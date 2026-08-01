この分析では、AIモデルを活用して Squid の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の QUID 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

QUID_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.09062というハブポイント付近で推移しています。価格は中枢軸線に密着した形で上下に振れています。移動平均線の配置からは短期的な買いシグナルが確認されます。一方、MACD指標ではデッドクロスの構造が形成され、速い線と遅い線の間でモメンタムの乖離が見られます。RSIは中立ゾーン内で推移しており、KDJおよびStochRSIの数値も勢いの分散を示しています。ボリンジャーバンドは収束しており、ボラティリティの低下を予示しています。現時点では、買いと売りの力が一時的に均衡している状態です。 上値方向のR1レジスタンスは0.0916に位置し、現在の価格から約1.08%の距離にあります。さらに遠くのR2参考水準は0.0931に設定されています。一方、下値方向のS1サポートは0.0891にあり、現在の価格から約1.68%の距離にあります。また、S2の遠隔参考水準は0.0881に設定されています。これらの重要な価格帯が現在の取引レンジの境界を形成しており、いずれかの境界を突破すると、相場の構造そのものが変化する可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。