Stupid Faces 本日の価格

Stupid Faces (UPID) の本日のライブ価格は ¥ 0.06579 で、直近24時間で 7.33% 変動しました。現在の UPID から JPY への変換レートは、¥ 0.06579 につき UPID です。

Stupid Faces は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- UPID です。直近24時間の UPID は、¥ 0.064 (安値) から ¥ 0.09599 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、UPID は直近1時間で -8.53%、直近7日間で +228.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 754.30K に達しました。

Stupid Faces (UPID) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 754.30K¥ 754.30K ¥ 754.30K 完全希薄化後時価総額 ¥ 65.79M¥ 65.79M ¥ 65.79M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Stupid Faces の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 754.30K です。UPID の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 65.79M です。