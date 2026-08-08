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本日の Audiera のライブ価格は 2.55301 JPY です。BEAT の時価総額は 409,800,653.46466 JPY です。日本 のリアルタイムの BEAT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Audiera のライブ価格は 2.55301 JPY です。BEAT の時価総額は 409,800,653.46466 JPY です。日本 のリアルタイムの BEAT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Audiera価格(BEAT)

1 BEAT から JPY へのライブ価格：

¥399.99204
¥399.99204¥399.99204
+27.43%1D
JPY
Audiera (BEAT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:50:33 (UTC+8)

Audiera 本日の価格

Audiera (BEAT) の本日のライブ価格は ¥ 2.55301 で、直近24時間で 27.43% 変動しました。現在の BEAT から JPY への変換レートは、¥ 2.55301 につき BEAT です。

Audiera は現在、時価総額 ¥ 409.80M#- 位、循環供給量は 160.52M BEAT です。直近24時間の BEAT は、¥ 1.95459 (安値) から ¥ 2.59151 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、BEAT は直近1時間で +3.36%、直近7日間で -45.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 768.65K に達しました。

Audiera (BEAT) 市場情報

¥ 409.80M
¥ 409.80M¥ 409.80M

¥ 768.65K
¥ 768.65K¥ 768.65K

¥ 2.55B
¥ 2.55B¥ 2.55B

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

Audiera の現在の時価総額は ¥ 409.80M、24時間取引高は ¥ 768.65K です。BEAT の循環供給量は 160.52M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.55B です。

Audiera 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 1.95459
¥ 1.95459¥ 1.95459
24H 最安値
¥ 2.59151
¥ 2.59151¥ 2.59151
24H 最高値

¥ 1.95459
¥ 1.95459¥ 1.95459

¥ 2.59151
¥ 2.59151¥ 2.59151

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+3.36%

+27.43%

-45.09%

-45.09%

Audiera (BEAT) 価格履歴 JPY

Audiera の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +86.1004603+27.43%
30日¥ +0.36066+16.45%
60日¥ -1.95509-43.37%
90日¥ +2.00995+370.11%
Audiera 本日の価格変動

本日 BEAT は、 ¥ +86.1004603 (+27.43%) の変動を記録しました。

Audiera 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.36066 (+16.45%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Audiera 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BEAT は、 ¥ -1.95509 (-43.37%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Audiera 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +2.00995 (+370.11%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Audiera (BEAT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Audiera 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Audiera の分析

この分析では、AIモデルを活用して Audiera の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Audiera 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BEAT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

BEAT_USDTは4時間足チャート上で2.12013の価格帯で推移しています。現在の価格は、中枢値である2.1229を0.13%下回る位置にあります。S1のハブポイント2.0839が近い構造上の下限を形成しており、R1のレジスタンス2.1609が上値圧力の境界を示しています。現在はピボットポイントが密集するエリアに位置しており、買いと売りの勢力が中軸付近で拮抗した状況となっています。 短期移動平均線群は買い優位の並びを見せています。MACD指標はゴールデンクロスを形成し、RSIは中立域に位置しています。ストキャスティクスの遅行線と早行線の方向性が分かれつつあり、モメンタムも一方的な集中放出の兆候は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、価格は中心軌道を中心に狭いレンジでの調整を続けています。テクニカル指標には若干のデバイス（乖離）が確認されています。 下値では2.0839が第一の参考サポートレベルであり、現行価格から1.7%の距離にあります。さらに2.0460が第二の遠隔サポートとなります。上値では2.1609が第一の参考レジスタンスレベルで、現行価格から1.9%の距離に位置します。また、2.1999が第二の遠隔レジスタンスとなります。取引活動はこれら4つの重要な節目間で集中している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Audiera の価格に影響を与える要因は何ですか？

Audiera（BEAT）トークンの価格には、以下のいくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと暗号資産市場全体の動向
2. 交易所での取引量と流動性
3. Audieraエコシステム内でのトークンの実用性と採用状況
4. パートナーシップの発表やプラットフォームの開発
5. トークンの供給動態（トークンの焼却や放出を含む）
6. 暗号資産業界全体に影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 同様のブロックチェーンベースのオーディオプラットフォームとの競争

人はなぜ今日 Audiera の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のAudiera（BEAT）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオの価値の追跡、買い・売りの機会の特定、市場動向のモニタリング、そして投資パフォーマンスの評価が含まれます。リアルタイムの価格データは、トレーダーがボラティリティを活かすのに役立ちます。

Audiera の価格予測

Audiera (BEAT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BEAT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Audiera (BEAT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Audiera の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Audiera が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BEAT の 2026–2027 年の価格予測は Audiera 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Audiera を購入して投資する方法

Audiera を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BEAT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Audiera の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Audiera (BEAT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Audiera が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Audiera (BEAT) の購入ガイド

Audiera でできること

Audiera を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Audiera (BEAT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Audiera ( BEAT ) とは何か

Audiera（$BEAT）は、エージェントネイティブな参加型経済を切り拓きます：人間と自律型AIエージェントが対等な参加者に。 エージェントはウォレットを保有し、オンチェーンで稼ぎ・支出し、音楽を創作し、リズムバトルに参加——もはや単なるツールではありません。 BNB Chain上の$BEATによってインセンティブと共有された繁栄を実現します。

Audiera資料

Audiera についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Audieraウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

よくある質問： Audiera に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:50:33 (UTC+8)

Audiera (BEAT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Audiera についてさらに詳しく知る

BEAT USDT（先物取引）

BEAT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BEAT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Audiera (BEAT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Audiera ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BEAT/USDT
¥397.14563
¥397.14563¥397.14563
+26.24%
346.27K (USDT)

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AurumX

AurumX

UMX

¥47.63223
¥47.63223¥47.63223

+352.82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥203.4877
¥203.4877¥203.4877

-38.22%

JMDT

JMDT

JMDT

¥150.5630
¥150.5630¥150.5630

-30.33%

STONK

STONK

STONK

¥1.231822
¥1.231822¥1.231822

-7.03%

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Squid

QUID

¥14.42516
¥14.42516¥14.42516

+1.02%

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AurumX

AurumX

UMX

¥47.63223
¥47.63223¥47.63223

+352.82%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.419213
¥2.419213¥2.419213

+257.76%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.917757
¥8.917757¥8.917757

+55.41%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.018011
¥3.018011¥3.018011

+52.49%

Cysic

Cysic

CYS

¥165.6978
¥165.6978¥165.6978

+25.41%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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BEAT
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JPY

1 BEAT = 400.82257 JPY