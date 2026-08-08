Asentum 本日の価格

Asentum (ASE) の本日のライブ価格は ¥ 0.001825 で、直近24時間で 1.27% 変動しました。現在の ASE から JPY への変換レートは、¥ 0.001825 につき ASE です。

Asentum は現在、時価総額 ¥ 540.20K で #1792 位、循環供給量は 296.00M ASE です。直近24時間の ASE は、¥ 0.001785 (安値) から ¥ 0.002068 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1.18346226638353694、史上最安値は ¥ 0.15827830112519223 です。

短期的なパフォーマンスでは、ASE は直近1時間で -1.36%、直近7日間で -2.67% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 50.09K に達しました。

Asentum (ASE) 市場情報

ランキング No.1792 時価総額 ¥ 540.20K¥ 540.20K ¥ 540.20K 取引高 (24H) ¥ 50.09K¥ 50.09K ¥ 50.09K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.83M¥ 1.83M ¥ 1.83M 循環供給量 296.00M 296.00M 296.00M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 29.60% パブリックブロックチェーン ETH

Asentum の現在の時価総額は ¥ 540.20K、24時間取引高は ¥ 50.09K です。ASE の循環供給量は 296.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.83M です。