検証します。
日本 で Filecoin を購入して投資する方法
Filecoin を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FIL の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Filecoin の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Filecoin (FIL) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Filecoin が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Filecoin でできること
Filecoin を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Filecoin (FIL) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Filecoin ( FIL ) とは何か
Filecoin [Futures] (FIL) は暗号資産です。ユーザーは、マイニングのプロセスを通じてFILを生成することができます。
プロジェクトの詳細については、上記のプロジェクト公式サイトをご覧ください。"
ホワイトペーパー
Filecoinは、IPFSを主導するProtocol Labsによって開発されました。このプロジェクトは、分散型システム、暗号技術、ブロックチェーン技術の分野で経験豊富な研究者および開発者によって支えられる、堅固な技術基盤の上に築かれています。開発は、世界中のコントリビューターおよびストレージプロバイダーによるコミュニティによって強化されており、オープンソースでの開発や定期的なコミュニティ向けアップデートを通じて透明性が重視されています。ローンチ以降、チームは大幅に拡大し、コアプロトコルの開発、エコシステムの成長、エンタープライズ向け採用に特化した専任グループが設置されています。Protocol Labsは引き続き開発を主導するとともに、ネットワーク上で独自に活動する多数のチームから構成される拡大中のエコシステムを支援しています。
Filecoinは、クライアントとストレージプロバイダー（しばしば「マイナー」と呼ばれる）がストレージ取引を結ぶマーケットプレイスとして機能します。データが実際に保存されていることを検証するため、プロバイダーはファイルを引き続き保存していることを繰り返し証明しなければならず、これはコンテンツが安全かつ完全な状態で維持されていることを示す、継続的かつ時系列に基づく証拠となります。データが保存される前に、それは複数の断片に分割され、各断片にはCID（Content Identifier）と呼ばれる固有のフィンガープリントが割り当てられます。これにより追跡が可能となり、データの紛失や改ざんを防ぎます。スケーラビリティを実現するため、ネットワークはInterPlanetary Consensus（惑星間合意形成）を採用しており、複数のサブネットが連携して動作できるようになっています——まるで大規模な共有システム内で稼働する地域の支店のようにです。FilecoinはIPFSとも連携しています：IPFSはファイルの効率的な検索と転送に焦点を当てている一方、Filecoinは長期的な永続性を促進する経済的インセンティブを提供します。最近のアップグレード（例：Filecoin Virtual Machine（FVM））により、スマートコントラクトおよびプログラマブルなストレージが導入され、単なる基本的なストレージ機能を越えた新たな機能が拡張されました。
FILは、ネットワークを支えるトークンであり、ストレージマーケットプレイスにおける通貨として機能します。ストレージプロバイダーは、データを保存し、継続的に自身のストレージコミットメントを果たしていることを証明することでFILを獲得します。さらに、より多くのデータを保存したり、高い稼働率（uptime）を維持したり、競争力のある価格設定を提供したりすることで、収益を増やすことができます。クライアントは、ファイルを保存するためにFILを消費します。そのコストは、必要なストレージ容量、データの保存期間、および現在の市場価格によって左右されます。Filecoin Plusでは、重要または検証済みのデータを保存するプロバイダーに対してボーナスが付与され、ランダムなコンテンツではなく、より高価値なストレージを促進しています。また、このプロトコルには需給メカニズムが組み込まれており、ストレージコストを調整して、従来型のストレージサービスと競争力のある価格を維持するよう支援しています。2024年時点でのトークノミクス（tokenomics）のアップデートには、改善されたステーキング（stake）メカニズムおよび長期ストレージコミットメントに対する強化された報酬が含まれます。
Filecoinのロードマップは、ネットワークの利便性を高めつつ、その活用範囲を拡大することに焦点を当てています。計画されている取り組みには、従来のWebサービスとのより緊密な統合、開発者向けツールの強化、およびさまざまなタイプのストレージ取引（storage deals）への幅広い対応が含まれます。もう一つの優先事項は、複雑さを低減し、一般ユーザーが基盤となる技術的詳細を理解しなくてもファイルを保存できるようにすることです。また、このプロジェクトでは、企業や開発者がFilecoinを実世界のシナリオ（例：重要情報のバックアップや大規模データセットの保管）で活用できるよう、新たなツールやサービスの開発も進めています。最近の進展には、Filecoin Virtual Machine（FVM）エコシステムの成長、データ取得システムのアップグレード、主要なWeb3プロジェクトおよび従来型企業との新たなパートナーシップの締結が挙げられます。さらに、ネットワークは、分散型ストレージの堅牢な機能を維持しつつエネルギー効率を向上させる持続可能性イニシアチブにも取り組んでいます。
Filecoin（フィルコイン）は、クラウドストレージをアルゴリズム駆動型マーケットへと変革することを目的とした分散型ストレージネットワークです。ユーザーはピア・トゥ・ピア方式でデータの保存および取得が可能であり、組み込みの経済的インセンティブにより、ファイルが長期にわたり確実に利用可能となります。誰でもストレージプロバイダーまたはクライアントとして参加でき、価格は需要と供給によって決定されます。これは、ストレージ分野におけるAirbnb風のマーケットプレイスに似ています。2024年現在、このネットワークは世界中の数千のプロバイダーにまたがって、1エクサバイト（EB）を超えるデータを保管するまでに成長しています。
Filecoin資料
Filecoin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Filecoin に関するその他の質問
Filecoin が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Filecoin の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Filecoin の価格は ¥ 112.3492 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Filecoin は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、FIL への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Filecoin がMEXCで取引されました。
FIL ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Filecoin 価格を確認するには、FIL 価格のページにアクセスしてください。
FIL の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,997.99
+0.09%
ETH
1,920.03
+0.11%
GOLD(XAUT)
4,327.22
+0.14%
SOL
75.41
+2.04%
XMR
378.56
+2.43%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、FIL/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Filecoin の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Filecoin 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Filecoin (FIL) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 20:36:17 (UTC+8) Filecoin (FIL) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
FIL USDT（先物取引）
FIL をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FIL USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥112.3806 ¥112.3806 ¥112.3806 +3.05% 2.27M (USDT) ¥112.3806 ¥112.3806 ¥112.3806 +3.12% 37.60K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。