この分析では、AIモデルを活用して Audiera の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の BEAT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

BEAT_USDTは4時間足チャート上で2.12013の価格帯で推移しています。現在の価格は、中枢値である2.1229を0.13%下回る位置にあります。S1のハブポイント2.0839が近い構造上の下限を形成しており、R1のレジスタンス2.1609が上値圧力の境界を示しています。現在はピボットポイントが密集するエリアに位置しており、買いと売りの勢力が中軸付近で拮抗した状況となっています。 短期移動平均線群は買い優位の並びを見せています。MACD指標はゴールデンクロスを形成し、RSIは中立域に位置しています。ストキャスティクスの遅行線と早行線の方向性が分かれつつあり、モメンタムも一方的な集中放出の兆候は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しており、価格は中心軌道を中心に狭いレンジでの調整を続けています。テクニカル指標には若干のデバイス（乖離）が確認されています。 下値では2.0839が第一の参考サポートレベルであり、現行価格から1.7%の距離にあります。さらに2.0460が第二の遠隔サポートとなります。上値では2.1609が第一の参考レジスタンスレベルで、現行価格から1.9%の距離に位置します。また、2.1999が第二の遠隔レジスタンスとなります。取引活動はこれら4つの重要な節目間で集中している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。