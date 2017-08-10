Filecoin 本日の価格

Filecoin (FIL) の本日のライブ価格は ¥ 0.7156 で、直近24時間で 3.03% 変動しました。現在の FIL から JPY への変換レートは、¥ 0.7156 につき FIL です。

Filecoin は現在、時価総額 ¥ 565.35M で #72 位、循環供給量は 790.03M FIL です。直近24時間の FIL は、¥ 0.6705 (安値) から ¥ 0.7269 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 37,246.96674009、史上最安値は ¥ 99.4773356338131684 です。

短期的なパフォーマンスでは、FIL は直近1時間で -0.14%、直近7日間で +0.61% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.56M に達しました。

Filecoin (FIL) 市場情報

ランキング No.72 時価総額 ¥ 565.35M¥ 565.35M ¥ 565.35M 取引高 (24H) ¥ 1.56M¥ 1.56M ¥ 1.56M 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.40B¥ 1.40B ¥ 1.40B 循環供給量 790.03M 790.03M 790.03M 総供給量 1,957,702,976 1,957,702,976 1,957,702,976 市場占有率 0.02% 発行日 2017-08-10 00:00:00 パブリックブロックチェーン FIL

Filecoin の現在の時価総額は ¥ 565.35M、24時間取引高は ¥ 1.56M です。FIL の循環供給量は 790.03M、総供給量は 1957702976 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.40B です。